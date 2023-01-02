https://ria.ru/20230102/ssha-1842791227.html

Эксперт объяснил, чего добиваются США через потолок цен на нефть из России

Эксперт объяснил, чего добиваются США через потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 02.01.2023

Эксперт объяснил, чего добиваются США через потолок цен на нефть из России

США, продвинув потолок цен на российскую нефть, на самом деле заложили в него далеко идущие расчеты, которые заключаются в попытке вернуть былое влияние на... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T07:35

2023-01-02T07:35

2023-01-02T07:35

сша

россия

австралия

опек

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. США, продвинув потолок цен на российскую нефть, на самом деле заложили в него далеко идущие расчеты, которые заключаются в попытке вернуть былое влияние на рынок "черного золота", сказал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Он отметил, что из-за проблем в сланцевой индустрии США текущий потенциал добычи нефти там близок к исчерпанию. В 2023 году, скорее всего, рост продолжится, но достигнет пика. При этом еще в 2014-2019 году бурный рост добычи нефти в Соединенных Штатах, оперативно реагирующий на увеличение цен, воспринимался как некий экономический регулятор рынка, идущий в противовес ОПЕК+. "В этом смысле сланцевая добыча нефти точно перестала играть свою решающую роль. Лишившись этого механизма, сейчас США предлагают новый вариант в виде такого купирования цен на российскую нефть. Поэтому здесь, я думаю, есть, конечно, далеко идущие расчеты", - отмечает эксперт. Вместе с США западные страны пытаются вернуть себе контроль над рынком, который они утратили еще в начале 70-х годов, когда в полной мере заработала ОПЕК, считает он. "До этого момента они контролировали и основной экспорт, и ценообразование. Конечно, введение потолка цен - это механизм, который работает в той же плоскости", - говорит Белогорьев. Именно поэтому ОПЕК+ поддержал Россию в своих решениях по нефтяной сделке: введенный против России, этот механизм может из частного превратиться в общее орудие, добавляет эксперт. "Потребитель диктует цены часто, когда предложение превышает спрос. Но тут вопрос, как он диктует: экономический путь или искусственный. И здесь проблема именно в искусственности механизма", - заключает он. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20221206/neft-1836608539.html

https://ria.ru/20221123/pererabotka-1833525866.html

сша

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сша, россия, австралия, опек, евросоюз, санкции в отношении россии