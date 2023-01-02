https://ria.ru/20230102/ukraina-1842849967.html
Российские силы уничтожили на Краснолиманском направлении 40 военных ВСУ
Российские силы уничтожили на Краснолиманском направлении 40 военных ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023
Российские силы уничтожили на Краснолиманском направлении 40 военных ВСУ
На Краснолиманском направлении за сутки потери украинских войск составили более 40 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:19
2023-01-02T16:19
2023-01-02T18:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. На Краснолиманском направлении за сутки потери украинских войск составили более 40 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянка Донецкой народной республики."На Красно-Лиманском направлении Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и два пикапа", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842837871.html
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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.
2023-01-02T16:19
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PT3M53S
РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
16:19 02.01.2023 (обновлено: 18:43 02.01.2023)
Российские силы уничтожили на Краснолиманском направлении 40 военных ВСУ
Минобороны: российские силы уничтожили на Краснолиманском направлении 40 военных ВСУ