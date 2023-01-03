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Минпромторг спрогнозировал рост производства автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
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Минпромторг спрогнозировал рост производства автомобилей в 2023 году
Минпромторг спрогнозировал рост производства автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
Минпромторг спрогнозировал рост производства автомобилей в 2023 году
Минпромторг прогнозирует в наступившем году увеличение производства в РФ автомобилей всех сегментов до не менее чем 800 тысяч по сравнению с 600 тысячами машин... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:20
2023-01-03T10:20
экономика
авто
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Минпромторг прогнозирует в наступившем году увеличение производства в РФ автомобилей всех сегментов до не менее чем 800 тысяч по сравнению с 600 тысячами машин в прошлом году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Таким образом, рост производства автомобилей в стране в 2023 году может составить более 30%. "Мы должны выйти в общей сложности на производство не менее 800 тысяч. В прошлом году это было 600 с небольшим тысяч производства; около 800 тысяч - непосредственно рынок", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК. Ранее в декабре Мантуров также сообщал, что цены на автомобили в стране продолжают стабилизироваться и уже снизились на 18% на ряд брендов по сравнению с мартом 2022 года. Как уточнили в Минпромторге, цены, в частности, снизились на автомобили "Камаз" и ГАЗ.
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экономика, авто, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
10:20 03.01.2023
 
Минпромторг спрогнозировал рост производства автомобилей в 2023 году

Минпромторг спрогнозировал рост производства автомобилей в 2023 году до 800 тысяч

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкРабочий собирает двигатель на автомобильном заводе
Рабочий собирает двигатель на автомобильном заводе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Рабочий собирает двигатель на автомобильном заводе . Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Минпромторг прогнозирует в наступившем году увеличение производства в РФ автомобилей всех сегментов до не менее чем 800 тысяч по сравнению с 600 тысячами машин в прошлом году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Таким образом, рост производства автомобилей в стране в 2023 году может составить более 30%.
"Мы должны выйти в общей сложности на производство не менее 800 тысяч. В прошлом году это было 600 с небольшим тысяч производства; около 800 тысяч - непосредственно рынок", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.
Ранее в декабре Мантуров также сообщал, что цены на автомобили в стране продолжают стабилизироваться и уже снизились на 18% на ряд брендов по сравнению с мартом 2022 года. Как уточнили в Минпромторге, цены, в частности, снизились на автомобили "Камаз" и ГАЗ.
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ЭкономикаАвтоДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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