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В Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI - РИА Новости, 02.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230102/vatikan-1842811517.html
В Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI
В Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI - РИА Новости, 02.01.2023
В Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI
Церемония прощания с новопреставленным папой на покое Бенедиктом XVI началась в понедельник в Соборе Святого Петра в Ватикане, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:32
2023-01-02T11:48
религия
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
умер бенедикт xvi
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ВАТИКАН, 2 янв - РИА Новости. Церемония прощания с новопреставленным папой на покое Бенедиктом XVI началась в понедельник в Соборе Святого Петра в Ватикане, передаёт корреспондент РИА Новости. Тело усопшего понтифика без гроба выставлено в центре базилики перед бронзовым балдахином работы Бернини. Папа Бенедикт одет в красное литургическое облачение, на голове у него белая митра, а в руках он держит розарий - чётки для молитвы. Ещё за час до открытия базилики перед колоннадой Пьетро Бернини на площади Святого Петра образовалась многометровая очередь верующих, желающих проситься с почетным папой. Сама площадь перекрыта: чтобы облегчить доступ в собор, колонну верующих разделили пополам. Перед входом в базилику установлены рамки металлодетекторов, доступ осуществляется через центральный вход собора. Бенедикт XVI войдёт в историю современной церкви как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу. Прощание продлится до четверга, когда состоятся похороны. Заупокойную мессу на площади Святого Петра возглавит папа Франциск. После богослужения понтифик совершит погребальный обряд последнего прощания с новопреставленным, бренные останки которого затем будут похоронены в Ватиканских гротах, находящихся под алтарной и хоральной частями Собора Святого Петра.
https://ria.ru/20221231/papa-1842618041.html
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Церемония прощания с Бенедиктом XVI в Соборе Святого Петра в Ватикане
Церемония прощания с Бенедиктом XVI началась во вторник в Соборе Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости
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бенедикт xvi (йозеф ратцингер), франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, умер бенедикт xvi
Религия, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Умер Бенедикт XVI
11:32 02.01.2023 (обновлено: 11:48 02.01.2023)
 
В Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI

В Соборе Святого Петра в Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI

Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 2 янв - РИА Новости. Церемония прощания с новопреставленным папой на покое Бенедиктом XVI началась в понедельник в Соборе Святого Петра в Ватикане, передаёт корреспондент РИА Новости.
Тело усопшего понтифика без гроба выставлено в центре базилики перед бронзовым балдахином работы Бернини.
Папа Бенедикт XVI благословляет верующих в конце своей последней еженедельной аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 27 февраля 2013 - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 16:00
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
Папа Бенедикт одет в красное литургическое облачение, на голове у него белая митра, а в руках он держит розарий - чётки для молитвы.
Ещё за час до открытия базилики перед колоннадой Пьетро Бернини на площади Святого Петра образовалась многометровая очередь верующих, желающих проситься с почетным папой. Сама площадь перекрыта: чтобы облегчить доступ в собор, колонну верующих разделили пополам. Перед входом в базилику установлены рамки металлодетекторов, доступ осуществляется через центральный вход собора.
Бенедикт XVI войдёт в историю современной церкви как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу.
Прощание продлится до четверга, когда состоятся похороны. Заупокойную мессу на площади Святого Петра возглавит папа Франциск. После богослужения понтифик совершит погребальный обряд последнего прощания с новопреставленным, бренные останки которого затем будут похоронены в Ватиканских гротах, находящихся под алтарной и хоральной частями Собора Святого Петра.
Папа на покое Бенедикт XVI - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 14:18Религия
Похороны папы на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января
 
РелигияБенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)Франциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканУмер Бенедикт XVI
 
 
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