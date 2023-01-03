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С начала года в ДТП погибли более 80 человек - РИА Новости, 03.01.2023
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С начала года в ДТП погибли более 80 человек
С начала года в ДТП погибли более 80 человек - РИА Новости, 03.01.2023
С начала года в ДТП погибли более 80 человек
Свыше 500 аварий произошло в России с начала 2023 года, в них погибли более 80 человек, сообщили в пресс-службе российской Госавтоинспекции. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:25
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россия
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Свыше 500 аварий произошло в России с начала 2023 года, в них погибли более 80 человек, сообщили в пресс-службе российской Госавтоинспекции. "В первые дни нового года на дорогах страны произошло свыше 500 автоаварий, в которых погибли более 80 человек, шестеро из них – несовершеннолетние", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все погибшие дети были пассажирами.
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россия, гибдд мвд рф, дтп
Россия, ГИБДД МВД РФ, ДТП
19:25 03.01.2023
 
С начала года в ДТП погибли более 80 человек

Свыше 500 аварий произошло в России с начала 2023 года, в них погибли более 80 человек

© Фото : ГУМВД России по Кемеровской областиДТП в районе 30 километра автодороги "Обход города Кемерово"
ДТП в районе 30 километра автодороги Обход города Кемерово - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© Фото : ГУМВД России по Кемеровской области
ДТП в районе 30 километра автодороги "Обход города Кемерово"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Свыше 500 аварий произошло в России с начала 2023 года, в них погибли более 80 человек, сообщили в пресс-службе российской Госавтоинспекции.
"В первые дни нового года на дорогах страны произошло свыше 500 автоаварий, в которых погибли более 80 человек, шестеро из них – несовершеннолетние", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все погибшие дети были пассажирами.
 
РоссияГИБДД МВД РФДТП
 
 
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