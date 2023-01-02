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Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842850715.html
Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска
Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска - РИА Новости, 02.01.2023
Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива украинских военных в Днепропетровской области, заявили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:23
2023-01-02T18:04
специальная военная операция на украине
днепропетровск
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива украинских военных в Днепропетровской области, заявили в понедельник в Минобороны России."В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ "Хортица", — говорится в сводке российского военного ведомства.
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днепропетровск, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
16:23 02.01.2023 (обновлено: 18:04 02.01.2023)
 
Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска

Минобороны сообщило об уничтожении хранилища топлива для ВСУ "Хортица" у Днепропетровска

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива украинских военных в Днепропетровской области, заявили в понедельник в Минобороны России.
"В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ "Хортица", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 13:53Специальная военная операция на Украине
В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
 
 
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