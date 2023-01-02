https://ria.ru/20230102/ukraina-1842850715.html
Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска
Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска - РИА Новости, 02.01.2023
Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива украинских военных в Днепропетровской области, заявили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:23
2023-01-02T16:23
2023-01-02T18:04
специальная военная операция на украине
днепропетровск
вооруженные силы украины
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833289277_955:45:3281:1353_1920x0_80_0_0_5e73a1e89f0dcaa93eac10f618333792.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива украинских военных в Днепропетровской области, заявили в понедельник в Минобороны России."В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ "Хортица", — говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230102/vzryv-1842832235.html
днепропетровск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833289277_1051:0:3281:1672_1920x0_80_0_0_447dd1ab2adc9118ac73fa1d0d919afc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
16:23 02.01.2023 (обновлено: 18:04 02.01.2023)
Российские войска уничтожили украинское хранилище топлива у Днепропетровска
Минобороны сообщило об уничтожении хранилища топлива для ВСУ "Хортица" у Днепропетровска