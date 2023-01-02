https://ria.ru/20230102/uran-1842816786.html

Британия объявила конкурс на избавление от российской переработки урана

Британия объявила конкурс на избавление от российской переработки урана - РИА Новости, 02.01.2023

Британия объявила конкурс на избавление от российской переработки урана

Правительство Великобритании объявило конкурс для создания альтернатив российскому ядерному топливу и укрепления энергетической безопасности страны, об этом... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T12:18

2023-01-02T12:18

2023-01-02T15:42

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Правительство Великобритании объявило конкурс для создания альтернатив российскому ядерному топливу и укрепления энергетической безопасности страны, об этом свидетельствует опубликованное сообщение на сайте британского кабинета министров."Новый инвестиционный фонд укрепит энергетическую безопасность путем стимулирования инвестиций в развитие и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая передовые топливные технологии", — говорится материале.Как указано в сообщении, на поддержку разработки альтернатив российскому топливу и усиления энергетической самодостаточности страны выделили 75 миллионов фунтов стерлингов.В сообщении также указали, что сейчас России принадлежит примерно 20 процентов мощностей по переработке урана и 40 процентов по обогащению.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60 процентов взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.

https://ria.ru/20230101/spg-1842753642.html

https://ria.ru/20221226/velikobritaniya-1841230036.html

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технологии, великобритания, россия, украина, в мире