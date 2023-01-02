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Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ
Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2023
Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ
Федеральная администрация по авиации США снизила количество рейсов в небе над американским штатом Флорида в связи со сбоем в работе компьютера, отвечающего за... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T23:37
2023-01-02T23:37
2023-01-02T23:39
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Федеральная администрация по авиации США снизила количество рейсов в небе над американским штатом Флорида в связи со сбоем в работе компьютера, отвечающего за воздушный трафик, сообщает телеканал 10 Tampa Bay. В международном аэропорту Тампы сообщили, что до 14.00 по местному времени (22.00 мск) все рейсы, полеты которых были запланированы в небе над Флоридой, не были подтверждены. Кроме того, в нескольких аэропортах Флориды были задержаны рейсы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, флорида, сша
23:37 02.01.2023 (обновлено: 23:39 02.01.2023)
Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ
10 Tampa Bay: в США во Флориде сократили и задержали авиарейсы из-за компьютерного сбоя
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Федеральная администрация по авиации США снизила количество рейсов в небе над американским штатом Флорида в связи со сбоем в работе компьютера, отвечающего за воздушный трафик, сообщает телеканал 10 Tampa Bay.
"Федеральная администрация по авиации подтвердила, что агентство снижает количество рейсов в небе над Флоридой. Проблема, влияющая на системы, в настоящее время устраняется", - говорится в публикации.
В международном аэропорту Тампы сообщили, что до 14.00 по местному времени (22.00 мск) все рейсы, полеты которых были запланированы в небе над Флоридой, не были подтверждены.
Кроме того, в нескольких аэропортах Флориды
были задержаны рейсы.