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Польскую журналистку шокировал разговор с российским туристом

Польскую журналистку шокировал разговор с российским туристом - РИА Новости, 02.01.2023

Польскую журналистку шокировал разговор с российским туристом

Журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка рассказала о своих впечатлениях от отдыха в Египте, заявив, что осталась в шоке от общения с российским... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T01:16

2023-01-02T01:16

2023-01-02T01:16

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египет

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польша

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка рассказала о своих впечатлениях от отдыха в Египте, заявив, что осталась в шоке от общения с российским туристом.Гомулка, по ее словам, решила посмотреть, как россияне отдыхают в Египте спустя несколько месяцев после начала украинского кризиса. "Видеть российских туристов, вовсю веселящихся на роскошных курортах, просто неприятно", - пожаловалась она.В "первый раз" она "почувствовала на спине мурашки", когда увидела загорающего на шезлонге россиянина, который смотрел что-то на экране смартфона и громко смеялся. "Второй раз я ощутила колоссальное отвращение, когда, заглянув в меню одного из ресторанов, увидела только русский язык. Там не было ни слова по-английски. Я потеряла аппетит. К сожалению, таких ситуаций было много. Было ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста", - возмутилась журналистка.Гомулка решила побеседовать с российской парой, которая подошла к ней на пляже. Разговорившись с россиянами и узнав, что они второй раз за год приезжают в Египет, она "решила рискнуть" и задала вопрос о частичной мобилизации и "бегстве" из страны. После этого ее собеседник "вскипел", указав на то, что просто приехал на отдых.При этом Гомулка "решила развивать тему дальше" и сослалась на "знакомую россиянку", которая якобы "ежедневно публикует фотографии и видео протестов". В ответ российский турист спросил, из Польши ли ее собеседница, а получив утвердительный ответ, ответил: "Продолжай верить в эту ложь"."После этого разговора я старалась обходить русских стороной, хотя их было так много, что это не всегда получалось", - пишет Гомулка. В целом, по ее словам, она "досыта наелась и с удовольствие поплавала в море", однако, проходя мимо россиян, "чувствовала к ним неприязнь". "Я решила, что, планируя очередной отпуск, отправлюсь туда, где у меня будет минимум шансов встретить россиян", - добавила она.Страны Запада усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Как заявлял президент России, западная русофобия - не что иное, как расизм.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/gossluzhba-1842757352.html

https://ria.ru/20221227/chaplin-1841545614.html

египет

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в мире, египет, россия, польша