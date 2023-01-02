https://ria.ru/20230102/zdravookhranenie-1842806839.html
Медслужба в России работает в круглосуточном режиме, заявил Мурашко
Медслужба в России работает в круглосуточном режиме, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.01.2023
Медслужба в России работает в круглосуточном режиме, заявил Мурашко
Медслужба в России работает в усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренным пациентам, число которых растет в праздники, заявил министр... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:50
2023-01-02T10:50
2023-01-02T10:50
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Медслужба в России работает в усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренным пациентам, число которых растет в праздники, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Медицинская служба по всей стране в эти дни работает в круглосуточном, усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренными пациентам, число которых в праздники растет", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России. Министр отметил, что с началом новогодних каникул отмечается рост числа пострадавших в происшествиях, зачастую связанных со злоупотреблением алкоголем - это ДТП, пожары в жилых домах, травмы, связанные с применением пиротехники. При этом среди пострадавших в эти дни много детей, уточнил он. "Призываю всех ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью близких, не омрачать светлые новогодние и рождественские праздники происшествиями с тяжкими последствиями, которых можно легко избежать, выбрав ответственное и рациональное поведение, соблюдая меры предосторожности и правила дорожного движения, в том числе скоростной режим, отказавшись от алкоголя",- подчеркнул Мурашко. По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, за первые сутки 2023 года произошло 955 пожаров, большинство из которых в жилых домах, пострадали 230 человек, в том числе 19 детей, 56 человек погибли, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221228/lekarstva-1841908461.html
https://ria.ru/20221229/moskva-1842103526.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
Медслужба в России работает в круглосуточном режиме, заявил Мурашко
Министр здравоохранения Мурашко: медслужба в России работает в усиленном режиме
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Медслужба в России работает в усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренным пациентам, число которых растет в праздники, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Медицинская служба по всей стране в эти дни работает в круглосуточном, усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренными пациентам, число которых в праздники растет", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
Министр отметил, что с началом новогодних каникул отмечается рост числа пострадавших в происшествиях, зачастую связанных со злоупотреблением алкоголем - это ДТП, пожары в жилых домах, травмы, связанные с применением пиротехники. При этом среди пострадавших в эти дни много детей, уточнил он.
"Призываю всех ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью близких, не омрачать светлые новогодние и рождественские праздники происшествиями с тяжкими последствиями, которых можно легко избежать, выбрав ответственное и рациональное поведение, соблюдая меры предосторожности и правила дорожного движения, в том числе скоростной режим, отказавшись от алкоголя",- подчеркнул Мурашко.
По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, за первые сутки 2023 года произошло 955 пожаров, большинство из которых в жилых домах, пострадали 230 человек, в том числе 19 детей, 56 человек погибли, добавили в пресс-службе.