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Россиян предупредили об изменениях с оплатой части долга за ЖКУ - РИА Новости, 02.01.2023
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Россиян предупредили об изменениях с оплатой части долга за ЖКУ
Россиян предупредили об изменениях с оплатой части долга за ЖКУ - РИА Новости, 02.01.2023
Россиян предупредили об изменениях с оплатой части долга за ЖКУ
Принцип оплаты общедомовых нужд меняется с начала этого года – если раньше нужно было платить по нормативу, то теперь по фактическому потреблению, которое... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T02:17
2023-01-02T04:45
жкх
юлия финогенова
россия
рэу имени г. в. плеханова
общество
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Принцип оплаты общедомовых нужд меняется с начала этого года – если раньше нужно было платить по нормативу, то теперь по фактическому потреблению, которое фиксирует домовой прибор учета, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Изменения вступили в силу еще осенью, но расчет платежей по новой схеме начнется лишь в первом квартале 2023 года и лишь для тех домов, где установлен общий прибор учета. Управляющие компании должны будут делать перерасчет с определенной частотой, чтобы сверить баланс расхода и доходов. Перерасход, если он есть, делится между собственниками пропорционально размеру их общей площади, вне зависимости от числа проживающих.С одной стороны, это может увеличить плату с собственников в случае перерасхода электричества или воды для общего пользования. С другой - расчет по показаниям общедомовых приборов учета более справедлив. "При бережливом потреблении доля оплаты собственников по счетчикам должна оказаться даже ниже прежней, в особенности в свете того, что в большинстве субъектов России нормативы потребления были изначально завышены", - пояснила Финогенова.
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жкх, юлия финогенова, россия, рэу имени г. в. плеханова, общество
ЖКХ, Юлия Финогенова, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество
02:17 02.01.2023 (обновлено: 04:45 02.01.2023)
 
Россиян предупредили об изменениях с оплатой части долга за ЖКУ

Профессор РЭК Финогенова сообщила об изменениях в платежках ЖКУ с 1 января 2023 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДевушка подсчитывает коммунальные платежи у себя дома
Девушка подсчитывает коммунальные платежи у себя дома - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Девушка подсчитывает коммунальные платежи у себя дома. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Принцип оплаты общедомовых нужд меняется с начала этого года – если раньше нужно было платить по нормативу, то теперь по фактическому потреблению, которое фиксирует домовой прибор учета, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Изменения вступили в силу еще осенью, но расчет платежей по новой схеме начнется лишь в первом квартале 2023 года и лишь для тех домов, где установлен общий прибор учета. Управляющие компании должны будут делать перерасчет с определенной частотой, чтобы сверить баланс расхода и доходов. Перерасход, если он есть, делится между собственниками пропорционально размеру их общей площади, вне зависимости от числа проживающих.
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Депутат рассказал об условии изменения тарифов ЖКХ
С одной стороны, это может увеличить плату с собственников в случае перерасхода электричества или воды для общего пользования. С другой - расчет по показаниям общедомовых приборов учета более справедлив. "При бережливом потреблении доля оплаты собственников по счетчикам должна оказаться даже ниже прежней, в особенности в свете того, что в большинстве субъектов России нормативы потребления были изначально завышены", - пояснила Финогенова.
 
ЖКХЮлия ФиногеноваРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
 
 
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