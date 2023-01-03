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Автоэксперт ожидает снижения цен на машины в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
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Автоэксперт ожидает снижения цен на машины в 2023 году
Автоэксперт ожидает снижения цен на машины в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
Автоэксперт ожидает снижения цен на машины в 2023 году
В 2023 году в России будет продано больше машин, чем в 2022-м, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T02:10
2023-01-03T02:10
авто
ян хайцеэр
китай
россия
volkswagen touareg
toyota corolla
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В 2023 году в России будет продано больше машин, чем в 2022-м, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он спрогнозировал, какие факторы будут определять ситуацию на авторынке в наступившем году.Российский рынок автомобилей ждет "легкий застой", но машин все же будет продаваться больше, считает Хайцеэр.Удовлетворение потребительского спроса будет зависеть, в частности, от поставок в Россию автомобилей из КНР. Несмотря на то, что темпы насыщения рынка будут не очень высокими, конкуренция между китайскими автопроизводителями усилится, полагает Хайцеэр. По его словам, в таких условиях покупателям стоит ожидать некоторого снижения цен на автомобили."В 2023 году в России усилится конкуренция между китайскими автомобильными брендами, скорее всего, их у нас станет больше. Надеюсь, что эта конкуренция приведет к снижению цен на машины или к появлению более выгодных предложений в плане опций", – добавил Хайцеэр.Кроме того, в наступившем году на рынке может появиться больше отечественных автомобилей, которые обычно пользуются спросом среди россиян, отметил он.Еще одним фактором, влияющим на количество продаваемых в стране машин, может стать развитие параллельного импорта, продолжил Хайцеэр. Причем китайский автопром и в этом процессе сыграет определенную роль, прогнозирует эксперт."В рамках параллельного импорта машины "привычных" брендов к нам будут привозить в том числе из Китая. Это касается Mazda, Volkswagen, Toyota и других компаний, у которых есть заводы в Китае. Значок у этих машин будет обычный, но они на 100 процентов будут собраны в Поднебесной, и все комплектующие к ним будут делаться там", – такое мнение высказал Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.Автомобили покинувших российский рынок компаний, собранные в Китае, уже появились в РФ, добавил он.
https://ria.ru/20221227/avtovaz-1841546327.html
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авто, ян хайцеэр, китай, россия, volkswagen touareg, toyota corolla
Авто, Ян Хайцеэр, Китай, Россия, Volkswagen Touareg, Toyota Corolla
02:10 03.01.2023
 
Автоэксперт ожидает снижения цен на машины в 2023 году

Автоэксперт Хайцеэр спрогнозировал снижение цен на машины за счет роста поставок из КНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево
Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В 2023 году в России будет продано больше машин, чем в 2022-м, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он спрогнозировал, какие факторы будут определять ситуацию на авторынке в наступившем году.
Российский рынок автомобилей ждет "легкий застой", но машин все же будет продаваться больше, считает Хайцеэр.
"Количество продаваемых в России автомобилей в 2023 году увеличится (по сравнению с 2022 годом, – ред.), но не так существенно, как нам бы этого хотелось. Будет время легкого застоя", – сказал он.
Удовлетворение потребительского спроса будет зависеть, в частности, от поставок в Россию автомобилей из КНР. Несмотря на то, что темпы насыщения рынка будут не очень высокими, конкуренция между китайскими автопроизводителями усилится, полагает Хайцеэр. По его словам, в таких условиях покупателям стоит ожидать некоторого снижения цен на автомобили.
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"В 2023 году в России усилится конкуренция между китайскими автомобильными брендами, скорее всего, их у нас станет больше. Надеюсь, что эта конкуренция приведет к снижению цен на машины или к появлению более выгодных предложений в плане опций", – добавил Хайцеэр.
Кроме того, в наступившем году на рынке может появиться больше отечественных автомобилей, которые обычно пользуются спросом среди россиян, отметил он.
Еще одним фактором, влияющим на количество продаваемых в стране машин, может стать развитие параллельного импорта, продолжил Хайцеэр. Причем китайский автопром и в этом процессе сыграет определенную роль, прогнозирует эксперт.
"В рамках параллельного импорта машины "привычных" брендов к нам будут привозить в том числе из Китая. Это касается Mazda, Volkswagen, Toyota и других компаний, у которых есть заводы в Китае. Значок у этих машин будет обычный, но они на 100 процентов будут собраны в Поднебесной, и все комплектующие к ним будут делаться там", – такое мнение высказал Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.
Автомобили покинувших российский рынок компаний, собранные в Китае, уже появились в РФ, добавил он.
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АвтоЯн ХайцеэрКитайРоссияVolkswagen TouaregToyota Corolla
 
 
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