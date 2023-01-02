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В центре "Группы Вагнера" рассказали о подготовке специалистов - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/vagner-1842816428.html
В центре "Группы Вагнера" рассказали о подготовке специалистов
В центре "Группы Вагнера" рассказали о подготовке специалистов - РИА Новости, 02.01.2023
В центре "Группы Вагнера" рассказали о подготовке специалистов
За 2022 год и период специальной военной операции тренировочный центр "Группы Вагнера" подготовил свыше десяти тысяч специалистов, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:15
2023-01-02T22:26
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
брянская область
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МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 2 янв — РИА Новости. За 2022 год и период специальной военной операции тренировочный центр "Группы Вагнера" подготовил свыше десяти тысяч специалистов, сообщил РИА Новости один из руководителей центра с позывным Ток."Прошло более десяти тысяч обучаемых. Это за период с начала специальной военной операции", — рассказал он. По словам собеседника агентства, в центре проходят подготовку как бойцы самой "Группы Вагнера", так и бойцы создаваемых в Брянской и Курской областях отрядов территориальной обороны."Их подготовкой занимаются инструктора, отработавшие в компании не один год. Имеющие опыт боевой работы в командировках на различных направлениях. Соответственно, они свой опыт передают новобранцам. Наша задача — в минимально сжатые сроки передать максимум информации, которая будет необходима этим людям при ведении боевых действий и выполнении специальных задач", — пояснил Ток.
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курская область
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Тренировочный центр "Группы Вагнера" на Кубани
Более 10 тысяч человек прошли подготовку в тренировочном центре "Группы Вагнера" на Кубани с начала спецоперации, рассказал РИА Новости один из его руководителей
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РИА Новости
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безопасность, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Брянская область
12:15 02.01.2023 (обновлено: 22:26 02.01.2023)
 
В центре "Группы Вагнера" рассказали о подготовке специалистов

Центр "Группы Вагнера" за время СВО подготовил десять тысяч специалистов

Читать ria.ru в
МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 2 янв — РИА Новости. За 2022 год и период специальной военной операции тренировочный центр "Группы Вагнера" подготовил свыше десяти тысяч специалистов, сообщил РИА Новости один из руководителей центра с позывным Ток.
"Прошло более десяти тысяч обучаемых. Это за период с начала специальной военной операции", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, в центре проходят подготовку как бойцы самой "Группы Вагнера", так и бойцы создаваемых в Брянской и Курской областях отрядов территориальной обороны.
"Их подготовкой занимаются инструктора, отработавшие в компании не один год. Имеющие опыт боевой работы в командировках на различных направлениях. Соответственно, они свой опыт передают новобранцам. Наша задача — в минимально сжатые сроки передать максимум информации, которая будет необходима этим людям при ведении боевых действий и выполнении специальных задач", — пояснил Ток.
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