Помощь на любом языке. Как работает система 112

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Столичная система 112 уникальна по масштабу и технологичности. Регулярно внедряя инновации, сотрудники повышают ее эффективность, чтобы каждый мог круглосуточно и максимально оперативно получить помощь. Например, есть группа лингвистической поддержки, которая принимает вызовы на разных языках мира. Как это устроено, узнаем в ролике.