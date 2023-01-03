https://ria.ru/20230103/azarov-1842949704.html

Самарский губернатор встретился с военным руководством после ЧП в Макеевке

Самарский губернатор встретился с военным руководством после ЧП в Макеевке - РИА Новости, 03.01.2023

Самарский губернатор встретился с военным руководством после ЧП в Макеевке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством Минобороны РФ после гибели военнослужащих в Макеевке, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:37

2023-01-03T15:37

2023-01-03T15:37

специальная военная операция на украине

дмитрий азаров

самарская область

макеевка

донецкая народная республика

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САМАРА, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством Минобороны РФ после гибели военнослужащих в Макеевке, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. В Макеевке (ДНР) в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Азаров проинформировал, что среди погибших есть жители региона. "Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня находится в Москве, где уже утром провел встречу с руководством Минобороны России", - сказала представитель пресс-службы. По словам Азарова, он договорился о "полной координации действий министерства обороны и региона". "Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащих, призванных с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов. Сейчас очень важны проверенные официальные данные. По мере поступления сведений по каждому военнослужащему будем доводить информацию до родных и близких", - цитирует Азарова пресс-служба. Губернатор добавил, что в среду планирует посетить ростовский госпиталь, где проходят лечение военнослужащие из Самарской области.

https://ria.ru/20230103/traur-1842931148.html

самарская область

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий азаров, самарская область, макеевка, донецкая народная республика