https://ria.ru/20230102/transport-1842812191.html

В Госдуме предложили сделать транспорт бесплатным для школьников зимой

В Госдуме предложили сделать транспорт бесплатным для школьников зимой - РИА Новости, 02.01.2023

В Госдуме предложили сделать транспорт бесплатным для школьников зимой

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил обращение министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением ввести бесплатный проезд на общественном... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:38

2023-01-02T11:38

2023-01-02T11:38

общество

василий власов

виталий савельев

госдума рф

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил обращение министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для учащихся школ в зимний период, текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период, когда невозможность использования общественного транспорта может привести к угрозе для здоровья и жизни ребенка", - сказано в обращении. Также в обращении указано, что весной 2021 года вступил в силу закон, запрещающий принудительную высадку из транспорта детей до 16 лет, у которых нет билета или которые не могут оплатить проезд, при этом в СМИ все равно появляется информация о злоупотреблениях сотрудников общественного транспорта, которые продолжают требовать покинуть салон транспортного средства, если проезд не оплачен. Как отметил Власов, такие случаи происходят и в период холодной погоды.

https://ria.ru/20230102/metro-1842778279.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, василий власов, виталий савельев, госдума рф