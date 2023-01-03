Аналитики спрогнозировали спад экономики России в 2023 году
Аналитики ждут замедления спада экономики России в 2023 году до 2,5%
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российская экономика в 2023 году продолжит сокращаться, хотя темпы спада замедлятся – до 2,5% с 2,8% по итогам прошлого года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
Весной, после введения многочисленных санкций против РФ как российские ведомства, так и международные организации давали прогнозы по экономике один пессимистичнее другого. Минэкономразвития ожидало спад ВВП России по итогам прошлого года на 7,8% (как в кризисном 2009 году), Банк России – на 8-10%, а ряд рыночных аналитиков называли значения выше 10%. К лету прогнозы начали пересматривать, а к осени они были значительно улучшены.
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Согласно последним официальным прогнозам, Минэкономразвития ждет снижения экономики РФ в 2022 году на 2,9%, в 2023 году – на 0,8%. В то же время Банк России прогнозировал спад ВВП по итогам прошлого года на 3-3,5%, а в текущем – на 1-4%. При этом министр финансов Антон Силуанов в декабре говорил, что снижение ВВП в 2022 году составит 2,7%, а в 2023 году прогнозируется "небольшой минус".
Причины спада
Главными потенциальными ограничителями для российской экономики в наступившем году будут внешняя торговля из-за нефтяных санкций и нарастающих проблем в других странах, а также дефицит на рынке труда, считают эксперты.
"Прогноз на 2023 год предполагает, что на фоне введения ограничений на российские нефть и нефтепродукты, а также более низких цен на нефть главным тормозом для динамики ВВП будет служить внешняя торговля. Ожидаемое снижение экспорта дополнится восстанавливающимся импортом, что может привести к ускорению темпов снижения экономики в первом полугодии", - считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Зампред правления "Абсолют банка" Антон Павлов считает, что в 2023 году на российскую экономику могут оказать негативное влияние проблемы в мировой экономике. "Сейчас более 70 стран в мире, как в Европе, так и на других континентах, столкнулись с рекордным уровнем инфляции, испытывают дефицит энергоносителей, что будет отражаться на росте мировой экономики. И хотя сейчас наша страна предпринимает меры, направленные на развитие за счет внутренних ресурсов, мировой спад все-таки оказывает давление и на нашу экономику", - отметил он.
Усилению негативных тенденций в экономике России в краткосрочной перспективе будут способствовать торможение в развитых странах, непростая ситуация в китайской экономике, снижение средней цены на нефть, дефицит предложения высококвалифицированных кадров на рынке труда, а также дальнейшая имплементация уже принятых антироссийских санкций, предупреждает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.
"Мы ожидаем, что наиболее сложная ситуация в экономике нашей страны будет наблюдаться в первом полугодии 2023 года. Тем не менее, мы ожидаем, что уже в конце следующего года квартальные темпы роста ВВП вернутся в область положительных значений", - заключил эксперт.
Прогнозы аналитиков
Прогнозы аналитиков по спаду ВВП России в 2022 и 2023 годах представлены ниже (в процентах):
Абсолют банк – (-3,2) / (-4-5)
АКРА – (-3) / (-1-1,5)
"БКС Мир инвестиций" – (-3) / (-2,5)
Газпромбанк – (-3,1) / (-3,8)
"Зенит" – (-3) / (-3,4)
НКР – (-2,5-2,7) / (-3)
SberCIB Investment Research – (-2,8) / (-1)
Совкомбанк – (-2-3) / (-1,2)
"Уралсиб" – (-2,9) / (-3,9)
"Хоум кредит" – (-2-2,3) / (-1-1,5)
"Эксперт РА" – (-2,5) / (-1,5-2)
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