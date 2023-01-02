https://ria.ru/20230102/vu-1842831160.html

МВД может изменить формат водительского удостоверения с 1 марта

МВД может изменить формат водительского удостоверения с 1 марта - РИА Новости, 02.01.2023

МВД может изменить формат водительского удостоверения с 1 марта

Штрих-код может исчезнуть с водительского удостоверения в России из-за его ненадобности уже с 1 марта 2023 года. Соответствующий проект приказа МВД России был... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:42

2023-01-02T13:42

2023-01-02T13:42

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Штрих-код может исчезнуть с водительского удостоверения в России из-за его ненадобности уже с 1 марта 2023 года. Соответствующий проект приказа МВД России был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов в октябре 2022 года. "При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации", - говорится в пояснительной записке к документу. Как следует из проекта, ведомственный приказ может вступить в силу 1 марта 2023 года. Штрих-код располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения. По информации из открытых источников, он помогает бороться с подделками.

https://ria.ru/20230102/alkogol-1842825968.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, гибдд мвд рф, россия