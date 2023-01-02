14:39 02.01.2023 (обновлено: 17:38 02.01.2023)
Бывший генерал НАТО предположил сроки перемирия на Украине
Бывший генерал НАТО Домрезе заявил, что перемирие на Украине наступит летом 2023 года
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе утверждает, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года, сообщает Berliner Zietung.
"В течение 2023 года у нас будет перемирие", — заявил он.
Военный предполагает, что процесс прекращения огня состоится в период с февраля по май.
"Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, Генеральный секретарь ООН Гутерреш, президент Турции Эрдоган или премьер Индии Моди — хотя никто особо не навязывается", — отметил бывший генерал НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.