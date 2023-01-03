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Помощь на любом языке. Как работает система 112 - РИА Новости, 03.01.2023
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Помощь на любом языке. Как работает система 112
Помощь на любом языке. Как работает система 112 - РИА Новости, 03.01.2023
Помощь на любом языке. Как работает система 112
Столичная система 112 уникальна по масштабу и технологичности. Регулярно внедряя инновации, сотрудники повышают ее эффективность, чтобы каждый мог круглосуточно и максимально оперативно получить помощь. Например, есть группа лингвистической поддержки, которая принимает вызовы на разных языках мира. Как это устроено, узнаем в ролике.
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2023-01-03T09:50
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Помощь на любом языке. Как работает система 112
Столичная система 112 уникальна по масштабу и технологичности. Регулярно внедряя инновации, сотрудники повышают ее эффективность, чтобы каждый мог круглосуточно и максимально оперативно получить помощь. Например, есть группа лингвистической поддержки, которая принимает вызовы на разных языках мира. Как это устроено, узнаем в ролике.
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видео, москва, система 112, общество
Видео, Москва, Система 112, Общество
Помощь на любом языке. Как работает система 112
Столичная система 112 уникальна по масштабу и технологичности. Регулярно внедряя инновации, сотрудники повышают ее эффективность, чтобы каждый мог круглосуточно и максимально оперативно получить помощь. Например, есть группа лингвистической поддержки, которая принимает вызовы на разных языках мира. Как это устроено, узнаем в ролике.
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09:50 03.01.2023
 

Помощь на любом языке. Как работает система 112

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Столичная система 112 уникальна по масштабу и технологичности. Регулярно внедряя инновации, сотрудники повышают ее эффективность, чтобы каждый мог круглосуточно и максимально оперативно получить помощь. Например, есть группа лингвистической поддержки, которая принимает вызовы на разных языках мира. Как это устроено, узнаем в ролике.
 
Система 112Москва
 
 
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