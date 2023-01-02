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Решивший противостоять России Сунак столкнулся с ужасающей реальностью - РИА Новости, 02.01.2023
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Решивший противостоять России Сунак столкнулся с ужасающей реальностью
Решивший противостоять России Сунак столкнулся с ужасающей реальностью - РИА Новости, 02.01.2023
Решивший противостоять России Сунак столкнулся с ужасающей реальностью
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся в наступившем году с рядом серьезных проблем, пишет таблоид The Daily Mail. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T07:15
2023-01-02T07:15
в мире
великобритания
риши сунак
россия
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся в наступившем году с рядом серьезных проблем, пишет таблоид The Daily Mail.Ранее в своей новогодней речи британский лидер заявил, что Лондон продолжит поддерживать "украинских друзей" в борьбе против "жестоких действий Путина". При этом Сунак отметил, что на первое место власти поставят приоритеты британцев.Как отмечает издание, Сунак выступил в обращении к однопартийцам с призывом "борьба начинается сейчас", пообещав построить страну, которой будут гордиться потомки. Однако, пишет Daily Mail, Сунак "столкнулся с ужасающей реальностью".Первым вызовом для британского лидера стало "катастрофическое" откровение главного врача местной скорой помощи, который заявил, что из-за сбоев в отделениях каждую неделю умирает до 500 пациентов. "Вторым ударом стало то, что, по официальным данным, Ла-Манш в прошлом году пересекли рекордные 45 756 мигрантов, несмотря на огромные усилия министров, направленные на то, чтобы попытаться остановить контрабанду людей", - подчеркивает газета.Кроме того, железнодорожные профсоюзы снова готовятся устроить забастовки на транспорте, и это в условиях, когда стране грозят новые протесты медсестер и персонала скорой помощи.Помимо всего этого, остаются и такие проблемы, как стремительный рост инфляции и кризис стоимости жизни, заключает Daily Mail.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.
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в мире, великобритания, риши сунак, россия, украина
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Россия, Украина
07:15 02.01.2023
 
Решивший противостоять России Сунак столкнулся с ужасающей реальностью

Daily Mail: премьер Британии Сунак столкнулся с серьезными проблемами внутри страны

© AP Photo / David CliffРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся в наступившем году с рядом серьезных проблем, пишет таблоид The Daily Mail.
Ранее в своей новогодней речи британский лидер заявил, что Лондон продолжит поддерживать "украинских друзей" в борьбе против "жестоких действий Путина". При этом Сунак отметил, что на первое место власти поставят приоритеты британцев.
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Как отмечает издание, Сунак выступил в обращении к однопартийцам с призывом "борьба начинается сейчас", пообещав построить страну, которой будут гордиться потомки. Однако, пишет Daily Mail, Сунак "столкнулся с ужасающей реальностью".
Первым вызовом для британского лидера стало "катастрофическое" откровение главного врача местной скорой помощи, который заявил, что из-за сбоев в отделениях каждую неделю умирает до 500 пациентов. "Вторым ударом стало то, что, по официальным данным, Ла-Манш в прошлом году пересекли рекордные 45 756 мигрантов, несмотря на огромные усилия министров, направленные на то, чтобы попытаться остановить контрабанду людей", - подчеркивает газета.
Кроме того, железнодорожные профсоюзы снова готовятся устроить забастовки на транспорте, и это в условиях, когда стране грозят новые протесты медсестер и персонала скорой помощи.
Помимо всего этого, остаются и такие проблемы, как стремительный рост инфляции и кризис стоимости жизни, заключает Daily Mail.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.
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