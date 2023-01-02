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В США приготовились к "коллапсу России"

В США приготовились к "коллапсу России" - РИА Новости, 02.01.2023

В США приготовились к "коллапсу России"

Пока мы тут у себя в России нарезали оливье и украшали елку, на наших стратегических партнеров под Новый год накатила печаль. Американцы вспоминали годовщину... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T08:00

2023-01-02T08:00

2023-01-02T08:08

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Пока мы тут у себя в России нарезали оливье и украшали елку, на наших стратегических партнеров под Новый год накатила печаль. Американцы вспоминали годовщину распада Советского Союза и страдали, что недоразвалили его до конца.По мнению многих тамошних экспертов, в США проглядели восстановление и подъем России. Экономика ее самодостаточна и устойчива, армия мобильна и современна. И самое главное — ядерный запас, равный американскому, был не просто Россией сохранен, но и модернизирован по последнему слову техники. Ну и как с этим жить Вашингтону?Но вот мелькнул проблеск надежды. "Чем бы ни закончилась война России на Украине, это будет <…> финальной точкой распада Советского Союза, — раздумчиво вещают эксперты Гудзоновского института. — И ознаменует собой раздробление Российской Федерации как законной преемницы СССР".Ну вот оно, наконец-то. А то прям заждались уже. Доклад в сокращенном виде тут же перепечатала влиятельнейшая The Wall Street Journal. Тема, как видим, чрезвычайно актуальна для наших противников. Это вам не скучная Украина, вождь которой все время клянчит деньги. Это та цель, к которой, используя Украину как таран, Вашингтон на деле и стремится.Как же видят аналитики Гудзоновского института, много лет обслуживающего Пентагон, наш будущий "коллапс" и что советуют в связи с этим предпринять вашингтонскому режиму?Для начала они предпочитают не думать о том, что будет с Россией и миром после нашей победы на Украине. Такая опция просто не рассматривается. Весь этот постапокалиптический доклад строится на том, что Москва на Украине "не справится". В таком случае, полагают авторы, Россию ждет полный спектр турбулентностей — от революции до гражданской войны.Картина поражения нашей страны пишется широкими мазками: "Если Россия проиграет на Украине, но при этом не будет разрушена, там воцарится атмосфера подозрительности и мстительности, напоминающая Веймарскую Германию".Источником турбулентности авторы полагают российские ЧВК, а также национальные батальоны. Вернувшись после СВО, мобилизованные граждане не найдут работу (нет, авторы не объясняют, почему такое случится) и будут преисполнены недовольства.В докладе отмечено, что в составе Российской Федерации находится 83 субъекта, что вызывает очередные вопросы к профессионализму авторов, поскольку регионов в стране 89. Даже если предположить, что в документе осознанно игнорируются четыре новых региона (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), то делать вид, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь тоже не входят в состав России, это надо обладать выдающимся туннельным зрением и не менее впечатляющей некомпетентностью. Не ссылаясь на какие-нибудь источники, в своем излюбленном стиле highly likely эксперты докладывают, что в некоторых субъектах наличествует "небольшое стремление к независимости" (low-level independence movement).Вопреки реальности, в Гудзоновском институте почему-то уверены, что подавляющий процент мобилизованных принадлежит к национальным меньшинствам. И вот их недовольство ляжет на мифический сепаратизм на местах и, таким образом, все сдетонирует. Российские регионы потребуют независимости от Москвы. Страна будет "фрагментирована".Тут-то Штатам надо будет быстренько подсуетиться и поуправлять процессом распада России. Моментально помочь с самоопределением выходящим из состава Российской Федерации субъектам, признать и поддержать их независимость. Задействовать НАТО и все прочие военные блоки, чтобы окружить бывшую Российскую Федерацию по периметру. Оторвать от России Абхазию и Южную Осетию, Приднестровье и Крым, вытеснить ее из Сирии и Африки, взять под свой контроль Центральную Азию, Армению и Азербайджан.США и ЕС "должны воспользоваться слабостью Москвы в своих интересах и <…> провести расширение НАТО в стиле "большого взрыва", приняв туда сразу как можно больше новых членов. Первым делом, разумеется, это будут Грузия и Украина.Внутри нашей страны, фантазируют американские стратеги, будет кипеть непрестанная гражданская война — что-то вроде Югославии на максималках. Возникнут конфликты и во многих приграничных регионах — в качестве болевых точек называются российско-эстонская граница, острова в Каспийском море, Курилы, Кавказ.Главной задачей Штатов на этом этапе будет взять под международный (читай: под их собственный) контроль российский ядерный арсенал. Это в общем и будет та заветная цель, которой они не смогли достичь раньше.Еще Штаты должны воспользоваться развалом России, чтобы захватить тех представителей российской элиты и руководства страны, которых они считают ответственными за кризис на Украине, и подвергнуть их международному суду.Гудзоновский институт предлагает Вашингтону помогать своим союзникам отрывать куски от российских территорий, однако не вмешиваться в междоусобицу внутри России. Тут следует прекрасная, очень характерная для наших партнеров оговорка."