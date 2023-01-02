https://ria.ru/20230102/trevoga-1842783267.html

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2023

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T02:05

2023-01-02T02:05

2023-01-02T02:55

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

киев

черниговская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По последним данным, тревога была отменена в Сумской и Харьковской областях. В Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областей тревога по-прежнему звучит. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842681344.html

украина

киев

черниговская область

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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, черниговская область, вооруженные силы рф