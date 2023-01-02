https://ria.ru/20230102/sevastopol-1842877567.html

Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя

Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя - РИА Новости, 02.01.2023

Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя

БПЛА был сбит над морем у Севастополя российскими силами ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T22:00

2023-01-02T22:00

2023-01-02T23:21

специальная военная операция на украине

севастополь

безопасность

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. БПЛА был сбит над морем у Севастополя российскими силами ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — сообщается в Telegram-канале губернатора.Позже Развожаев сообщил о втором сбитом беспилотнике. Он написал, что военные продолжают отбивать атаку.Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".

https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842507141.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, безопасность, михаил развожаев