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Эксперт рассказала, как мыть кухню, чтобы не получить пищевое отравление - РИА Новости, 02.01.2023
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Эксперт рассказала, как мыть кухню, чтобы не получить пищевое отравление
Эксперт рассказала, как мыть кухню, чтобы не получить пищевое отравление - РИА Новости, 02.01.2023
Эксперт рассказала, как мыть кухню, чтобы не получить пищевое отравление
Для снижения рисков пищевых отравлений в период праздников следует особенно тщательно подходить к уборке кухни - начинать ее нужно с верхних шкафов,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:42
2023-01-02T11:42
новый год — 2023
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новый год
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Для снижения рисков пищевых отравлений в период праздников следует особенно тщательно подходить к уборке кухни - начинать ее нужно с верхних шкафов, обрабатывать дезинфицирующими средствами все ручки, использовать ершики и щетки вместо губок, а посуду рекомендуется ополаскивать кипятком, рассказала РИА Новости лаборант Института дезинфектологии ФБУН "Федеральный научный центр гигиены им. Эрисмана" Роспотребнадзора Елизавета Терешкова. "Самым оживленным местом в предновогодней суете является кухня. Начинать уборку следует с верхних шкафов, постепенно опускаясь вниз. Не используйте агрессивные средства, которые могут нанести вред поверхностям. Холодильник также придется подвергнуть полной чистке при помощи средства для дезинфекции бытовой техники, вынимая полки и ниши", - сказала Терешкова. Она отметила, что следует вымыть с мылом или обработать дезинфицирующими средствами для ухода за мебелью дверные ручки и ручки шкафов, тумбочек и комодов. Также во время уборки следует протирать салфеткой с антисептиком выключатели. Кухонную посуду, утварь и столовые приборы рекомендуется мыть в горячей воде при температуре не ниже 45 градусов с использованием дезинфицирующего моющего средства для посуды, после чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов, подчеркнула специалист. Однако при использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется, уточнила Терешкова. По ее словам, для мытья посуды не рекомендуется использовать губки и металлические мочалки, так как их качественная обработка невозможна, а частички металлической мочалки могут случайно попасть в готовые блюда. Пластмассовые ершики и щетки после окончания работы нужно очистить, промыть в горячей воде с добавлением моющих средств, а затем в проточной, пояснила эксперт. Особое внимание следует уделить обработке кухонного стола и рабочих поверхностей - сначала следует вымыть все рабочие поверхности и раковину теплой мыльной водой, а затем протереть их одноразовым бумажным полотенцем, добавила Терешкова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год
Новый год — 2023, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год
11:42 02.01.2023
 
Эксперт рассказала, как мыть кухню, чтобы не получить пищевое отравление

Эксперт Роспотребнадзора Терешкова посоветовала тщательно убирать кухню после Нового года

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМытье посуды
Мытье посуды - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мытье посуды. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Для снижения рисков пищевых отравлений в период праздников следует особенно тщательно подходить к уборке кухни - начинать ее нужно с верхних шкафов, обрабатывать дезинфицирующими средствами все ручки, использовать ершики и щетки вместо губок, а посуду рекомендуется ополаскивать кипятком, рассказала РИА Новости лаборант Института дезинфектологии ФБУН "Федеральный научный центр гигиены им. Эрисмана" Роспотребнадзора Елизавета Терешкова.
"Самым оживленным местом в предновогодней суете является кухня. Начинать уборку следует с верхних шкафов, постепенно опускаясь вниз. Не используйте агрессивные средства, которые могут нанести вред поверхностям. Холодильник также придется подвергнуть полной чистке при помощи средства для дезинфекции бытовой техники, вынимая полки и ниши", - сказала Терешкова.
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Она отметила, что следует вымыть с мылом или обработать дезинфицирующими средствами для ухода за мебелью дверные ручки и ручки шкафов, тумбочек и комодов. Также во время уборки следует протирать салфеткой с антисептиком выключатели.
Кухонную посуду, утварь и столовые приборы рекомендуется мыть в горячей воде при температуре не ниже 45 градусов с использованием дезинфицирующего моющего средства для посуды, после чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов, подчеркнула специалист. Однако при использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется, уточнила Терешкова.
По ее словам, для мытья посуды не рекомендуется использовать губки и металлические мочалки, так как их качественная обработка невозможна, а частички металлической мочалки могут случайно попасть в готовые блюда. Пластмассовые ершики и щетки после окончания работы нужно очистить, промыть в горячей воде с добавлением моющих средств, а затем в проточной, пояснила эксперт.
Особое внимание следует уделить обработке кухонного стола и рабочих поверхностей - сначала следует вымыть все рабочие поверхности и раковину теплой мыльной водой, а затем протереть их одноразовым бумажным полотенцем, добавила Терешкова.
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