Рейтинг@Mail.ru
ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/vzryv-1842844396.html
ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула
ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула - РИА Новости, 02.01.2023
ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T15:31
2023-01-02T15:31
в мире
кабул (город)
афганистан
исламское государство
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842694925_0:776:1440:1586_1920x0_80_0_0_f00893bb997cadd38db7fd47538319e6.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула, передает агентство Рейтер. Ранее МВД Афганистана сообщало, что взрыв произошел 1 января в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие. "Исламское государство"* взяло ответственность за нападение на силы "Талибана"** в Кабуле в воскресенье", - передает агентство со ссылкой на Telegram-канал террористической группировки.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230101/krizis-1842729822.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842694925_0:580:1440:1660_1920x0_80_0_0_ac4047efd4f4ec356c9142a34d420035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кабул (город), афганистан, исламское государство, талибан
В мире, Кабул (город), Афганистан, Исламское государство, Талибан
15:31 02.01.2023
 
ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула

Рейтер: ИГ взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула 1 января

© Фото очевидцаДым от взрыва в аэропорту Кабула, Афганистан
Дым от взрыва в аэропорту Кабула, Афганистан
© Фото очевидца
Дым от взрыва в аэропорту Кабула, Афганистан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула, передает агентство Рейтер.
Ранее МВД Афганистана сообщало, что взрыв произошел 1 января в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие.
"Исламское государство"* взяло ответственность за нападение на силы "Талибана"** в Кабуле в воскресенье", - передает агентство со ссылкой на Telegram-канал террористической группировки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 14:35
В Британии рассказали, развития каких конфликтов ждать в 2023 году
 
В миреКабул (город)АфганистанИсламское государствоТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала