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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/trevoga-1842827236.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, следует из данных онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:16
2023-01-02T13:51
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
в мире
кировоградская область
черкасская область
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, помимо украинских областей, тревога также звучит на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.Местные власти украинских регионов подтвердили эту информацию в своих телеграм-каналах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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украина
николаевская область
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украина, николаевская область, в мире, кировоградская область, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, В мире, Кировоградская область, Черкасская область
13:16 02.01.2023 (обновлено: 13:51 02.01.2023)
 
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyНиколаев, Украина
Николаев, Украина - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Николаев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, помимо украинских областей, тревога также звучит на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.
Местные власти украинских регионов подтвердили эту информацию в своих телеграм-каналах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 10:52Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколаевская областьВ миреКировоградская областьЧеркасская область
 
 
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