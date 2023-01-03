https://ria.ru/20230103/afrika-1842913372.html

Запад обратился за ресурсами в Африку, заявил посол Анголы

Запад обратился за ресурсами в Африку, заявил посол Анголы - РИА Новости, 03.01.2023

Запад обратился за ресурсами в Африку, заявил посол Анголы

Западные страны вследствие конфликта на Украине буквально побежали за ресурсами в Африку и хотят развивать экономическое сотрудничество с регионом, заявил РИА... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:07

2023-01-03T11:07

2023-01-03T11:07

аугушту да силва кунья

ангола

африка

украина

владимир тараров (посол россии в анголе)

в мире

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Западные страны вследствие конфликта на Украине буквально побежали за ресурсами в Африку и хотят развивать экономическое сотрудничество с регионом, заявил РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья. "Не могу не сказать о ситуации, ставшей следствием конфликта России и Украины. Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу, чтобы развивать экономическое сотрудничество с регионом. И мы, и они знаем, что многие полезные ископаемые находятся именно в Африке", - сказал посол. Анголу и другие африканские страны, напомнил он, все активнее приглашают сегодня на различные форумы: "США – Африка", "Франция – Африка", "Китай – Африка" и многие другие. "Это демонстрирует, что ресурсы для дальнейшего выживания находятся именно в Африке",- заключил дипломат. Ангола среди других африканских стран обладает одними из крупнейших запасов газа и находится на третьем месте после Нигерии и Мозамбика. Подтвержденные газовые резервы страны составляют 308 миллиардов кубометров. Кроме того, страна обладает значительными нефтяными резервами – около 7 миллиардов баррелей. Посол России в Анголе Владимир Тараров в мае 2022 года заявлял, что страна пока не может заместить российские поставки газа в Европу, несмотря на инициативы европейских политиков, поскольку создание необходимой инфраструктуры требует больших вложений.

https://ria.ru/20221229/sssr-1842177495.html

ангола

африка

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аугушту да силва кунья, ангола, африка, украина, владимир тараров (посол россии в анголе), в мире