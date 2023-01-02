https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842810206.html

Огнеметчики войск РХБЗ показали эффективность при штурме укрепрайонов ВСУ

Огнеметчики войск РХБЗ показали эффективность при штурме укрепрайонов ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023

Огнеметчики войск РХБЗ показали эффективность при штурме укрепрайонов ВСУ

Огнеметчики из войск радиационной, химической и биологической защиты внесли существенный вклад в штурмы укрепрайнов украинских войск в ходе специальной военной... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:20

2023-01-02T11:20

2023-01-02T11:31

специальная военная операция на украине

безопасность

игорь кириллов

андрей соловьев

россия

войска рхбз

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Огнеметчики из войск радиационной, химической и биологической защиты внесли существенный вклад в штурмы укрепрайнов украинских войск в ходе специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Эффективная работа тяжёлых огнемётных взводов и подразделений огнемётчиков обеспечивала успех на участках прорыва и при штурмовых действиях укрепрайонов противника. За проявленные героизм и мужество все расчёты боевых машин тяжёлых огнемётных систем удостоены государственных наград", - говорится в сообщении. По данным начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, за заслуги в СВО многие огнеметчики получили награды: "командиру тяжёлого огнемётного взвода 6 полка старшему лейтенанту Андрею Соловьёву и командиру сводной огнемётной роты 27 отдельной бригады капитану Сергею Бачерикову присвоены звания Героя Российской Федерации, орденом Мужества награждены 20 военнослужащих, медалью "За отвагу" – более 100 офицеров, сержантов и солдат наших войск". Согласно сообщению, главный принцип боевой подготовки, который реализуется в войсках РХБЗ сегодня, – учить солдата тому, что "необходимо на войне". В текущем году в войсках РХБЗ боевую и спецподготовку нарастили, задействуя в обучении военнослужащих, участвовавших в СВО.

https://ria.ru/20230102/giatsint-1842787697.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, игорь кириллов, андрей соловьев, россия, войска рхбз