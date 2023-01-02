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Британия объявила конкурс на избавление от российской переработки урана - РИА Новости, 02.01.2023
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Британия объявила конкурс на избавление от российской переработки урана
Британия объявила конкурс на избавление от российской переработки урана - РИА Новости, 02.01.2023
Британия объявила конкурс на избавление от российской переработки урана
Правительство Великобритании объявило конкурс для создания альтернатив российскому ядерному топливу и укрепления энергетической безопасности страны, об этом... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:18
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технологии
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россия
украина
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Правительство Великобритании объявило конкурс для создания альтернатив российскому ядерному топливу и укрепления энергетической безопасности страны, об этом свидетельствует опубликованное сообщение на сайте британского кабинета министров."Новый инвестиционный фонд укрепит энергетическую безопасность путем стимулирования инвестиций в развитие и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая передовые топливные технологии", — говорится материале.Как указано в сообщении, на поддержку разработки альтернатив российскому топливу и усиления энергетической самодостаточности страны выделили 75 миллионов фунтов стерлингов.В сообщении также указали, что сейчас России принадлежит примерно 20 процентов мощностей по переработке урана и 40 процентов по обогащению.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60 процентов взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.
https://ria.ru/20230101/spg-1842753642.html
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технологии, великобритания, россия, украина, в мире
Технологии, Великобритания, Россия, Украина, В мире
12:18 02.01.2023 (обновлено: 15:42 02.01.2023)
 
Британия объявила конкурс на избавление от российской переработки урана

Британское правительство объявило конкурс на избавление от российской переработки урана

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Правительство Великобритании объявило конкурс для создания альтернатив российскому ядерному топливу и укрепления энергетической безопасности страны, об этом свидетельствует опубликованное сообщение на сайте британского кабинета министров.
"Новый инвестиционный фонд укрепит энергетическую безопасность путем стимулирования инвестиций в развитие и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая передовые топливные технологии", — говорится материале.
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Как указано в сообщении, на поддержку разработки альтернатив российскому топливу и усиления энергетической самодостаточности страны выделили 75 миллионов фунтов стерлингов.
В сообщении также указали, что сейчас России принадлежит примерно 20 процентов мощностей по переработке урана и 40 процентов по обогащению.

"Этот инвестиционный пакет укрепит энергетическую безопасность Великобритании, обеспечив доступ к безопасным и надежным поставкам топлива британского производства для питания атомного флота Великобритании сегодня и завтра, потеснив влияние России и создав больше рабочих мест и экспортных возможностей", — заявил замминистра по вопросам энергетики и климата Грэм Стюарт.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60 процентов взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.
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