https://ria.ru/20230102/uborka-1842812664.html

Эксперт рассказала, как мыть кухню, чтобы не получить пищевое отравление

Эксперт рассказала, как мыть кухню, чтобы не получить пищевое отравление - РИА Новости, 02.01.2023

Эксперт рассказала, как мыть кухню, чтобы не получить пищевое отравление

Для снижения рисков пищевых отравлений в период праздников следует особенно тщательно подходить к уборке кухни - начинать ее нужно с верхних шкафов,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:42

2023-01-02T11:42

2023-01-02T11:42

новый год — 2023

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новый год

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Для снижения рисков пищевых отравлений в период праздников следует особенно тщательно подходить к уборке кухни - начинать ее нужно с верхних шкафов, обрабатывать дезинфицирующими средствами все ручки, использовать ершики и щетки вместо губок, а посуду рекомендуется ополаскивать кипятком, рассказала РИА Новости лаборант Института дезинфектологии ФБУН "Федеральный научный центр гигиены им. Эрисмана" Роспотребнадзора Елизавета Терешкова. "Самым оживленным местом в предновогодней суете является кухня. Начинать уборку следует с верхних шкафов, постепенно опускаясь вниз. Не используйте агрессивные средства, которые могут нанести вред поверхностям. Холодильник также придется подвергнуть полной чистке при помощи средства для дезинфекции бытовой техники, вынимая полки и ниши", - сказала Терешкова. Она отметила, что следует вымыть с мылом или обработать дезинфицирующими средствами для ухода за мебелью дверные ручки и ручки шкафов, тумбочек и комодов. Также во время уборки следует протирать салфеткой с антисептиком выключатели. Кухонную посуду, утварь и столовые приборы рекомендуется мыть в горячей воде при температуре не ниже 45 градусов с использованием дезинфицирующего моющего средства для посуды, после чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов, подчеркнула специалист. Однако при использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется, уточнила Терешкова. По ее словам, для мытья посуды не рекомендуется использовать губки и металлические мочалки, так как их качественная обработка невозможна, а частички металлической мочалки могут случайно попасть в готовые блюда. Пластмассовые ершики и щетки после окончания работы нужно очистить, промыть в горячей воде с добавлением моющих средств, а затем в проточной, пояснила эксперт. Особое внимание следует уделить обработке кухонного стола и рабочих поверхностей - сначала следует вымыть все рабочие поверхности и раковину теплой мыльной водой, а затем протереть их одноразовым бумажным полотенцем, добавила Терешкова.

https://ria.ru/20221227/prazdnik-1841557429.html

https://ria.ru/20230101/maska-1842736388.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год