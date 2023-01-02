14:00 02.01.2023 (обновлено: 14:21 02.01.2023)
На священника УПЦ напали с ножом в Виннице
В Виннице госпитализировали протоиерея УПЦ после нападения на него мужчины с ножом
© Фото : пресс-служба УПЦНа месте нападения на клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка
© Фото : пресс-служба УПЦ
На месте нападения на клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Винницкая епархия Украинской православной церкви сообщила о нападении на ее протоиерея, священник госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Осуществлено нападение на клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка. Священник получил ножевые ранения. Преступление произошло на территории Покровского храма в Виннице. Правонарушителя задержала полиция. Сейчас отец Антоний в тяжелом состоянии находится в больнице" - написала Винницкая епархия в своем Telegram-канале.
Как сообщается на сайте епархии, нападавшим был неизвестный человек, который вошел в храм и начал все переворачивать. Настоятель храма отец Антоний был у алтаря, услышал шум и направился к человеку. Священник начал делать замечания, неизвестный не реагировал на них и "порезал священнику горло". Прибывшая на место преступления полиция была вынуждена применить оружие при задержании преступника, который сопротивлялся. Его ранили в ногу и задержали.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь - крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е - со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины - конкурента УПЦ. Тогда же началась информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
29 декабря 2022, 16:06СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Днепропетровской области