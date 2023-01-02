https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842806651.html

Министр обороны Турции раскритиковал позицию Афин в конфликте с Анкарой

Министр обороны Турции раскритиковал позицию Афин в конфликте с Анкарой - РИА Новости, 02.01.2023

Министр обороны Турции раскритиковал позицию Афин в конфликте с Анкарой

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Афины стараются представить свои противоречия с Анкарой как проблемы Турции с НАТО и США. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:48

2023-01-02T10:48

2023-01-02T10:48

в мире

хулуси акар

турция

греция

нато

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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Афины стараются представить свои противоречия с Анкарой как проблемы Турции с НАТО и США. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предостерег Афины от расширения своих территориальных вод в Эгейском море. По его словам, в последние дни греческая пресса пишет, что территориальные воды Греции будут расширены до 12 миль вокруг Крита, но Турция не допустит расширения вод Греции даже на одну милю в Эгейском море. Глава МИД Турции, имея в виду casus belli со стороны Анкары, заявил, что решение парламента Турции от 1995 года по этому вопросу ясно и остается в силе. Турция ранее заявляла, что будет считать поводом для войны расширение вод Греции. Напомнив, что между Турцией и Грецией периодически проводились встречи по консультативным вопросам, мерам доверия и процедурам по НАТО, Акар сказал, что "Греция не проводит эти встречи, а старается предотвратить их проведение". Его слова приводит телеканал TRT Haber. Указав на то, что Греция пытается показать свои проблемы с Турцией "как проблемы Турции с НАТО, США и ЕС", Акар отметил, что "теперь все поняли уловки греческой стороны". "Мы ожидаем, что все будут более осторожны в этом отношении", - сказал глава турецкого военного ведомства. "В Греции сейчас много скандалов. Скандал с прослушкой, иммиграционный скандал, коррупция. Кроме того, у Греции есть неудачи в Восточном Средиземноморье, неудачи, которые осознает греческая общественность. Для того чтобы покрыть все это, они надеются усилить напряженность в отношениях с Турцией", - добавил он. Реагируя на заявления некоторых греческих политиков, назвавших Турцию угрозой, Акар сказал, что "Турция никому не угрожает". "Турция - надежный, сильный, эффективный союзник… Турция никому не угрожает. Им нужно вбивать это в головы снова и снова, они должны понять", - подчеркнул турецкий министр. Турция считает, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют шесть миль, то она практически закроет турецкие воды и перекроет возможность достичь международных вод Турции, которая таким образом окажется заперта в своих территориальных водах.

https://ria.ru/20230101/turtsiya-1842729835.html

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хулуси акар, турция, греция, нато