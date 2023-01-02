https://ria.ru/20230102/sboy-1842884051.html

Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ

Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2023

Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ

Федеральная администрация по авиации США снизила количество рейсов в небе над американским штатом Флорида в связи со сбоем в работе компьютера, отвечающего за... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T23:37

2023-01-02T23:37

2023-01-02T23:39

в мире

флорида

сша

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Федеральная администрация по авиации США снизила количество рейсов в небе над американским штатом Флорида в связи со сбоем в работе компьютера, отвечающего за воздушный трафик, сообщает телеканал 10 Tampa Bay. В международном аэропорту Тампы сообщили, что до 14.00 по местному времени (22.00 мск) все рейсы, полеты которых были запланированы в небе над Флоридой, не были подтверждены. Кроме того, в нескольких аэропортах Флориды были задержаны рейсы.

https://ria.ru/20221122/samolety-1833185466.html

флорида

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, флорида, сша