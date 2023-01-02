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В Киеве заявили, что власти боятся раскрыть масштаб урона от артударов - РИА Новости, 02.01.2023
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В Киеве заявили, что власти боятся раскрыть масштаб урона от артударов
В Киеве заявили, что власти боятся раскрыть масштаб урона от артударов - РИА Новости, 02.01.2023
В Киеве заявили, что власти боятся раскрыть масштаб урона от артударов
Украинские власти скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Об этом в блоге на YouTube заявил... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:35
2023-01-02T23:33
политика
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские власти скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Об этом в блоге на YouTube заявил экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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политика, украина, киев, россия
Политика, Украина, Киев, Россия
21:35 02.01.2023 (обновлено: 23:33 02.01.2023)
 
В Киеве заявили, что власти боятся раскрыть масштаб урона от артударов

Экс-советник Кучмы Соскин: украинские власти скрывают истинный масштаб потерь от артударов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские власти скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Об этом в блоге на YouTube заявил экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Попали опять по энергетическим критическим объектам. Скрывают, все от народа скрывается. [Русские] и так все знают, у них полностью информация вся поступает, они видят, куда им дальше бить. <…> Это скрывается от украинцев, потому что, если украинцы сейчас поймут, насколько страшные потери, насколько страшные удары произошли по экономическому хозяйственному комплексу, то к людям придет осознание, что фактически система функционировать не может", — рассказал эксперт.
Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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