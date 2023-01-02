https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842850625.html
На Южнодонецком направлении ВС России уничтожили более 40 боевиков ВСУ
На Южнодонецком направлении ВС России уничтожили более 40 боевиков ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023
На Южнодонецком направлении ВС России уничтожили более 40 боевиков ВСУ
ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:22
2023-01-02T16:22
2023-01-02T18:42
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка Донецкой народной республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842850817.html
россия
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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.
2023-01-02T16:22
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РИА Новости
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россия, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика
16:22 02.01.2023 (обновлено: 18:42 02.01.2023)
На Южнодонецком направлении ВС России уничтожили более 40 боевиков ВСУ
Минобороны: на Южнодонецком направлении ВС России уничтожили более 40 боевиков ВСУ