https://ria.ru/20230102/vzryv-1842832235.html

В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы

В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 02.01.2023

В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы

Взрывы во время воздушной тревоги прозвучали в Николаевской и Черкасской областях, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:53

2023-01-02T13:53

2023-01-02T14:23

специальная военная операция на украине

черкасская область

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Взрывы во время воздушной тревоги прозвучали в Николаевской и Черкасской областях, сообщил украинский телеканал "Пятый".Ранее сегодня воздушную тревогу объявили в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230102/trevoga-1842827236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черкасская область, украина, в мире