https://ria.ru/20230103/analitiki-1842897021.html

Аналитики спрогнозировали спад экономики России в 2023 году

Аналитики спрогнозировали спад экономики России в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023

Аналитики спрогнозировали спад экономики России в 2023 году

Российская экономика в 2023 году продолжит сокращаться, хотя темпы спада замедлятся – до 2,5% с 2,8% по итогам прошлого года, следует из консенсус-прогноза,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T07:56

2023-01-03T07:56

2023-01-03T07:56

экономика

антон силуанов

алексей девятов

россия

европа

нагорно-карабахская республика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

уралсиб (финансовая корпорация)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российская экономика в 2023 году продолжит сокращаться, хотя темпы спада замедлятся – до 2,5% с 2,8% по итогам прошлого года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. Весной, после введения многочисленных санкций против РФ как российские ведомства, так и международные организации давали прогнозы по экономике один пессимистичнее другого. Минэкономразвития ожидало спад ВВП России по итогам прошлого года на 7,8% (как в кризисном 2009 году), Банк России – на 8-10%, а ряд рыночных аналитиков называли значения выше 10%. К лету прогнозы начали пересматривать, а к осени они были значительно улучшены. Согласно последним официальным прогнозам, Минэкономразвития ждет снижения экономики РФ в 2022 году на 2,9%, в 2023 году – на 0,8%. В то же время Банк России прогнозировал спад ВВП по итогам прошлого года на 3-3,5%, а в текущем – на 1-4%. При этом министр финансов Антон Силуанов в декабре говорил, что снижение ВВП в 2022 году составит 2,7%, а в 2023 году прогнозируется "небольшой минус". Причины спадаГлавными потенциальными ограничителями для российской экономики в наступившем году будут внешняя торговля из-за нефтяных санкций и нарастающих проблем в других странах, а также дефицит на рынке труда, считают эксперты. Зампред правления "Абсолют банка" Антон Павлов считает, что в 2023 году на российскую экономику могут оказать негативное влияние проблемы в мировой экономике. "Сейчас более 70 стран в мире, как в Европе, так и на других континентах, столкнулись с рекордным уровнем инфляции, испытывают дефицит энергоносителей, что будет отражаться на росте мировой экономики. И хотя сейчас наша страна предпринимает меры, направленные на развитие за счет внутренних ресурсов, мировой спад все-таки оказывает давление и на нашу экономику", - отметил он. Усилению негативных тенденций в экономике России в краткосрочной перспективе будут способствовать торможение в развитых странах, непростая ситуация в китайской экономике, снижение средней цены на нефть, дефицит предложения высококвалифицированных кадров на рынке труда, а также дальнейшая имплементация уже принятых антироссийских санкций, предупреждает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. "Мы ожидаем, что наиболее сложная ситуация в экономике нашей страны будет наблюдаться в первом полугодии 2023 года. Тем не менее, мы ожидаем, что уже в конце следующего года квартальные темпы роста ВВП вернутся в область положительных значений", - заключил эксперт. Прогнозы аналитиковПрогнозы аналитиков по спаду ВВП России в 2022 и 2023 годах представлены ниже (в процентах): Абсолют банк – (-3,2) / (-4-5) АКРА – (-3) / (-1-1,5) "БКС Мир инвестиций" – (-3) / (-2,5) Газпромбанк – (-3,1) / (-3,8) "Зенит" – (-3) / (-3,4) НКР – (-2,5-2,7) / (-3) SberCIB Investment Research – (-2,8) / (-1) Совкомбанк – (-2-3) / (-1,2) "Уралсиб" – (-2,9) / (-3,9) "Хоум кредит" – (-2-2,3) / (-1-1,5) "Эксперт РА" – (-2,5) / (-1,5-2)

https://ria.ru/20221227/prognoz-1841604648.html

https://ria.ru/20221220/valyuta-1839877753.html

https://ria.ru/20221214/raskhody-1838507212.html

россия

европа

нагорно-карабахская республика

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экономика, антон силуанов, алексей девятов, россия, европа, нагорно-карабахская республика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), уралсиб (финансовая корпорация), абсолют банк