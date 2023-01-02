https://ria.ru/20230102/ukraina-1842875358.html

В Киеве заявили, что власти боятся раскрыть масштаб урона от артударов

В Киеве заявили, что власти боятся раскрыть масштаб урона от артударов - РИА Новости, 02.01.2023

В Киеве заявили, что власти боятся раскрыть масштаб урона от артударов

Украинские власти скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Об этом в блоге на YouTube заявил... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T21:35

2023-01-02T21:35

2023-01-02T23:33

политика

украина

киев

россия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские власти скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Об этом в блоге на YouTube заявил экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842761145.html

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политика, украина, киев, россия