https://ria.ru/20230102/sevastopol-1842881431.html

В море у Севастополя сбили еще один беспилотник

В море у Севастополя сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 03.01.2023

В море у Севастополя сбили еще один беспилотник

Второй беспилотный летательный аппарат был сбит в море у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-02T22:43

2023-01-02T22:43

2023-01-03T00:43

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Второй беспилотный летательный аппарат был сбит в море у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее он сообщил, что БПЛА был сбит над морем у Севастополя российскими силами ПВО."Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку", - сообщил в Telegram-канале губернатор.

https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842835946.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев