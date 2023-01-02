13:53 02.01.2023 (обновлено: 14:23 02.01.2023)
В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы
В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Взрывы во время воздушной тревоги прозвучали в Николаевской и Черкасской областях, сообщил украинский телеканал "Пятый".
"Сообщают о взрывах в Николаевской и Черкасской областях. В этих регионах сейчас воздушная тревога", — говорится в заявлении.
Ранее сегодня воздушную тревогу объявили в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.
Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.