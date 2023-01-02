https://ria.ru/20230102/zdravookhranenie-1842806839.html

Медслужба в России работает в круглосуточном режиме, заявил Мурашко

Медслужба в России работает в круглосуточном режиме, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.01.2023

Медслужба в России работает в круглосуточном режиме, заявил Мурашко

Медслужба в России работает в усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренным пациентам, число которых растет в праздники, заявил министр... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:50

2023-01-02T10:50

2023-01-02T10:50

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Медслужба в России работает в усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренным пациентам, число которых растет в праздники, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Медицинская служба по всей стране в эти дни работает в круглосуточном, усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренными пациентам, число которых в праздники растет", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России. Министр отметил, что с началом новогодних каникул отмечается рост числа пострадавших в происшествиях, зачастую связанных со злоупотреблением алкоголем - это ДТП, пожары в жилых домах, травмы, связанные с применением пиротехники. При этом среди пострадавших в эти дни много детей, уточнил он. "Призываю всех ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью близких, не омрачать светлые новогодние и рождественские праздники происшествиями с тяжкими последствиями, которых можно легко избежать, выбрав ответственное и рациональное поведение, соблюдая меры предосторожности и правила дорожного движения, в том числе скоростной режим, отказавшись от алкоголя",- подчеркнул Мурашко. По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, за первые сутки 2023 года произошло 955 пожаров, большинство из которых в жилых домах, пострадали 230 человек, в том числе 19 детей, 56 человек погибли, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221228/lekarstva-1841908461.html

https://ria.ru/20221229/moskva-1842103526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия