https://ria.ru/20230103/avarii-1842974760.html

С начала года в ДТП погибли более 80 человек

С начала года в ДТП погибли более 80 человек - РИА Новости, 03.01.2023

С начала года в ДТП погибли более 80 человек

Свыше 500 аварий произошло в России с начала 2023 года, в них погибли более 80 человек, сообщили в пресс-службе российской Госавтоинспекции. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T19:25

2023-01-03T19:25

2023-01-03T19:25

россия

гибдд мвд рф

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820202_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_25ef39004d705a521b4b24daf34cc1fd.jpg

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Свыше 500 аварий произошло в России с начала 2023 года, в них погибли более 80 человек, сообщили в пресс-службе российской Госавтоинспекции. "В первые дни нового года на дорогах страны произошло свыше 500 автоаварий, в которых погибли более 80 человек, шестеро из них – несовершеннолетние", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все погибшие дети были пассажирами.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, гибдд мвд рф, дтп