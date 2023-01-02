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В США назвали самую опасную военную угрозу для страны
В США назвали самую опасную военную угрозу для страны - РИА Новости, 02.01.2023
В США назвали самую опасную военную угрозу для страны
Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive назвал электромагнитный удар по Соединенным Штатам самой опасной военной... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:24
2023-01-02T10:24
2023-01-02T16:30
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive назвал электромагнитный удар по Соединенным Штатам самой опасной военной угрозой для страны."Успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света, однако администрация Байдена ничего не предпринимает по этому поводу", — посетовал автор материала.Электромагнитный импульс, вызванный взрывом термоядерного оружия в атмосфере, как утверждает автор, способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства, например компьютеры и радиоприемники.Офицер раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена за то, что он ничего не делает для защиты Америки от угрозы электромагнитного удара, особенно когда такие страны, как Иран, Россия и Китай, располагают возможностью нанести ЭМИ-удар по США в рамках своих военных планов.Как отметил Орр, предыдущие администрации при президентах Дональде Трампе и Бараке Обаме принимали различные законы для обеспечения защиты от такой угрозы, но в основном от электромагнитных импульсов, вызванных природными явлениями, такими как, например, солнечные бури.
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в мире, джо байден, сша, америка, технологии
В мире, Джо Байден, США, Америка, Технологии
10:24 02.01.2023 (обновлено: 16:30 02.01.2023)
В США назвали самую опасную военную угрозу для страны
Американский офицер Орр назвал ЭМИ-атаку самой опасной военной угрозой для США