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Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/sevastopol-1842877567.html
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя - РИА Новости, 02.01.2023
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя
БПЛА был сбит над морем у Севастополя российскими силами ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T22:00
2023-01-02T23:21
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. БПЛА был сбит над морем у Севастополя российскими силами ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — сообщается в Telegram-канале губернатора.Позже Развожаев сообщил о втором сбитом беспилотнике. Он написал, что военные продолжают отбивать атаку.Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
22:00 02.01.2023 (обновлено: 23:21 02.01.2023)
 
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя

Развожаев сообщил, что система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. БПЛА был сбит над морем у Севастополя российскими силами ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — сообщается в Telegram-канале губернатора.
Позже Развожаев сообщил о втором сбитом беспилотнике. Он написал, что военные продолжают отбивать атаку.
Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.
В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБезопасностьМихаил Развожаев
 
 
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