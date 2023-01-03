https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842886724.html

Автоэксперт ожидает снижения цен на машины в 2023 году

Автоэксперт ожидает снижения цен на машины в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023

Автоэксперт ожидает снижения цен на машины в 2023 году

В 2023 году в России будет продано больше машин, чем в 2022-м, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T02:10

2023-01-03T02:10

2023-01-03T02:10

авто

ян хайцеэр

китай

россия

volkswagen touareg

toyota corolla

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В 2023 году в России будет продано больше машин, чем в 2022-м, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он спрогнозировал, какие факторы будут определять ситуацию на авторынке в наступившем году.Российский рынок автомобилей ждет "легкий застой", но машин все же будет продаваться больше, считает Хайцеэр.Удовлетворение потребительского спроса будет зависеть, в частности, от поставок в Россию автомобилей из КНР. Несмотря на то, что темпы насыщения рынка будут не очень высокими, конкуренция между китайскими автопроизводителями усилится, полагает Хайцеэр. По его словам, в таких условиях покупателям стоит ожидать некоторого снижения цен на автомобили."В 2023 году в России усилится конкуренция между китайскими автомобильными брендами, скорее всего, их у нас станет больше. Надеюсь, что эта конкуренция приведет к снижению цен на машины или к появлению более выгодных предложений в плане опций", – добавил Хайцеэр.Кроме того, в наступившем году на рынке может появиться больше отечественных автомобилей, которые обычно пользуются спросом среди россиян, отметил он.Еще одним фактором, влияющим на количество продаваемых в стране машин, может стать развитие параллельного импорта, продолжил Хайцеэр. Причем китайский автопром и в этом процессе сыграет определенную роль, прогнозирует эксперт."В рамках параллельного импорта машины "привычных" брендов к нам будут привозить в том числе из Китая. Это касается Mazda, Volkswagen, Toyota и других компаний, у которых есть заводы в Китае. Значок у этих машин будет обычный, но они на 100 процентов будут собраны в Поднебесной, и все комплектующие к ним будут делаться там", – такое мнение высказал Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.Автомобили покинувших российский рынок компаний, собранные в Китае, уже появились в РФ, добавил он.

https://ria.ru/20221227/avtovaz-1841546327.html

https://ria.ru/20221219/avtomobili-1839616365.html

китай

россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, ян хайцеэр, китай, россия, volkswagen touareg, toyota corolla