https://ria.ru/20230102/ukraina-1842782329.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Днепропетровске - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Днепропетровске

Взрывы слышны в Киеве и Днепропетровске, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T01:47

2023-01-02T01:47

2023-01-02T02:39

специальная военная операция на украине

киев

днепропетровск

владимир рогов

денис шмыгаль

владимир зеленский

запорожская область

укрэнерго

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве и Днепропетровске, сообщает издание "Страна.ua".Ранее в украинской столице, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей была объявлена воздушная тревога.По данным телеканала ТСН, взрывы также были слышны в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что взрывы также слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. "Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые слышали запорожцы", - написал он в Telegram-канале, добавив, что, по предварительной информации, в пригороде Запорожья работает украинская ПВО.Часом позже Рогов сообщил о "новой волне взрывов" в областном центре.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Первого января в "Укрэнерго" заявили, что энергосистема страны получила беспрецедентные повреждения, большая часть объектов или повреждена или уничтожена.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842703620.html

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842776994.html

киев

днепропетровск

запорожская область

украина

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киев, днепропетровск, владимир рогов, денис шмыгаль, владимир зеленский, запорожская область, укрэнерго, украина