https://ria.ru/20230102/sevastopol-1842881431.html
В море у Севастополя сбили еще один беспилотник
В море у Севастополя сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 03.01.2023
В море у Севастополя сбили еще один беспилотник
Второй беспилотный летательный аппарат был сбит в море у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-02T22:43
2023-01-02T22:43
2023-01-03T00:43
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Второй беспилотный летательный аппарат был сбит в море у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее он сообщил, что БПЛА был сбит над морем у Севастополя российскими силами ПВО."Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку", - сообщил в Telegram-канале губернатор.
https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842835946.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
22:43 02.01.2023 (обновлено: 00:43 03.01.2023)
В море у Севастополя сбили еще один беспилотник
Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в море сбит второй за час беспилотник