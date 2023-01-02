https://ria.ru/20230102/sanktsii-1842789082.html

Французы назвали Европу неудачницей из-за провала санкций против России

Французы назвали Европу неудачницей из-за провала санкций против России - РИА Новости, 02.01.2023

Французы назвали Европу неудачницей из-за провала санкций против России

Читатели Franceinfo прокомментировали размещенную на сайте французской радиосети статью о том, что антироссийское эмбарго западных стран пошло на пользу... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T06:12

2023-01-02T06:12

2023-01-02T06:12

владимир путин

россия

европа

сша

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели Franceinfo прокомментировали размещенную на сайте французской радиосети статью о том, что антироссийское эмбарго западных стран пошло на пользу некоторым российским производителям.В материале также отмечается, что уход западных компаний позволил Турции и Китаю значительно увеличить экспорт в Россию.“Европейцы – большие неудачники, потому что они выстрелили себе в ногу, надеясь одолеть Россию и сохраняя возможность вернуться на российский рынок, однако затем они осознали, что пути обратно нет. У них нет другого выбора кроме как идти до конца, а у России есть средства, чтобы преодолеть эти трудности, и она готова к этому. Украина, которая больше всего теряет, не отступит и утащит за собой вниз Европу, а ведущими выгодополучателями являются такие страны, как США и Индия”, – выразил мнение Breidex.“Основными выгодоприобретателями, несомненно, являются США, особенно благодаря продажам сжиженного природного газа европейцам”, – обозначил CecildeMille.“Главные победители: американские компании”, – отметил Mine16.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/vengriya-1842023220.html

https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841177607.html

россия

европа

сша

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владимир путин, россия, европа, сша, санкции в отношении россии, в мире