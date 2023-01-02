https://ria.ru/20230102/ukraina-1842850715.html

Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска

Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска - РИА Новости, 02.01.2023

Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива украинских военных в Днепропетровской области, заявили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:23

2023-01-02T16:23

2023-01-02T18:04

специальная военная операция на украине

днепропетровск

вооруженные силы украины

россия

в мире

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива украинских военных в Днепропетровской области, заявили в понедельник в Минобороны России."В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ "Хортица", — говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230102/vzryv-1842832235.html

днепропетровск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровск, вооруженные силы украины, россия, в мире