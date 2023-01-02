Спецоперация, 2 января: удар ВСУ по Макеевке и гибель 63 российских военных
Спецоперация, 2 января: удар украинских войск по Макеевке и гибель 63 российских военных
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ в Макеевке
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ в Макеевке. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Макеевке Донецкой народной республики в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
По данным ведомства, Киев нанес удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки, российские средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS.
Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, отметили в ведомстве.
Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал Климовский район, в результате чего был поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество.
Возгорание на атакованном украинским беспилотником объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области позже было локализовано. Пострадавших не было.
21 декабря 2022, 08:00Украинское командование ждет русские танки в Киеве
Ход операции
Министерство обороны России в понедельник также сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили 70 человек, на южно-донецком направлении российские военные уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Кроме того, отметило ведомство, ВС РФ на донецком направлении провели наступательные действия, за сутки украинские военные потеряли до 70 человек и 9 единиц техники.
Авиация России, добавили в Минобороны РФ, уничтожила в ДНР и Харьковской области 70 иностранных наемников.
Министерство также сообщило, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях.