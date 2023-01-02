01:47 02.01.2023 (обновлено: 02:39 02.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Днепропетровске
"Страна.ua": в Киеве и Днепропетровске на Украине слышны взрывы
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве и Днепропетровске, сообщает издание "Страна.ua".
Ранее в украинской столице, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей была объявлена воздушная тревога.
"Взрывы в Днепре (Днепропетровске - ред.). Сохраняйте спокойствие, работает ПВО", - сообщил 5 канал.
По данным телеканала ТСН, взрывы также были слышны в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что взрывы также слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. "Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые слышали запорожцы", - написал он в Telegram-канале, добавив, что, по предварительной информации, в пригороде Запорожья работает украинская ПВО.
Часом позже Рогов сообщил о "новой волне взрывов" в областном центре.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Первого января в "Укрэнерго" заявили, что энергосистема страны получила беспрецедентные повреждения, большая часть объектов или повреждена или уничтожена.