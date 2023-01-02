https://ria.ru/20230102/ukraina-1842837871.html

Бывший генерал НАТО предположил сроки перемирия на Украине

Бывший генерал НАТО предположил сроки перемирия на Украине - РИА Новости, 02.01.2023

Бывший генерал НАТО предположил сроки перемирия на Украине

Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе утверждает, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года, сообщает Berliner Zietung. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:39

2023-01-02T14:39

2023-01-02T17:38

в мире

ханс-лотар домрёзе

владимир путин

украина

россия

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_295a113d306153c6136b0e2ae31b9719.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе утверждает, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года, сообщает Berliner Zietung.Военный предполагает, что процесс прекращения огня состоится в период с февраля по май."Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, Генеральный секретарь ООН Гутерреш, президент Турции Эрдоган или премьер Индии Моди — хотя никто особо не навязывается", — отметил бывший генерал НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230102/patriot-1842828444.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ханс-лотар домрёзе, владимир путин, украина, россия, нато, оон