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В США назвали самую опасную военную угрозу для страны - РИА Новости, 02.01.2023
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В США назвали самую опасную военную угрозу для страны
В США назвали самую опасную военную угрозу для страны - РИА Новости, 02.01.2023
В США назвали самую опасную военную угрозу для страны
Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive назвал электромагнитный удар по Соединенным Штатам самой опасной военной... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:24
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в мире
джо байден
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive назвал электромагнитный удар по Соединенным Штатам самой опасной военной угрозой для страны."Успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света, однако администрация Байдена ничего не предпринимает по этому поводу", — посетовал автор материала.Электромагнитный импульс, вызванный взрывом термоядерного оружия в атмосфере, как утверждает автор, способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства, например компьютеры и радиоприемники.Офицер раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена за то, что он ничего не делает для защиты Америки от угрозы электромагнитного удара, особенно когда такие страны, как Иран, Россия и Китай, располагают возможностью нанести ЭМИ-удар по США в рамках своих военных планов.Как отметил Орр, предыдущие администрации при президентах Дональде Трампе и Бараке Обаме принимали различные законы для обеспечения защиты от такой угрозы, но в основном от электромагнитных импульсов, вызванных природными явлениями, такими как, например, солнечные бури.
https://ria.ru/20230102/zapad-1842800542.html
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в мире, джо байден, сша, америка, технологии
В мире, Джо Байден, США, Америка, Технологии
10:24 02.01.2023 (обновлено: 16:30 02.01.2023)
 
В США назвали самую опасную военную угрозу для страны

Американский офицер Орр назвал ЭМИ-атаку самой опасной военной угрозой для США

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Статуя Свободы в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive назвал электромагнитный удар по Соединенным Штатам самой опасной военной угрозой для страны.
"Успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света, однако администрация Байдена ничего не предпринимает по этому поводу", — посетовал автор материала.
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Электромагнитный импульс, вызванный взрывом термоядерного оружия в атмосфере, как утверждает автор, способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства, например компьютеры и радиоприемники.
Офицер раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена за то, что он ничего не делает для защиты Америки от угрозы электромагнитного удара, особенно когда такие страны, как Иран, Россия и Китай, располагают возможностью нанести ЭМИ-удар по США в рамках своих военных планов.
Как отметил Орр, предыдущие администрации при президентах Дональде Трампе и Бараке Обаме принимали различные законы для обеспечения защиты от такой угрозы, но в основном от электромагнитных импульсов, вызванных природными явлениями, такими как, например, солнечные бури.
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В миреДжо БайденСШААмерикаТехнологии
 
 
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