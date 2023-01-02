https://ria.ru/20230102/trevoga-1842827236.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, следует из данных онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:16
2023-01-02T13:16
2023-01-02T13:51
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
в мире
кировоградская область
черкасская область
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, помимо украинских областей, тревога также звучит на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.Местные власти украинских регионов подтвердили эту информацию в своих телеграм-каналах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842807234.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, николаевская область, в мире, кировоградская область, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, В мире, Кировоградская область, Черкасская область
13:16 02.01.2023 (обновлено: 13:51 02.01.2023)
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу