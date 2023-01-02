https://ria.ru/20230102/vu-1842831160.html
МВД может изменить формат водительского удостоверения с 1 марта
МВД может изменить формат водительского удостоверения с 1 марта - РИА Новости, 02.01.2023
МВД может изменить формат водительского удостоверения с 1 марта
Штрих-код может исчезнуть с водительского удостоверения в России из-за его ненадобности уже с 1 марта 2023 года. Соответствующий проект приказа МВД России был... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:42
2023-01-02T13:42
2023-01-02T13:42
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Штрих-код может исчезнуть с водительского удостоверения в России из-за его ненадобности уже с 1 марта 2023 года. Соответствующий проект приказа МВД России был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов в октябре 2022 года. "При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации", - говорится в пояснительной записке к документу. Как следует из проекта, ведомственный приказ может вступить в силу 1 марта 2023 года. Штрих-код располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения. По информации из открытых источников, он помогает бороться с подделками.
https://ria.ru/20230102/alkogol-1842825968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, гибдд мвд рф, россия
Авто, ГИБДД МВД РФ, Россия
МВД может изменить формат водительского удостоверения с 1 марта
Водительское удостоверение в России может лишиться штрих-кода с 1 марта
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Штрих-код может исчезнуть с водительского удостоверения в России из-за его ненадобности уже с 1 марта 2023 года. Соответствующий проект
приказа МВД России был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов в октябре 2022 года.
"При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации", - говорится в пояснительной записке к документу.
Как следует из проекта, ведомственный приказ может вступить в силу 1 марта 2023 года.
Штрих-код располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения. По информации из открытых источников, он помогает бороться с подделками.