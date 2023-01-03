https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842908567.html

Минпромторг спрогнозировал рост производства автомобилей в 2023 году

Минпромторг спрогнозировал рост производства автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023

Минпромторг спрогнозировал рост производства автомобилей в 2023 году

Минпромторг прогнозирует в наступившем году увеличение производства в РФ автомобилей всех сегментов до не менее чем 800 тысяч по сравнению с 600 тысячами машин... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:20

2023-01-03T10:20

2023-01-03T10:20

экономика

авто

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Минпромторг прогнозирует в наступившем году увеличение производства в РФ автомобилей всех сегментов до не менее чем 800 тысяч по сравнению с 600 тысячами машин в прошлом году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Таким образом, рост производства автомобилей в стране в 2023 году может составить более 30%. "Мы должны выйти в общей сложности на производство не менее 800 тысяч. В прошлом году это было 600 с небольшим тысяч производства; около 800 тысяч - непосредственно рынок", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК. Ранее в декабре Мантуров также сообщал, что цены на автомобили в стране продолжают стабилизироваться и уже снизились на 18% на ряд брендов по сравнению с мартом 2022 года. Как уточнили в Минпромторге, цены, в частности, снизились на автомобили "Камаз" и ГАЗ.

https://ria.ru/20230103/znaki-1842886072.html

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Влада Копылова

экономика, авто, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)