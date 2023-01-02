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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Днепропетровске - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842782329.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Днепропетровске - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Днепропетровске
Взрывы слышны в Киеве и Днепропетровске, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T01:47
2023-01-02T02:39
специальная военная операция на украине
киев
днепропетровск
владимир рогов
денис шмыгаль
владимир зеленский
запорожская область
укрэнерго
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве и Днепропетровске, сообщает издание "Страна.ua".Ранее в украинской столице, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей была объявлена воздушная тревога.По данным телеканала ТСН, взрывы также были слышны в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что взрывы также слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. "Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые слышали запорожцы", - написал он в Telegram-канале, добавив, что, по предварительной информации, в пригороде Запорожья работает украинская ПВО.Часом позже Рогов сообщил о "новой волне взрывов" в областном центре.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Первого января в "Укрэнерго" заявили, что энергосистема страны получила беспрецедентные повреждения, большая часть объектов или повреждена или уничтожена.
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842703620.html
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киев, днепропетровск, владимир рогов, денис шмыгаль, владимир зеленский, запорожская область, укрэнерго, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Днепропетровск, Владимир Рогов, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Запорожская область, Укрэнерго, Украина
01:47 02.01.2023 (обновлено: 02:39 02.01.2023)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Днепропетровске

"Страна.ua": в Киеве и Днепропетровске на Украине слышны взрывы

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве и Днепропетровске, сообщает издание "Страна.ua".
Ранее в украинской столице, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей была объявлена воздушная тревога.

"Взрывы в Днепре (Днепропетровске - ред.). Сохраняйте спокойствие, работает ПВО", - сообщил 5 канал.

По данным телеканала ТСН, взрывы также были слышны в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что взрывы также слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. "Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые слышали запорожцы", - написал он в Telegram-канале, добавив, что, по предварительной информации, в пригороде Запорожья работает украинская ПВО.
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Часом позже Рогов сообщил о "новой волне взрывов" в областном центре.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Первого января в "Укрэнерго" заявили, что энергосистема страны получила беспрецедентные повреждения, большая часть объектов или повреждена или уничтожена.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДнепропетровскВладимир РоговДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийЗапорожская областьУкрэнергоУкраина
 
 
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