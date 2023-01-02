https://ria.ru/20230102/sevastopol-1842877567.html
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя - РИА Новости, 02.01.2023
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя
БПЛА был сбит над морем у Севастополя российскими силами ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T22:00
2023-01-02T22:00
2023-01-02T23:21
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. БПЛА был сбит над морем у Севастополя российскими силами ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — сообщается в Telegram-канале губернатора.Позже Развожаев сообщил о втором сбитом беспилотнике. Он написал, что военные продолжают отбивать атаку.Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
22:00 02.01.2023 (обновлено: 23:21 02.01.2023)
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя
Развожаев сообщил, что система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя