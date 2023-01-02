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Москвич после расставания с девушкой попытался отсудить у нее деньги - РИА Новости, 02.01.2023
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Москвич после расставания с девушкой попытался отсудить у нее деньги
Москвич после расставания с девушкой попытался отсудить у нее деньги - РИА Новости, 02.01.2023
Москвич после расставания с девушкой попытался отсудить у нее деньги
Москвич попытался отсудить деньги, которые потратил на девушку, когда они встречались, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:10
2023-01-02T09:10
москва
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Москвич попытался отсудить деньги, которые потратил на девушку, когда они встречались, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы. Согласно материалам дела, пара встречалась почти год. За это время парень переводил на счет девушки деньги для оплаты такси, кофе, ресторанов, заправки и так далее. После расставания он подал в суд иск, в котором заявил, что деньги давал в долг, а теперь ему их не возвращают. Для доказательства он привел в суд знакомую, которая заявила, что лично слышала, как ответчик просит у истца в долг денежные средства с условием возврата. В свою очередь, девушка заявила, что между ней и истцом сложились личные доверительные отношения, в связи с чем молодой человек периодически перечислял ей денежные средства. Все переводы он совершал добровольно без каких-либо просьб со стороны ответчика, в отсутствие договора и долговых обязательств. В доказательство она предоставила заверенные нотариусом скриншоты переписки по почте и в мессенджерах. Также ее мать подтвердила в суде, что истец длительное время оказывал ответчику знаки внимания, делал подарки, оказывал материальную поддержку. В итоге суд отклонил иск. "Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит подтверждение наличия между сторонами близких отношений, в рамках которых денежные средства передавались от истца ответчику без наличия каких-либо договоров... Отсутствие заключенных сторонами договоров дарения не дают оснований для взыскания добровольно передаваемых истцом в течение длительного времени денежных средств без намерения получения встречного обеспечения", - говорится в решении.
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москва, общество
Москва, Общество
09:10 02.01.2023
 
Москвич после расставания с девушкой попытался отсудить у нее деньги

Москвич после расставания с девушкой попытался отсудить потраченные на нее деньги

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Москвич попытался отсудить деньги, которые потратил на девушку, когда они встречались, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы.
Согласно материалам дела, пара встречалась почти год. За это время парень переводил на счет девушки деньги для оплаты такси, кофе, ресторанов, заправки и так далее. После расставания он подал в суд иск, в котором заявил, что деньги давал в долг, а теперь ему их не возвращают. Для доказательства он привел в суд знакомую, которая заявила, что лично слышала, как ответчик просит у истца в долг денежные средства с условием возврата.
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В свою очередь, девушка заявила, что между ней и истцом сложились личные доверительные отношения, в связи с чем молодой человек периодически перечислял ей денежные средства. Все переводы он совершал добровольно без каких-либо просьб со стороны ответчика, в отсутствие договора и долговых обязательств. В доказательство она предоставила заверенные нотариусом скриншоты переписки по почте и в мессенджерах. Также ее мать подтвердила в суде, что истец длительное время оказывал ответчику знаки внимания, делал подарки, оказывал материальную поддержку.
В итоге суд отклонил иск.
"Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит подтверждение наличия между сторонами близких отношений, в рамках которых денежные средства передавались от истца ответчику без наличия каких-либо договоров... Отсутствие заключенных сторонами договоров дарения не дают оснований для взыскания добровольно передаваемых истцом в течение длительного времени денежных средств без намерения получения встречного обеспечения", - говорится в решении.
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