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Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2023
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Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ
Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2023
Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ
Федеральная администрация по авиации США снизила количество рейсов в небе над американским штатом Флорида в связи со сбоем в работе компьютера, отвечающего за... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T23:37
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в мире
флорида
сша
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Федеральная администрация по авиации США снизила количество рейсов в небе над американским штатом Флорида в связи со сбоем в работе компьютера, отвечающего за воздушный трафик, сообщает телеканал 10 Tampa Bay. В международном аэропорту Тампы сообщили, что до 14.00 по местному времени (22.00 мск) все рейсы, полеты которых были запланированы в небе над Флоридой, не были подтверждены. Кроме того, в нескольких аэропортах Флориды были задержаны рейсы.
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в мире, флорида, сша
В мире, Флорида, США
23:37 02.01.2023 (обновлено: 23:39 02.01.2023)
 
Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ

10 Tampa Bay: в США во Флориде сократили и задержали авиарейсы из-за компьютерного сбоя

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Федеральная администрация по авиации США снизила количество рейсов в небе над американским штатом Флорида в связи со сбоем в работе компьютера, отвечающего за воздушный трафик, сообщает телеканал 10 Tampa Bay.
"Федеральная администрация по авиации подтвердила, что агентство снижает количество рейсов в небе над Флоридой. Проблема, влияющая на системы, в настоящее время устраняется", - говорится в публикации.
В международном аэропорту Тампы сообщили, что до 14.00 по местному времени (22.00 мск) все рейсы, полеты которых были запланированы в небе над Флоридой, не были подтверждены.
Кроме того, в нескольких аэропортах Флориды были задержаны рейсы.
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