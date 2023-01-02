Французы назвали Европу неудачницей из-за провала санкций против России
Читатели Franceinfo заявили о выгоде России от санкций и назвали европейцев неудачниками
Баннер ушедшей из России компании Ikea в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели Franceinfo прокомментировали размещенную на сайте французской радиосети статью о том, что антироссийское эмбарго западных стран пошло на пользу некоторым российским производителям.
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“Европейцы – большие неудачники, потому что они выстрелили себе в ногу, надеясь одолеть Россию и сохраняя возможность вернуться на российский рынок, однако затем они осознали, что пути обратно нет. У них нет другого выбора кроме как идти до конца, а у России есть средства, чтобы преодолеть эти трудности, и она готова к этому. Украина, которая больше всего теряет, не отступит и утащит за собой вниз Европу, а ведущими выгодополучателями являются такие страны, как США и Индия”, – выразил мнение Breidex.
“Главными победителями являются крупные компании, которые хотят вытеснить российского конкурента, захватив его рынки, плюс все украинские олигархи, которым мы направляем помощь, больше всего проиграли европейские страны”, – написал комментатор leratdesvilles.
“Основными выгодоприобретателями, несомненно, являются США, особенно благодаря продажам сжиженного природного газа европейцам”, – обозначил CecildeMille.
“Главные победители: американские компании”, – отметил Mine16.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.
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