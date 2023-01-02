https://ria.ru/20230102/ukraina-1842780914.html

В Киево-Печерской Лавре сообщили о гонениях на монахов

В Киево-Печерской Лавре сообщили о гонениях на монахов - РИА Новости, 02.01.2023

В Киево-Печерской Лавре сообщили о гонениях на монахов

Украинские чиновники гонят монахов из Верхней лавры, не отдают иконы и требуют передать церковные ценности "по описи", заявил наместник Киево-Печерской лавры... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T01:12

2023-01-02T01:12

2023-01-02T01:15

религия

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

иисус христос

владимир легойда

украина

россия

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Украинские чиновники гонят монахов из Верхней лавры, не отдают иконы и требуют передать церковные ценности "по описи", заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). Ранее в воскресенье украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви. Оба они находятся в так называемой Верхней лавре. Издание приводит комментарий настоятеля Лавры митрополита Павла, согласно которому священнослужителей УПЦ не пускают на территорию Верхней лавры, оставив доступ к святыням Нижней лавры. Тем не менее, согласно сообщению, митрополит Павел уверен, что договор аренды Успенского и Трапезного соборов еще не разорван, так как УПЦ не была официально об этом уведомлена. "Нас гонят с Верхней лавры, нам не отдают наши иконы. Составили комиссию. Директор музея (заповедника "Киево-Печерская Лавра" – ред.) сказал, что "мы должны забрать все по описи". А кто описывал, когда мы приносили?" - рассказал митрополит Павел в видеообращении, которое опубликовано в YouTube. По его словам, храм был отстроен средствами верующих людей, а братия собирала деньги для восстановления Успенского собора. "Мы собирали деньги, не государство… Сегодня нас заставляют передать – и мы передадим – царские врата Успенского собора, это очень дорогая вещь, говоря по-вашему, позолоченный иконостас, престолы… Живопись на стенах мы не намерены срывать… Мы отдаем государству по описи. Но чтоб запомнили, что когда придет время – навсегда так не будет – мы спросим (по описи – ред.)", - предупредил иерарх. "Остановитесь, перестаньте в Рождественские дни лить слезы в людей", - призвал настоятель. Он добавил, что вчера к нему приходили из СБУ и МВД Украины и обвинили в якобы призывах к мятежу. "Я был и буду против этого. Я призываю всех с верой и любовью помнить о своем земном отечестве. Призываю к терпению, читайте каждый день Евангелие, Псалтирь, поминайте имена воинов, предстоятеля церкви, епископат, священнослужителей. Гонителям Церкви Христовой не победить Христа. Ирод тоже хотел победить Христа, убил 14 тысяч младенцев и умер, съеденный червями", - заключил представитель УПЦ. Ирод - царь Иудеи во времена Рождества Христова - приказал убить всех младенцев, стремясь сохранить власть. Он поверил предсказанию, что грядет Царь – это и был младенец Иисус Христос, который избежал тогда смерти. Впоследствии Ирод заболел, гнил заживо и умер в муках. В конце декабря украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил о создании межведомственной комиссии по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры. Как он выразился, "у правоохранительных органов есть свой трек, у нас - это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества". Также Ткаченко заявил, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах не будут проводиться богослужения ни одной из конфессий. После в УПЦ заявили, что заповедник "Киево-Печерская Лавра" письмом от 27 декабря к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре сообщил, что действие договора о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью Лавры истекает 31 декабря и что договор не может быть продлен, так как "минкультуры Украины "выступило против продления данного договора, и указом президента были применены персональные санкции в отношении иерархов УПЦ". Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что договор аренды Киево-Печерской лавры, согласно закону, должен быть продлен автоматически, и назвал неправомерными заявления заповедника о его истечении договора 31 декабря. Комментируя ситуацию в Лавре, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил РИА Новости, что власти Украины вслед за преследованиями Украинской православной церкви приступили к беззаконному изъятию храмов Киево-Печерской Лавры, и напомнил, что такое ранее происходило только при советской власти. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е - со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.

https://ria.ru/20221202/lavra-1836025078.html

https://ria.ru/20221228/pismo-1842042768.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/sbu-1833584684.html

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александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), иисус христос, владимир легойда, украина, россия, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины, ситуация вокруг упц