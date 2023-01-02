https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842806651.html
Министр обороны Турции раскритиковал позицию Афин в конфликте с Анкарой
Министр обороны Турции раскритиковал позицию Афин в конфликте с Анкарой - РИА Новости, 02.01.2023
Министр обороны Турции раскритиковал позицию Афин в конфликте с Анкарой
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Афины стараются представить свои противоречия с Анкарой как проблемы Турции с НАТО и США. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:48
2023-01-02T10:48
2023-01-02T10:48
в мире
хулуси акар
турция
греция
нато
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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Афины стараются представить свои противоречия с Анкарой как проблемы Турции с НАТО и США. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предостерег Афины от расширения своих территориальных вод в Эгейском море. По его словам, в последние дни греческая пресса пишет, что территориальные воды Греции будут расширены до 12 миль вокруг Крита, но Турция не допустит расширения вод Греции даже на одну милю в Эгейском море. Глава МИД Турции, имея в виду casus belli со стороны Анкары, заявил, что решение парламента Турции от 1995 года по этому вопросу ясно и остается в силе. Турция ранее заявляла, что будет считать поводом для войны расширение вод Греции. Напомнив, что между Турцией и Грецией периодически проводились встречи по консультативным вопросам, мерам доверия и процедурам по НАТО, Акар сказал, что "Греция не проводит эти встречи, а старается предотвратить их проведение". Его слова приводит телеканал TRT Haber. Указав на то, что Греция пытается показать свои проблемы с Турцией "как проблемы Турции с НАТО, США и ЕС", Акар отметил, что "теперь все поняли уловки греческой стороны". "Мы ожидаем, что все будут более осторожны в этом отношении", - сказал глава турецкого военного ведомства. "В Греции сейчас много скандалов. Скандал с прослушкой, иммиграционный скандал, коррупция. Кроме того, у Греции есть неудачи в Восточном Средиземноморье, неудачи, которые осознает греческая общественность. Для того чтобы покрыть все это, они надеются усилить напряженность в отношениях с Турцией", - добавил он. Реагируя на заявления некоторых греческих политиков, назвавших Турцию угрозой, Акар сказал, что "Турция никому не угрожает". "Турция - надежный, сильный, эффективный союзник… Турция никому не угрожает. Им нужно вбивать это в головы снова и снова, они должны понять", - подчеркнул турецкий министр. Турция считает, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют шесть миль, то она практически закроет турецкие воды и перекроет возможность достичь международных вод Турции, которая таким образом окажется заперта в своих территориальных водах.
https://ria.ru/20230101/turtsiya-1842729835.html
https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хулуси акар, турция, греция, нато
В мире, Хулуси Акар, Турция, Греция, НАТО
Министр обороны Турции раскритиковал позицию Афин в конфликте с Анкарой
Акар: Афины пытаются представить свои противоречия с Анкарой как проблемы Турции с НАТО
АНКАРА, 2 янв – РИА Новости.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил
, что Афины стараются представить свои противоречия с Анкарой как проблемы Турции с НАТО и США.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
предостерег Афины от расширения своих территориальных вод в Эгейском море
. По его словам, в последние дни греческая пресса пишет, что территориальные воды Греции
будут расширены до 12 миль вокруг Крита
, но Турция не допустит расширения вод Греции даже на одну милю в Эгейском море. Глава МИД Турции, имея в виду casus belli со стороны Анкары, заявил, что решение парламента Турции от 1995 года по этому вопросу ясно и остается в силе. Турция ранее заявляла, что будет считать поводом для войны расширение вод Греции.
Напомнив, что между Турцией и Грецией периодически проводились встречи по консультативным вопросам, мерам доверия и процедурам по НАТО, Акар сказал, что "Греция не проводит эти встречи, а старается предотвратить их проведение". Его слова приводит телеканал TRT Haber.
Указав на то, что Греция пытается показать свои проблемы с Турцией "как проблемы Турции с НАТО, США и ЕС
", Акар отметил, что "теперь все поняли уловки греческой стороны".
"Мы ожидаем, что все будут более осторожны в этом отношении", - сказал глава турецкого военного ведомства.
"В Греции сейчас много скандалов. Скандал с прослушкой, иммиграционный скандал, коррупция. Кроме того, у Греции есть неудачи в Восточном Средиземноморье, неудачи, которые осознает греческая общественность. Для того чтобы покрыть все это, они надеются усилить напряженность в отношениях с Турцией", - добавил он.
Реагируя на заявления некоторых греческих политиков, назвавших Турцию угрозой, Акар сказал, что "Турция никому не угрожает".
"Турция - надежный, сильный, эффективный союзник… Турция никому не угрожает. Им нужно вбивать это в головы снова и снова, они должны понять", - подчеркнул турецкий министр.
Турция считает, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют шесть миль, то она практически закроет турецкие воды и перекроет возможность достичь международных вод Турции, которая таким образом окажется заперта в своих территориальных водах.