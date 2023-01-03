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Запад обратился за ресурсами в Африку, заявил посол Анголы - РИА Новости, 03.01.2023
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Запад обратился за ресурсами в Африку, заявил посол Анголы
Запад обратился за ресурсами в Африку, заявил посол Анголы - РИА Новости, 03.01.2023
Запад обратился за ресурсами в Африку, заявил посол Анголы
Западные страны вследствие конфликта на Украине буквально побежали за ресурсами в Африку и хотят развивать экономическое сотрудничество с регионом, заявил РИА... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:07
2023-01-03T11:07
аугушту да силва кунья
ангола
африка
украина
владимир тараров (посол россии в анголе)
в мире
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Западные страны вследствие конфликта на Украине буквально побежали за ресурсами в Африку и хотят развивать экономическое сотрудничество с регионом, заявил РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья. "Не могу не сказать о ситуации, ставшей следствием конфликта России и Украины. Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу, чтобы развивать экономическое сотрудничество с регионом. И мы, и они знаем, что многие полезные ископаемые находятся именно в Африке", - сказал посол. Анголу и другие африканские страны, напомнил он, все активнее приглашают сегодня на различные форумы: "США – Африка", "Франция – Африка", "Китай – Африка" и многие другие. "Это демонстрирует, что ресурсы для дальнейшего выживания находятся именно в Африке",- заключил дипломат. Ангола среди других африканских стран обладает одними из крупнейших запасов газа и находится на третьем месте после Нигерии и Мозамбика. Подтвержденные газовые резервы страны составляют 308 миллиардов кубометров. Кроме того, страна обладает значительными нефтяными резервами – около 7 миллиардов баррелей. Посол России в Анголе Владимир Тараров в мае 2022 года заявлял, что страна пока не может заместить российские поставки газа в Европу, несмотря на инициативы европейских политиков, поскольку создание необходимой инфраструктуры требует больших вложений.
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аугушту да силва кунья, ангола, африка, украина, владимир тараров (посол россии в анголе), в мире
Аугушту да Силва Кунья, Ангола, Африка, Украина, Владимир Тараров (посол России в Анголе), В мире
11:07 03.01.2023
 
Запад обратился за ресурсами в Африку, заявил посол Анголы

Посол Анголы в России: Запад из-за ситуации на Украине обратился за ресурсами в Африку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Западные страны вследствие конфликта на Украине буквально побежали за ресурсами в Африку и хотят развивать экономическое сотрудничество с регионом, заявил РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья.
"Не могу не сказать о ситуации, ставшей следствием конфликта России и Украины. Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу, чтобы развивать экономическое сотрудничество с регионом. И мы, и они знаем, что многие полезные ископаемые находятся именно в Африке", - сказал посол.
Анголу и другие африканские страны, напомнил он, все активнее приглашают сегодня на различные форумы: "США – Африка", "Франция – Африка", "Китай – Африка" и многие другие.
"Это демонстрирует, что ресурсы для дальнейшего выживания находятся именно в Африке",- заключил дипломат.
Ангола среди других африканских стран обладает одними из крупнейших запасов газа и находится на третьем месте после Нигерии и Мозамбика. Подтвержденные газовые резервы страны составляют 308 миллиардов кубометров. Кроме того, страна обладает значительными нефтяными резервами – около 7 миллиардов баррелей.
Посол России в Анголе Владимир Тараров в мае 2022 года заявлял, что страна пока не может заместить российские поставки газа в Европу, несмотря на инициативы европейских политиков, поскольку создание необходимой инфраструктуры требует больших вложений.
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