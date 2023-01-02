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Бывший генерал НАТО предположил сроки перемирия на Украине - РИА Новости, 02.01.2023
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Бывший генерал НАТО предположил сроки перемирия на Украине
Бывший генерал НАТО предположил сроки перемирия на Украине - РИА Новости, 02.01.2023
Бывший генерал НАТО предположил сроки перемирия на Украине
Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе утверждает, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года, сообщает Berliner Zietung. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:39
2023-01-02T17:38
в мире
ханс-лотар домрёзе
владимир путин
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе утверждает, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года, сообщает Berliner Zietung.Военный предполагает, что процесс прекращения огня состоится в период с февраля по май."Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, Генеральный секретарь ООН Гутерреш, президент Турции Эрдоган или премьер Индии Моди — хотя никто особо не навязывается", — отметил бывший генерал НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, ханс-лотар домрёзе, владимир путин, украина, россия, нато, оон
В мире, Ханс-Лотар Домрёзе, Владимир Путин, Украина, Россия, НАТО, ООН
14:39 02.01.2023 (обновлено: 17:38 02.01.2023)
 
Бывший генерал НАТО предположил сроки перемирия на Украине

Бывший генерал НАТО Домрезе заявил, что перемирие на Украине наступит летом 2023 года

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе утверждает, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года, сообщает Berliner Zietung.

"В течение 2023 года у нас будет перемирие", — заявил он.

Военный предполагает, что процесс прекращения огня состоится в период с февраля по май.
"Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, Генеральный секретарь ООН Гутерреш, президент Турции Эрдоган или премьер Индии Моди — хотя никто особо не навязывается", — отметил бывший генерал НАТО.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреХанс-Лотар ДомрёзеВладимир ПутинУкраинаРоссияНАТОООН
 
 
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