https://ria.ru/20230102/upts-1842833046.html

На священника УПЦ напали с ножом в Виннице

На священника УПЦ напали с ножом в Виннице - РИА Новости, 02.01.2023

На священника УПЦ напали с ножом в Виннице

Винницкая епархия Украинской православной церкви сообщила о нападении на ее протоиерея, священник госпитализирован в тяжелом состоянии. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:00

2023-01-02T14:00

2023-01-02T14:21

религия

религия

украина

винница

украинская православная церковь

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Винницкая епархия Украинской православной церкви сообщила о нападении на ее протоиерея, священник госпитализирован в тяжелом состоянии. "Осуществлено нападение на клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка. Священник получил ножевые ранения. Преступление произошло на территории Покровского храма в Виннице. Правонарушителя задержала полиция. Сейчас отец Антоний в тяжелом состоянии находится в больнице" - написала Винницкая епархия в своем Telegram-канале. Как сообщается на сайте епархии, нападавшим был неизвестный человек, который вошел в храм и начал все переворачивать. Настоятель храма отец Антоний был у алтаря, услышал шум и направился к человеку. Священник начал делать замечания, неизвестный не реагировал на них и "порезал священнику горло". Прибывшая на место преступления полиция была вынуждена применить оружие при задержании преступника, который сопротивлялся. Его ранили в ногу и задержали. Давление на каноническую Украинскую православную церковь - крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е - со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины - конкурента УПЦ. Тогда же началась информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.

https://ria.ru/20230102/ukraina-1842780914.html

https://ria.ru/20221229/obyski-1842258523.html

украина

винница

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, винница, украинская православная церковь