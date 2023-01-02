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Огнеметчики войск РХБЗ показали эффективность при штурме укрепрайонов ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023
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https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842810206.html
Огнеметчики войск РХБЗ показали эффективность при штурме укрепрайонов ВСУ
Огнеметчики войск РХБЗ показали эффективность при штурме укрепрайонов ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023
Огнеметчики войск РХБЗ показали эффективность при штурме укрепрайонов ВСУ
Огнеметчики из войск радиационной, химической и биологической защиты внесли существенный вклад в штурмы укрепрайнов украинских войск в ходе специальной военной... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:20
2023-01-02T11:31
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь кириллов
андрей соловьев
россия
войска рхбз
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Огнеметчики из войск радиационной, химической и биологической защиты внесли существенный вклад в штурмы укрепрайнов украинских войск в ходе специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Эффективная работа тяжёлых огнемётных взводов и подразделений огнемётчиков обеспечивала успех на участках прорыва и при штурмовых действиях укрепрайонов противника. За проявленные героизм и мужество все расчёты боевых машин тяжёлых огнемётных систем удостоены государственных наград", - говорится в сообщении. По данным начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, за заслуги в СВО многие огнеметчики получили награды: "командиру тяжёлого огнемётного взвода 6 полка старшему лейтенанту Андрею Соловьёву и командиру сводной огнемётной роты 27 отдельной бригады капитану Сергею Бачерикову присвоены звания Героя Российской Федерации, орденом Мужества награждены 20 военнослужащих, медалью "За отвагу" – более 100 офицеров, сержантов и солдат наших войск". Согласно сообщению, главный принцип боевой подготовки, который реализуется в войсках РХБЗ сегодня, – учить солдата тому, что "необходимо на войне". В текущем году в войсках РХБЗ боевую и спецподготовку нарастили, задействуя в обучении военнослужащих, участвовавших в СВО.
https://ria.ru/20230102/giatsint-1842787697.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, игорь кириллов, андрей соловьев, россия, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Игорь Кириллов, Андрей Соловьев, Россия, Войска РХБЗ
11:20 02.01.2023 (обновлено: 11:31 02.01.2023)
 
Огнеметчики войск РХБЗ показали эффективность при штурме укрепрайонов ВСУ

Минобороны: огнеметчики войск РХБЗ показали эффективность при штурме укрепрайонов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО
Работа САУ 2СЗ Акация в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Огнеметчики из войск радиационной, химической и биологической защиты внесли существенный вклад в штурмы укрепрайнов украинских войск в ходе специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Эффективная работа тяжёлых огнемётных взводов и подразделений огнемётчиков обеспечивала успех на участках прорыва и при штурмовых действиях укрепрайонов противника. За проявленные героизм и мужество все расчёты боевых машин тяжёлых огнемётных систем удостоены государственных наград", - говорится в сообщении.
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По данным начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, за заслуги в СВО многие огнеметчики получили награды: "командиру тяжёлого огнемётного взвода 6 полка старшему лейтенанту Андрею Соловьёву и командиру сводной огнемётной роты 27 отдельной бригады капитану Сергею Бачерикову присвоены звания Героя Российской Федерации, орденом Мужества награждены 20 военнослужащих, медалью "За отвагу" – более 100 офицеров, сержантов и солдат наших войск".
Согласно сообщению, главный принцип боевой подготовки, который реализуется в войсках РХБЗ сегодня, – учить солдата тому, что "необходимо на войне". В текущем году в войсках РХБЗ боевую и спецподготовку нарастили, задействуя в обучении военнослужащих, участвовавших в СВО.
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