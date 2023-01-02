https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842875678.html

Спецоперация, 2 января: удар ВСУ по Макеевке и гибель 63 российских военных

Спецоперация, 2 января: удар ВСУ по Макеевке и гибель 63 российских военных - РИА Новости, 02.01.2023

Спецоперация, 2 января: удар ВСУ по Макеевке и гибель 63 российских военных

В Макеевке Донецкой народной республики в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T21:40

2023-01-02T21:40

2023-01-02T21:40

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

вооруженные силы украины

в мире

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

александр богомаз

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Макеевке Донецкой народной республики в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киев нанес удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки, российские средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, отметили в ведомстве. Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал Климовский район, в результате чего был поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. Возгорание на атакованном украинским беспилотником объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области позже было локализовано. Пострадавших не было. Ход операции Министерство обороны России в понедельник также сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили 70 человек, на южно-донецком направлении российские военные уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, отметило ведомство, ВС РФ на донецком направлении провели наступательные действия, за сутки украинские военные потеряли до 70 человек и 9 единиц техники. Авиация России, добавили в Минобороны РФ, уничтожила в ДНР и Харьковской области 70 иностранных наемников. Министерство также сообщило, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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макеевка, украина, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, александр богомаз, россия, брянская область