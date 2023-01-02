https://ria.ru/20230102/sud-1842795758.html
Москвич после расставания с девушкой попытался отсудить у нее деньги
Москвич после расставания с девушкой попытался отсудить у нее деньги - РИА Новости, 02.01.2023
Москвич после расставания с девушкой попытался отсудить у нее деньги
Москвич попытался отсудить деньги, которые потратил на девушку, когда они встречались, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:10
2023-01-02T09:10
2023-01-02T09:10
москва
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Москвич попытался отсудить деньги, которые потратил на девушку, когда они встречались, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы. Согласно материалам дела, пара встречалась почти год. За это время парень переводил на счет девушки деньги для оплаты такси, кофе, ресторанов, заправки и так далее. После расставания он подал в суд иск, в котором заявил, что деньги давал в долг, а теперь ему их не возвращают. Для доказательства он привел в суд знакомую, которая заявила, что лично слышала, как ответчик просит у истца в долг денежные средства с условием возврата. В свою очередь, девушка заявила, что между ней и истцом сложились личные доверительные отношения, в связи с чем молодой человек периодически перечислял ей денежные средства. Все переводы он совершал добровольно без каких-либо просьб со стороны ответчика, в отсутствие договора и долговых обязательств. В доказательство она предоставила заверенные нотариусом скриншоты переписки по почте и в мессенджерах. Также ее мать подтвердила в суде, что истец длительное время оказывал ответчику знаки внимания, делал подарки, оказывал материальную поддержку. В итоге суд отклонил иск. "Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит подтверждение наличия между сторонами близких отношений, в рамках которых денежные средства передавались от истца ответчику без наличия каких-либо договоров... Отсутствие заключенных сторонами договоров дарения не дают оснований для взыскания добровольно передаваемых истцом в течение длительного времени денежных средств без намерения получения встречного обеспечения", - говорится в решении.
https://ria.ru/20220823/pelageya-1811518704.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Москвич после расставания с девушкой попытался отсудить у нее деньги
Москвич после расставания с девушкой попытался отсудить потраченные на нее деньги
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Москвич попытался отсудить деньги, которые потратил на девушку, когда они встречались, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы.
Согласно материалам дела, пара встречалась почти год. За это время парень переводил на счет девушки деньги для оплаты такси, кофе, ресторанов, заправки и так далее. После расставания он подал в суд иск, в котором заявил, что деньги давал в долг, а теперь ему их не возвращают. Для доказательства он привел в суд знакомую, которая заявила, что лично слышала, как ответчик просит у истца в долг денежные средства с условием возврата.
В свою очередь, девушка заявила, что между ней и истцом сложились личные доверительные отношения, в связи с чем молодой человек периодически перечислял ей денежные средства. Все переводы он совершал добровольно без каких-либо просьб со стороны ответчика, в отсутствие договора и долговых обязательств. В доказательство она предоставила заверенные нотариусом скриншоты переписки по почте и в мессенджерах. Также ее мать подтвердила в суде, что истец длительное время оказывал ответчику знаки внимания, делал подарки, оказывал материальную поддержку.
В итоге суд отклонил иск.
"Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит подтверждение наличия между сторонами близких отношений, в рамках которых денежные средства передавались от истца ответчику без наличия каких-либо договоров... Отсутствие заключенных сторонами договоров дарения не дают оснований для взыскания добровольно передаваемых истцом в течение длительного времени денежных средств без намерения получения встречного обеспечения", - говорится в решении.