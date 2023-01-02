https://ria.ru/20230102/vatikan-1842811517.html

В Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI

В Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI - РИА Новости, 02.01.2023

В Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI

Церемония прощания с новопреставленным папой на покое Бенедиктом XVI началась в понедельник в Соборе Святого Петра в Ватикане, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:32

2023-01-02T11:32

2023-01-02T11:48

религия

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

умер бенедикт xvi

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ВАТИКАН, 2 янв - РИА Новости. Церемония прощания с новопреставленным папой на покое Бенедиктом XVI началась в понедельник в Соборе Святого Петра в Ватикане, передаёт корреспондент РИА Новости. Тело усопшего понтифика без гроба выставлено в центре базилики перед бронзовым балдахином работы Бернини. Папа Бенедикт одет в красное литургическое облачение, на голове у него белая митра, а в руках он держит розарий - чётки для молитвы. Ещё за час до открытия базилики перед колоннадой Пьетро Бернини на площади Святого Петра образовалась многометровая очередь верующих, желающих проситься с почетным папой. Сама площадь перекрыта: чтобы облегчить доступ в собор, колонну верующих разделили пополам. Перед входом в базилику установлены рамки металлодетекторов, доступ осуществляется через центральный вход собора. Бенедикт XVI войдёт в историю современной церкви как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу. Прощание продлится до четверга, когда состоятся похороны. Заупокойную мессу на площади Святого Петра возглавит папа Франциск. После богослужения понтифик совершит погребальный обряд последнего прощания с новопреставленным, бренные останки которого затем будут похоронены в Ватиканских гротах, находящихся под алтарной и хоральной частями Собора Святого Петра.

https://ria.ru/20221231/papa-1842618041.html

https://ria.ru/20221231/benedikt-1842625011.html

ватикан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония прощания с Бенедиктом XVI в Соборе Святого Петра в Ватикане Церемония прощания с Бенедиктом XVI началась во вторник в Соборе Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости 2023-01-02T11:32 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бенедикт xvi (йозеф ратцингер), франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, умер бенедикт xvi