Девяностые годы показали, что распад СССР не привел к автоматической трансформации российского общества, как на это надеялись многие, — печалятся они. — Соединенным Штатам лучше не тратить понапрасну ресурсы на то, чтобы превращать общество, экономику и правительство России в демократию западного образца. Такие попытки провалились раньше, провалятся и теперь".По-простому говоря, из русских не удалось сделать немцев или японцев, смирно живущих под американской оккупацией и четко выполняющих все приказы из Вашингтона. Вот тут с авторами не поспоришь. Это действительно верно подмечено. Россия как была суверенным игроком глобального масштаба, так им и осталась, наш народ свою независимость сохранил.В целом же доклад изумляет немотивированностью своих выводов. В нем нет ответа на самый главный вопрос: какой-такой экзистенциальный крах должен произойти в России, чтобы действительно начался ее коллапс?Экономика наша вполне устойчива вопреки всем пакетам с санкциями. Эта зима покажет, что мы по факту живем лучше, чем в Европе. Рейтинги одобрения президента страны даже не снились его зарубежным коллегам. Проведение СВО привело к присоединению к России четырех новых регионов — это миллионы людей, огромные территории, развитая промышленность, прекрасный агропром. И это "мы еще толком ничего не начинали". При этом ненависть к нам стратегических партнеров стала так очевидна, что сплачивает нас сама по себе.Ну и где тут возможности для гражданской войны, для всех этих кровавых конфликтов, которые с болезненным сладострастием описывают американцы? Какие-то воюющие царства, полевые командиры, сплошной постапокалипсис в стиле "Безумного Макса"...Но все это объяснимо, если посмотреть, что это за организация такая — Гудзоновский институт. Одним из ее создателей был легендарный футуролог Герман Кан, автор теории сдерживания, гарантированного ответного удара, "лестницы эскалации" ядерного конфликта и теории управления эскалацией. В Штатах до сих пор пытаются "сдерживать" Россию по его методичкам.Самая известная книга Кана называется "О термоядерной войне" (в параллель легендарной работе Клаузевица "О войне"). В ней он писал о том, что, в сущности, США вполне могут пережить полномасштабную ядерную войну с СССР. А на территории Советского Союза по итогам этой войны как раз и возникнет хаос — и страна коллапсирует, распавшись на части.Книга вышла в 1960 году, а уже в 1962-м разразился Карибский кризис, в ходе которого американцы почувствовали, что все далеко не так просто, как выходило у Кана. Вопреки его бодрым заявлениям о том, что тридцать миллионов убитых американцев — вполне допустимая плата за победу над Советами, руководство США постаралось ядерной войны все-таки не допустить.Вся эта история так поразила воображение современников, что Стэнли Кубрик, хорошо знакомый с Каном, сделал его прототипом доктора Стрейнджлава из своего одноименного фильма — маньяка-нациста, мечтающего уничтожить все человечество и построившего машину Судного дня. Эту гипотетическую машину Судного дня придумал как раз Кан в книге "О термоядерной войне".Однако Кан остался в фаворе у властей, его книги продолжали печататься, он предуведомлял читателей, что пишет их, чтобы в основном устрашить Советы. А Гудзоновский институт продолжил начатое дело после смерти Кана.Собственно, их свежий доклад и является новой вариацией на старую тему. Это плохо прикрытая угроза ядерного нападения на Россию. Еще Кан мечтал, как такое нападение запустит дезинтеграционные процессы в Советском Союзе.Все это, конечно, бредовые и абсолютно нереализуемые измышления американских фанатиков. Столкновения с реальностью они не выдерживают, что хорошо показал еще Карибский кризис.Однако в сухом остатке мы видим подробно спланированную стратегию Вашингтона по "сдерживанию" России. Они будут ее придерживаться в любом случае. Как они формулируют — "у нас появился уникальный шанс загнать Россию обратно в ее геополитическую коробку, и мы не должны его упустить".По идее, если рассуждать вместе с авторами, "коллапс" России должен стать эдаким "концом истории". Запад всех победил и наслаждается плодами своих побед. НАТО больше не нужна, она самораспускается, американские военные покидают Европу.Но не тут-то было, Гудзоновский институт недаром работает на Пентагон. Во-первых, говорят они, после Путина к власти в России "придет отнюдь не Томас Джефферсон. <…> Он будет таким же националистом и авторитарным лидером, как Путин". Во-вторых, предупреждают авторы, "Россия обязательно вернется. Даже если восстановление ее оборонки и экономики займет несколько десятилетий, Москва никогда не оставит свои имперские планы на Восточную Европу и <…> будет представлять опасность для своих соседей".Поэтому нужно продолжать накачивать Европу американским оружием и засылать туда все больше своих военных. В сущности, в новом докладе Гудзоновского института ничего нового нет — это давно известный план американской агрессии на Европейском континенте и окружения России по периметру. Ну и непременные мечты о нашем "коллапсе", которым давно уже бессильно предаются в Вашингтоне.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842703620.html

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https://ria.ru/20230101/ukraina-1842714451.html

https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html

https://ria.ru/20221230/voyna-1842568024.html

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в мире, стэнли кубрик, россия, томас джефферсон, украина, нато, министерство обороны сша, евросоюз