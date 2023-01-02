https://ria.ru/20230102/vagnerovtsy-1842874199.html

Пригожин показал, как вагнеровцы чтят память своих бойцов

Пригожин показал, как вагнеровцы чтят память своих бойцов - РИА Новости, 02.01.2023

Пригожин показал, как вагнеровцы чтят память своих бойцов

Многих погибших бойцов "Группы Вагнера" хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае, сейчас там уже 93 могилы, рассказал РИА Новости основатель группы... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T21:26

2023-01-02T21:26

2023-01-02T22:33

евгений пригожин

сирия

краснодарский край

чвк "вагнер"

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МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 2 янв — РИА Новости. Многих погибших бойцов "Группы Вагнера" хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае, сейчас там уже 93 могилы, рассказал РИА Новости основатель группы Евгений Пригожин.Кладбище находится на окраине станицы Бакинской."Здесь мы хороним бойцов, которые указали в своем завещании, что хотят быть захоронены именно здесь. Или же сирот и тех, чьи тела по каким-то причинам не хотят забирать родственники", — пояснил РИА Новости Пригожин.Он возложил букет цветов к самой свежей могиле — Дениса Глазкова, погибшего 1 декабря 2022 года.Сейчас памятники бойцам "Группы Вагнера" можно увидеть в селе неподалеку — Горячем Ключе. Здесь построена часовня, где есть мощи святого Иакова Хаматурского, привезенные из Сирии. Неподалеку находятся гостевые домики и мемориал в честь всех погибших бойцов группы. Мемориал выполнен в виде кирпичных стен, напоминающих колумбарий, однако ничьих останков или праха здесь нет. На каждой табличке в честь погибшего воина нанесены его личный номер и копии полученных им орденов и медалей. При этом имен на табличках нет. О количестве установленных табличек Пригожин говорить не стал.Рядом стоят несколько памятников в честь подвигов, совершенных бойцами группы. Например, памятник Георгию Цуркану и Роману Заболотнему, попавшим в окружение боевиков в Сирии, однако убивших сами себя, чтобы не попасть в плен.Еще один памятник изображает бойца, погибшего во время отступления колонны группы из некоего города. Боец с позывным Хунгуз прикрывал выход колонны, его напарник погиб (он тоже изображен на памятнике), а герой остановил жестом товарищей, которые хотели прийти ему на подмогу.Еще один памятник с девизом "Не сломлен, не побежден" изображает стрельбу бойца из пулемета по воздушной цели. Рядом с ним лежат два погибших товарища, а частью памятника стала настоящая зенитная установка.

https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html

https://ria.ru/20221222/vagner-1840397093.html

https://ria.ru/20230102/vagner-1842816428.html

сирия

краснодарский край

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Мемориал и кладбище бойцов "Группы Вагнера" в Краснодарском крае Евгений Пригожин показал мемориал и кладбище бойцов "Группы Вагнера" в Краснодарском крае и рассказал про памятники в их честь 2023-01-02T21:26 true PT1M44S

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евгений пригожин, сирия, краснодарский край, чвк "вагнер"