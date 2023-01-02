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ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула
ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула - РИА Новости, 02.01.2023
ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T15:31
2023-01-02T15:31
2023-01-02T15:31
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула, передает агентство Рейтер. Ранее МВД Афганистана сообщало, что взрыв произошел 1 января в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие. "Исламское государство"* взяло ответственность за нападение на силы "Талибана"** в Кабуле в воскресенье", - передает агентство со ссылкой на Telegram-канал террористической группировки.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, исламское государство, талибан
В мире, Кабул (город), Афганистан, Исламское государство, Талибан
ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула
Рейтер: ИГ взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула 1 января