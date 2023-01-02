https://ria.ru/20230102/ssha-1842804785.html

В США назвали самую опасную военную угрозу для страны

В США назвали самую опасную военную угрозу для страны - РИА Новости, 02.01.2023

В США назвали самую опасную военную угрозу для страны

Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive назвал электромагнитный удар по Соединенным Штатам самой опасной военной... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:24

2023-01-02T10:24

2023-01-02T16:30

в мире

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive назвал электромагнитный удар по Соединенным Штатам самой опасной военной угрозой для страны."Успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света, однако администрация Байдена ничего не предпринимает по этому поводу", — посетовал автор материала.Электромагнитный импульс, вызванный взрывом термоядерного оружия в атмосфере, как утверждает автор, способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства, например компьютеры и радиоприемники.Офицер раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена за то, что он ничего не делает для защиты Америки от угрозы электромагнитного удара, особенно когда такие страны, как Иран, Россия и Китай, располагают возможностью нанести ЭМИ-удар по США в рамках своих военных планов.Как отметил Орр, предыдущие администрации при президентах Дональде Трампе и Бараке Обаме принимали различные законы для обеспечения защиты от такой угрозы, но в основном от электромагнитных импульсов, вызванных природными явлениями, такими как, например, солнечные бури.

https://ria.ru/20230102/zapad-1842800542.html

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в мире, джо байден, сша, америка, технологии