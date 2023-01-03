https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842908718.html
Минпромторг предсказал рост продаж новых автомобилей в России в 2023 году
Минпромторг предсказал рост продаж новых автомобилей в России в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
Минпромторг предсказал рост продаж новых автомобилей в России в 2023 году
Минпромторг прогнозирует в наступившем году рост продаж новых автомобилей всех сегментов в РФ до 1 миллиона по сравнению с 800 тысячами машин в прошлом году,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:25
2023-01-03T10:25
2023-01-03T10:25
авто
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
mercedes
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Минпромторг прогнозирует в наступившем году рост продаж новых автомобилей всех сегментов в РФ до 1 миллиона по сравнению с 800 тысячами машин в прошлом году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Таким образом, российский авторынок в 2023 году может увеличиться на 25%. "Мы думаем, этот год будет 800 тысяч произведенных, ну, где-то там с учетом роста рынка и восстановления его за счет, собственно, механизмов параллельного импорта, это будете где-то под миллион", - сказал он в интервью телеканалу РБК, говоря о производстве и авторынке в РФ. Мантуров также рассчитывает, что в текущем году ситуация в российском автопроме "выйдет на понятные тренды", то есть все автоконцерны окончательно определятся с работой на рынке РФ: оставаться, уходить или же передавать свои активы. "Как вот, например, Mercedes. Там завершающая стадия находится с "Автодомом", это один из дилеров Mercedes... Потому что там очень сложная сделка, сопряженная не только с производством, дилерством, но там же и лизинговая, и страховая компания, банк. В общем, там полный комплекс", - добавил чиновник.
https://ria.ru/20221231/avtokredit-1842596432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mercedes
Авто, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Mercedes
Минпромторг предсказал рост продаж новых автомобилей в России в 2023 году
Минпромторг ожидает рост продаж новых автомобилей в России в 2023 году до миллиона машин