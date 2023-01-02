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В США раскрыли ложь Запада, из-за которой началась спецоперация на Украине - РИА Новости, 02.01.2023
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В США раскрыли ложь Запада, из-за которой началась спецоперация на Украине
В США раскрыли ложь Запада, из-за которой началась спецоперация на Украине - РИА Новости, 02.01.2023
В США раскрыли ложь Запада, из-за которой началась спецоперация на Украине
Западные страны использовали Минские соглашения по Донбассу для подготовки к конфликту с Россией на Украине, заявил правозащитник из США Аджаму Барака. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T18:44
2023-01-02T20:05
политика
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украина
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Западные страны использовали Минские соглашения по Донбассу для подготовки к конфликту с Россией на Украине, заявил правозащитник из США Аджаму Барака.В начале декабря Меркель в интервью Zeit назвала целью Минских соглашений попытку дать Украине время на усиление. По ее словам, все понимали, что проблема не решена и конфликт в стране заморожен. Позднее эту мысль подтвердил и бывший французский лидер Франсуа Олланд.Президент России Владимир Путин признался, что высказывание экс-канцлера Германии стало для него неожиданным. Он всегда исходил из того, что Берлин ведет себя с Москвой искренне.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев неоднократно грубо нарушал условия договора, подвергал регулярным обстрелам регион, в результате чего гибли мирные жители.Россия 24 февраля начала специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230102/kollaps-1842846425.html
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политика, сша, украина, россия
Политика, США, Украина, Россия
18:44 02.01.2023 (обновлено: 20:05 02.01.2023)
 
В США раскрыли ложь Запада, из-за которой началась спецоперация на Украине

Правозащитник Барака рассказал об уловке США для подготовки конфликта с Россией на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Западные страны использовали Минские соглашения по Донбассу для подготовки к конфликту с Россией на Украине, заявил правозащитник из США Аджаму Барака.

"Теперь, когда бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил заявление [экс-канцлера Германии] Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были всего лишь "уловкой" для подготовки к войне, верит ли кто-нибудь, что Соединенные Штаты не участвовали в этом плане?" — написал он в Twitter.

В начале декабря Меркель в интервью Zeit назвала целью Минских соглашений попытку дать Украине время на усиление. По ее словам, все понимали, что проблема не решена и конфликт в стране заморожен. Позднее эту мысль подтвердил и бывший французский лидер Франсуа Олланд.
Президент России Владимир Путин признался, что высказывание экс-канцлера Германии стало для него неожиданным. Он всегда исходил из того, что Берлин ведет себя с Москвой искренне.
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Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев неоднократно грубо нарушал условия договора, подвергал регулярным обстрелам регион, в результате чего гибли мирные жители.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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