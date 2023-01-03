https://ria.ru/20230103/avarii-1842974760.html
С начала года в ДТП погибли более 80 человек
С начала года в ДТП погибли более 80 человек - РИА Новости, 03.01.2023
С начала года в ДТП погибли более 80 человек
Свыше 500 аварий произошло в России с начала 2023 года, в них погибли более 80 человек, сообщили в пресс-службе российской Госавтоинспекции. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:25
2023-01-03T19:25
2023-01-03T19:25
россия
гибдд мвд рф
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820202_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_25ef39004d705a521b4b24daf34cc1fd.jpg
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Свыше 500 аварий произошло в России с начала 2023 года, в них погибли более 80 человек, сообщили в пресс-службе российской Госавтоинспекции. "В первые дни нового года на дорогах страны произошло свыше 500 автоаварий, в которых погибли более 80 человек, шестеро из них – несовершеннолетние", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все погибшие дети были пассажирами.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820202_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_e6c9c50a608366f02e3ac3987bc2eaa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гибдд мвд рф, дтп
Россия, ГИБДД МВД РФ, ДТП
С начала года в ДТП погибли более 80 человек
Свыше 500 аварий произошло в России с начала 2023 года, в них погибли более 80 человек