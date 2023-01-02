https://ria.ru/20230102/zhku-1842779933.html

Россиян предупредили об изменениях с оплатой части долга за ЖКУ

Россиян предупредили об изменениях с оплатой части долга за ЖКУ - РИА Новости, 02.01.2023

Россиян предупредили об изменениях с оплатой части долга за ЖКУ

Принцип оплаты общедомовых нужд меняется с начала этого года – если раньше нужно было платить по нормативу, то теперь по фактическому потреблению, которое... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T02:17

2023-01-02T02:17

2023-01-02T04:45

жкх

юлия финогенова

россия

рэу имени г. в. плеханова

общество

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Принцип оплаты общедомовых нужд меняется с начала этого года – если раньше нужно было платить по нормативу, то теперь по фактическому потреблению, которое фиксирует домовой прибор учета, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Изменения вступили в силу еще осенью, но расчет платежей по новой схеме начнется лишь в первом квартале 2023 года и лишь для тех домов, где установлен общий прибор учета. Управляющие компании должны будут делать перерасчет с определенной частотой, чтобы сверить баланс расхода и доходов. Перерасход, если он есть, делится между собственниками пропорционально размеру их общей площади, вне зависимости от числа проживающих.С одной стороны, это может увеличить плату с собственников в случае перерасхода электричества или воды для общего пользования. С другой - расчет по показаниям общедомовых приборов учета более справедлив. "При бережливом потреблении доля оплаты собственников по счетчикам должна оказаться даже ниже прежней, в особенности в свете того, что в большинстве субъектов России нормативы потребления были изначально завышены", - пояснила Финогенова.

https://realty.ria.ru/20221226/pakhomov-1841411839.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жкх, юлия финогенова, россия, рэу имени г. в. плеханова, общество