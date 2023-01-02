Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 2 января: удар ВСУ по Макеевке и гибель 63 российских военных - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842875678.html
Спецоперация, 2 января: удар ВСУ по Макеевке и гибель 63 российских военных
Спецоперация, 2 января: удар ВСУ по Макеевке и гибель 63 российских военных - РИА Новости, 02.01.2023
Спецоперация, 2 января: удар ВСУ по Макеевке и гибель 63 российских военных
В Макеевке Донецкой народной республики в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:40
2023-01-02T21:40
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842846885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bdb5e72a1f4f6c7e47b792cfa59fb56.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Макеевке Донецкой народной республики в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киев нанес удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки, российские средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, отметили в ведомстве. Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал Климовский район, в результате чего был поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. Возгорание на атакованном украинским беспилотником объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области позже было локализовано. Пострадавших не было. Ход операции Министерство обороны России в понедельник также сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили 70 человек, на южно-донецком направлении российские военные уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, отметило ведомство, ВС РФ на донецком направлении провели наступательные действия, за сутки украинские военные потеряли до 70 человек и 9 единиц техники. Авиация России, добавили в Минобороны РФ, уничтожила в ДНР и Харьковской области 70 иностранных наемников. Министерство также сообщило, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях.
https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
украина
донецкая народная республика
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842846885_373:263:2753:2048_1920x0_80_0_0_0edec80b564a8f28243524304f9c4837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, украина, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, александр богомаз, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Александр Богомаз, Россия, Брянская область
21:40 02.01.2023
 
Спецоперация, 2 января: удар ВСУ по Макеевке и гибель 63 российских военных

Спецоперация, 2 января: удар украинских войск по Макеевке и гибель 63 российских военных

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ в Макеевке
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Макеевке Донецкой народной республики в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
По данным ведомства, Киев нанес удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки, российские средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS.
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона
Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, отметили в ведомстве.
Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал Климовский район, в результате чего был поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество.
Возгорание на атакованном украинским беспилотником объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области позже было локализовано. Пострадавших не было.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 08:00
Украинское командование ждет русские танки в Киеве

Ход операции

Министерство обороны России в понедельник также сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили 70 человек, на южно-донецком направлении российские военные уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Кроме того, отметило ведомство, ВС РФ на донецком направлении провели наступательные действия, за сутки украинские военные потеряли до 70 человек и 9 единиц техники.
Авиация России, добавили в Минобороны РФ, уничтожила в ДНР и Харьковской области 70 иностранных наемников.
Министерство также сообщило, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаАлександр БогомазРоссияБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала