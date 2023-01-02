11:20 02.01.2023 (обновлено: 11:31 02.01.2023)
Огнеметчики войск РХБЗ показали эффективность при штурме укрепрайонов ВСУ
Минобороны: огнеметчики войск РХБЗ показали эффективность при штурме укрепрайонов ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО
Работа САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Огнеметчики из войск радиационной, химической и биологической защиты внесли существенный вклад в штурмы укрепрайнов украинских войск в ходе специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Эффективная работа тяжёлых огнемётных взводов и подразделений огнемётчиков обеспечивала успех на участках прорыва и при штурмовых действиях укрепрайонов противника. За проявленные героизм и мужество все расчёты боевых машин тяжёлых огнемётных систем удостоены государственных наград", - говорится в сообщении.
По данным начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, за заслуги в СВО многие огнеметчики получили награды: "командиру тяжёлого огнемётного взвода 6 полка старшему лейтенанту Андрею Соловьёву и командиру сводной огнемётной роты 27 отдельной бригады капитану Сергею Бачерикову присвоены звания Героя Российской Федерации, орденом Мужества награждены 20 военнослужащих, медалью "За отвагу" – более 100 офицеров, сержантов и солдат наших войск".
Согласно сообщению, главный принцип боевой подготовки, который реализуется в войсках РХБЗ сегодня, – учить солдата тому, что "необходимо на войне". В текущем году в войсках РХБЗ боевую и спецподготовку нарастили, задействуя в обучении военнослужащих, участвовавших в СВО.