Рейтинг@Mail.ru
В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/vzryv-1842832235.html
В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы
В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 02.01.2023
В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы
Взрывы во время воздушной тревоги прозвучали в Николаевской и Черкасской областях, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:53
2023-01-02T14:23
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_0:0:2318:1304_1920x0_80_0_0_16f89b1668a501fe831be74e1e1f5451.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Взрывы во время воздушной тревоги прозвучали в Николаевской и Черкасской областях, сообщил украинский телеканал "Пятый".Ранее сегодня воздушную тревогу объявили в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230102/trevoga-1842827236.html
черкасская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_119:0:1964:1383_1920x0_80_0_0_7180644be1f25463dcaf0e8240ede23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черкасская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, В мире
13:53 02.01.2023 (обновлено: 14:23 02.01.2023)
 
В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы

В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Взрывы во время воздушной тревоги прозвучали в Николаевской и Черкасской областях, сообщил украинский телеканал "Пятый".
"Сообщают о взрывах в Николаевской и Черкасской областях. В этих регионах сейчас воздушная тревога", — говорится в заявлении.
Ранее сегодня воздушную тревогу объявили в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.
Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Николаев, Украина - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 13:16Специальная военная операция на Украине
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала