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ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула

ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула - РИА Новости, 02.01.2023

ИГ* взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T15:31

2023-01-02T15:31

2023-01-02T15:31

в мире

кабул (город)

афганистан

исламское государство

талибан

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула, передает агентство Рейтер. Ранее МВД Афганистана сообщало, что взрыв произошел 1 января в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие. "Исламское государство"* взяло ответственность за нападение на силы "Талибана"** в Кабуле в воскресенье", - передает агентство со ссылкой на Telegram-канал террористической группировки.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230101/krizis-1842729822.html

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афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кабул (город), афганистан, исламское государство, талибан