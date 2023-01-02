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В Госдуме предложили сделать транспорт бесплатным для школьников зимой - РИА Новости, 02.01.2023
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В Госдуме предложили сделать транспорт бесплатным для школьников зимой
В Госдуме предложили сделать транспорт бесплатным для школьников зимой - РИА Новости, 02.01.2023
В Госдуме предложили сделать транспорт бесплатным для школьников зимой
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил обращение министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением ввести бесплатный проезд на общественном... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:38
2023-01-02T11:38
общество
василий власов
виталий савельев
госдума рф
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил обращение министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для учащихся школ в зимний период, текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период, когда невозможность использования общественного транспорта может привести к угрозе для здоровья и жизни ребенка", - сказано в обращении. Также в обращении указано, что весной 2021 года вступил в силу закон, запрещающий принудительную высадку из транспорта детей до 16 лет, у которых нет билета или которые не могут оплатить проезд, при этом в СМИ все равно появляется информация о злоупотреблениях сотрудников общественного транспорта, которые продолжают требовать покинуть салон транспортного средства, если проезд не оплачен. Как отметил Власов, такие случаи происходят и в период холодной погоды.
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общество, василий власов, виталий савельев, госдума рф
Общество, Василий Власов, Виталий Савельев, Госдума РФ
11:38 02.01.2023
 
В Госдуме предложили сделать транспорт бесплатным для школьников зимой

Депутат Госдумы Власов предложил сделать транспорт бесплатным для школьников зимой

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАвтотранспорт во время снегопада в Москве
Автотранспорт во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Автотранспорт во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил обращение министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для учащихся школ в зимний период, текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период, когда невозможность использования общественного транспорта может привести к угрозе для здоровья и жизни ребенка", - сказано в обращении.
Также в обращении указано, что весной 2021 года вступил в силу закон, запрещающий принудительную высадку из транспорта детей до 16 лет, у которых нет билета или которые не могут оплатить проезд, при этом в СМИ все равно появляется информация о злоупотреблениях сотрудников общественного транспорта, которые продолжают требовать покинуть салон транспортного средства, если проезд не оплачен.
Как отметил Власов, такие случаи происходят и в период холодной погоды.
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ОбществоВасилий ВласовВиталий СавельевГосдума РФ
 
 
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