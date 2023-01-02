https://ria.ru/20230102/vagnerovtsy-1842874199.html
Пригожин показал, как вагнеровцы чтят память своих бойцов
Пригожин показал, как вагнеровцы чтят память своих бойцов - РИА Новости, 02.01.2023
Пригожин показал, как вагнеровцы чтят память своих бойцов
Многих погибших бойцов "Группы Вагнера" хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае, сейчас там уже 93 могилы, рассказал РИА Новости основатель группы... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:26
2023-01-02T21:26
2023-01-02T22:33
евгений пригожин
сирия
краснодарский край
чвк "вагнер"
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МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 2 янв — РИА Новости. Многих погибших бойцов "Группы Вагнера" хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае, сейчас там уже 93 могилы, рассказал РИА Новости основатель группы Евгений Пригожин.Кладбище находится на окраине станицы Бакинской."Здесь мы хороним бойцов, которые указали в своем завещании, что хотят быть захоронены именно здесь. Или же сирот и тех, чьи тела по каким-то причинам не хотят забирать родственники", — пояснил РИА Новости Пригожин.Он возложил букет цветов к самой свежей могиле — Дениса Глазкова, погибшего 1 декабря 2022 года.Сейчас памятники бойцам "Группы Вагнера" можно увидеть в селе неподалеку — Горячем Ключе. Здесь построена часовня, где есть мощи святого Иакова Хаматурского, привезенные из Сирии. Неподалеку находятся гостевые домики и мемориал в честь всех погибших бойцов группы. Мемориал выполнен в виде кирпичных стен, напоминающих колумбарий, однако ничьих останков или праха здесь нет. На каждой табличке в честь погибшего воина нанесены его личный номер и копии полученных им орденов и медалей. При этом имен на табличках нет. О количестве установленных табличек Пригожин говорить не стал.Рядом стоят несколько памятников в честь подвигов, совершенных бойцами группы. Например, памятник Георгию Цуркану и Роману Заболотнему, попавшим в окружение боевиков в Сирии, однако убивших сами себя, чтобы не попасть в плен.Еще один памятник изображает бойца, погибшего во время отступления колонны группы из некоего города. Боец с позывным Хунгуз прикрывал выход колонны, его напарник погиб (он тоже изображен на памятнике), а герой остановил жестом товарищей, которые хотели прийти ему на подмогу.Еще один памятник с девизом "Не сломлен, не побежден" изображает стрельбу бойца из пулемета по воздушной цели. Рядом с ним лежат два погибших товарища, а частью памятника стала настоящая зенитная установка.
https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html
https://ria.ru/20221222/vagner-1840397093.html
https://ria.ru/20230102/vagner-1842816428.html
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Мемориал и кладбище бойцов "Группы Вагнера" в Краснодарском крае
Евгений Пригожин показал мемориал и кладбище бойцов "Группы Вагнера" в Краснодарском крае и рассказал про памятники в их честь
2023-01-02T21:26
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евгений пригожин, сирия, краснодарский край, чвк "вагнер"
Евгений Пригожин, Сирия, Краснодарский край, ЧВК "Вагнер"
21:26 02.01.2023 (обновлено: 22:33 02.01.2023)
Пригожин показал, как вагнеровцы чтят память своих бойцов
Пригожин показал кладбище бойцов "Группы Вагнера" в Краснодарском крае
МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 2 янв — РИА Новости.
Многих погибших бойцов "Группы Вагнера" хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае, сейчас там уже 93 могилы, рассказал РИА Новости
основатель группы Евгений Пригожин.
Кладбище находится на окраине станицы Бакинской.
"Здесь мы хороним бойцов, которые указали в своем завещании, что хотят быть захоронены именно здесь. Или же сирот и тех, чьи тела по каким-то причинам не хотят забирать родственники", — пояснил РИА Новости Пригожин.
Он возложил букет цветов к самой свежей могиле — Дениса Глазкова, погибшего 1 декабря 2022 года.
"В перспективе поставим какой-то общий памятник, чтобы можно было цветы возлагать именно к нему, а не к какой-то могиле", — пояснил Пригожин.
Сейчас памятники бойцам "Группы Вагнера" можно увидеть в селе неподалеку — Горячем Ключе. Здесь построена часовня, где есть мощи святого Иакова Хаматурского, привезенные из Сирии
. Неподалеку находятся гостевые домики и мемориал в честь всех погибших бойцов группы. Мемориал выполнен в виде кирпичных стен, напоминающих колумбарий, однако ничьих останков или праха здесь нет. На каждой табличке в честь погибшего воина нанесены его личный номер и копии полученных им орденов и медалей. При этом имен на табличках нет. О количестве установленных табличек Пригожин говорить не стал.
Рядом стоят несколько памятников в честь подвигов, совершенных бойцами группы. Например, памятник Георгию Цуркану и Роману Заболотнему, попавшим в окружение боевиков в Сирии, однако убивших сами себя, чтобы не попасть в плен.
Еще один памятник изображает бойца, погибшего во время отступления колонны группы из некоего города. Боец с позывным Хунгуз прикрывал выход колонны, его напарник погиб (он тоже изображен на памятнике), а герой остановил жестом товарищей, которые хотели прийти ему на подмогу.
Еще один памятник с девизом "Не сломлен, не побежден" изображает стрельбу бойца из пулемета по воздушной цели. Рядом с ним лежат два погибших товарища, а частью памятника стала настоящая зенитная установка.