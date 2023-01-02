12:18 02.01.2023 (обновлено: 15:42 02.01.2023)
Британия объявила конкурс на избавление от российской переработки урана
Британское правительство объявило конкурс на избавление от российской переработки урана
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Правительство Великобритании объявило конкурс для создания альтернатив российскому ядерному топливу и укрепления энергетической безопасности страны, об этом свидетельствует опубликованное сообщение на сайте британского кабинета министров.
"Новый инвестиционный фонд укрепит энергетическую безопасность путем стимулирования инвестиций в развитие и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая передовые топливные технологии", — говорится материале.
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Как указано в сообщении, на поддержку разработки альтернатив российскому топливу и усиления энергетической самодостаточности страны выделили 75 миллионов фунтов стерлингов.
В сообщении также указали, что сейчас России принадлежит примерно 20 процентов мощностей по переработке урана и 40 процентов по обогащению.
"Этот инвестиционный пакет укрепит энергетическую безопасность Великобритании, обеспечив доступ к безопасным и надежным поставкам топлива британского производства для питания атомного флота Великобритании сегодня и завтра, потеснив влияние России и создав больше рабочих мест и экспортных возможностей", — заявил замминистра по вопросам энергетики и климата Грэм Стюарт.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60 процентов взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.
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