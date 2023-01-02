https://ria.ru/20230102/trevoga-1842783267.html
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2023
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T02:05
2023-01-02T02:05
2023-01-02T02:55
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
черниговская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По последним данным, тревога была отменена в Сумской и Харьковской областях. В Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областей тревога по-прежнему звучит. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842681344.html
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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
02:05 02.01.2023 (обновлено: 02:55 02.01.2023)
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Винницкой, Житомирской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу