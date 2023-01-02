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Эксперт объяснил, чего добиваются США через потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 02.01.2023
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Эксперт объяснил, чего добиваются США через потолок цен на нефть из России
Эксперт объяснил, чего добиваются США через потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 02.01.2023
Эксперт объяснил, чего добиваются США через потолок цен на нефть из России
США, продвинув потолок цен на российскую нефть, на самом деле заложили в него далеко идущие расчеты, которые заключаются в попытке вернуть былое влияние на... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T07:35
2023-01-02T07:35
сша
россия
австралия
опек
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. США, продвинув потолок цен на российскую нефть, на самом деле заложили в него далеко идущие расчеты, которые заключаются в попытке вернуть былое влияние на рынок "черного золота", сказал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Он отметил, что из-за проблем в сланцевой индустрии США текущий потенциал добычи нефти там близок к исчерпанию. В 2023 году, скорее всего, рост продолжится, но достигнет пика. При этом еще в 2014-2019 году бурный рост добычи нефти в Соединенных Штатах, оперативно реагирующий на увеличение цен, воспринимался как некий экономический регулятор рынка, идущий в противовес ОПЕК+. "В этом смысле сланцевая добыча нефти точно перестала играть свою решающую роль. Лишившись этого механизма, сейчас США предлагают новый вариант в виде такого купирования цен на российскую нефть. Поэтому здесь, я думаю, есть, конечно, далеко идущие расчеты", - отмечает эксперт. Вместе с США западные страны пытаются вернуть себе контроль над рынком, который они утратили еще в начале 70-х годов, когда в полной мере заработала ОПЕК, считает он. "До этого момента они контролировали и основной экспорт, и ценообразование. Конечно, введение потолка цен - это механизм, который работает в той же плоскости", - говорит Белогорьев. Именно поэтому ОПЕК+ поддержал Россию в своих решениях по нефтяной сделке: введенный против России, этот механизм может из частного превратиться в общее орудие, добавляет эксперт. "Потребитель диктует цены часто, когда предложение превышает спрос. Но тут вопрос, как он диктует: экономический путь или искусственный. И здесь проблема именно в искусственности механизма", - заключает он. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20221206/neft-1836608539.html
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сша, россия, австралия, опек, евросоюз, санкции в отношении россии
США, Россия, Австралия, ОПЕК, Евросоюз, Санкции в отношении России
07:35 02.01.2023
 
Эксперт объяснил, чего добиваются США через потолок цен на нефть из России

Эксперт: США хотят вернуть себе былое влияние на рынок через потолок цен на нефть России

© Фото предоставлено Алексеем Белогорьевым Заместитель директора Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев
Заместитель директора Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев
© Фото предоставлено Алексеем Белогорьевым
Заместитель директора Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. США, продвинув потолок цен на российскую нефть, на самом деле заложили в него далеко идущие расчеты, которые заключаются в попытке вернуть былое влияние на рынок "черного золота", сказал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
Он отметил, что из-за проблем в сланцевой индустрии США текущий потенциал добычи нефти там близок к исчерпанию. В 2023 году, скорее всего, рост продолжится, но достигнет пика. При этом еще в 2014-2019 году бурный рост добычи нефти в Соединенных Штатах, оперативно реагирующий на увеличение цен, воспринимался как некий экономический регулятор рынка, идущий в противовес ОПЕК+.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 12:06
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков
"В этом смысле сланцевая добыча нефти точно перестала играть свою решающую роль. Лишившись этого механизма, сейчас США предлагают новый вариант в виде такого купирования цен на российскую нефть. Поэтому здесь, я думаю, есть, конечно, далеко идущие расчеты", - отмечает эксперт.
Вместе с США западные страны пытаются вернуть себе контроль над рынком, который они утратили еще в начале 70-х годов, когда в полной мере заработала ОПЕК, считает он. "До этого момента они контролировали и основной экспорт, и ценообразование. Конечно, введение потолка цен - это механизм, который работает в той же плоскости", - говорит Белогорьев.
Именно поэтому ОПЕК+ поддержал Россию в своих решениях по нефтяной сделке: введенный против России, этот механизм может из частного превратиться в общее орудие, добавляет эксперт. "Потребитель диктует цены часто, когда предложение превышает спрос. Но тут вопрос, как он диктует: экономический путь или искусственный. И здесь проблема именно в искусственности механизма", - заключает он.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября 2022, 02:08
В минфине США объяснили, когда не будет применяться потолок цен на нефть
 
СШАРоссияАвстралияОПЕКЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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