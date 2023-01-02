https://ria.ru/20230102/trevoga-1842827236.html

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2023

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, следует из данных онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:16

2023-01-02T13:16

2023-01-02T13:51

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

в мире

кировоградская область

черкасская область

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, помимо украинских областей, тревога также звучит на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.Местные власти украинских регионов подтвердили эту информацию в своих телеграм-каналах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842807234.html

украина

николаевская область

кировоградская область

черкасская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, николаевская область, в мире, кировоградская область, черкасская область