02:17 02.01.2023 (обновлено: 04:45 02.01.2023)
Россиян предупредили об изменениях с оплатой части долга за ЖКУ
Профессор РЭК Финогенова сообщила об изменениях в платежках ЖКУ с 1 января 2023 года
Девушка подсчитывает коммунальные платежи у себя дома. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Принцип оплаты общедомовых нужд меняется с начала этого года – если раньше нужно было платить по нормативу, то теперь по фактическому потреблению, которое фиксирует домовой прибор учета, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Изменения вступили в силу еще осенью, но расчет платежей по новой схеме начнется лишь в первом квартале 2023 года и лишь для тех домов, где установлен общий прибор учета. Управляющие компании должны будут делать перерасчет с определенной частотой, чтобы сверить баланс расхода и доходов. Перерасход, если он есть, делится между собственниками пропорционально размеру их общей площади, вне зависимости от числа проживающих.
26 декабря 2022, 14:37Депутат рассказал об условии изменения тарифов ЖКХ
С одной стороны, это может увеличить плату с собственников в случае перерасхода электричества или воды для общего пользования. С другой - расчет по показаниям общедомовых приборов учета более справедлив. "При бережливом потреблении доля оплаты собственников по счетчикам должна оказаться даже ниже прежней, в особенности в свете того, что в большинстве субъектов России нормативы потребления были изначально завышены", - пояснила Финогенова.