Запад обратился за ресурсами в Африку, заявил посол Анголы
Посол Анголы в России: Запад из-за ситуации на Украине обратился за ресурсами в Африку
Трубопровод. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Западные страны вследствие конфликта на Украине буквально побежали за ресурсами в Африку и хотят развивать экономическое сотрудничество с регионом, заявил РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья.
"Не могу не сказать о ситуации, ставшей следствием конфликта России и Украины. Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу, чтобы развивать экономическое сотрудничество с регионом. И мы, и они знаем, что многие полезные ископаемые находятся именно в Африке", - сказал посол.
Анголу и другие африканские страны, напомнил он, все активнее приглашают сегодня на различные форумы: "США – Африка", "Франция – Африка", "Китай – Африка" и многие другие.
"Это демонстрирует, что ресурсы для дальнейшего выживания находятся именно в Африке",- заключил дипломат.
Ангола среди других африканских стран обладает одними из крупнейших запасов газа и находится на третьем месте после Нигерии и Мозамбика. Подтвержденные газовые резервы страны составляют 308 миллиардов кубометров. Кроме того, страна обладает значительными нефтяными резервами – около 7 миллиардов баррелей.
Посол России в Анголе Владимир Тараров в мае 2022 года заявлял, что страна пока не может заместить российские поставки газа в Европу, несмотря на инициативы европейских политиков, поскольку создание необходимой инфраструктуры требует больших вложений.
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