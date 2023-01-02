https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842850625.html

На Южнодонецком направлении ВС России уничтожили более 40 боевиков ВСУ

На Южнодонецком направлении ВС России уничтожили более 40 боевиков ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023

На Южнодонецком направлении ВС России уничтожили более 40 боевиков ВСУ

ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:22

2023-01-02T16:22

2023-01-02T18:42

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842859816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5dbb17bb3b910fc565d99a61a7bfbd9.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка Донецкой народной республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842850817.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области. 2023-01-02T16:22 true PT3M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика