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Французы назвали Европу неудачницей из-за провала санкций против России - РИА Новости, 02.01.2023
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Французы назвали Европу неудачницей из-за провала санкций против России
Французы назвали Европу неудачницей из-за провала санкций против России - РИА Новости, 02.01.2023
Французы назвали Европу неудачницей из-за провала санкций против России
Читатели Franceinfo прокомментировали размещенную на сайте французской радиосети статью о том, что антироссийское эмбарго западных стран пошло на пользу... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T06:12
2023-01-02T06:12
владимир путин
россия
европа
сша
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели Franceinfo прокомментировали размещенную на сайте французской радиосети статью о том, что антироссийское эмбарго западных стран пошло на пользу некоторым российским производителям.В материале также отмечается, что уход западных компаний позволил Турции и Китаю значительно увеличить экспорт в Россию.“Европейцы – большие неудачники, потому что они выстрелили себе в ногу, надеясь одолеть Россию и сохраняя возможность вернуться на российский рынок, однако затем они осознали, что пути обратно нет. У них нет другого выбора кроме как идти до конца, а у России есть средства, чтобы преодолеть эти трудности, и она готова к этому. Украина, которая больше всего теряет, не отступит и утащит за собой вниз Европу, а ведущими выгодополучателями являются такие страны, как США и Индия”, – выразил мнение Breidex.“Основными выгодоприобретателями, несомненно, являются США, особенно благодаря продажам сжиженного природного газа европейцам”, – обозначил CecildeMille.“Главные победители: американские компании”, – отметил Mine16.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.
https://radiosputnik.ria.ru/20221228/vengriya-1842023220.html
https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841177607.html
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владимир путин, россия, европа, сша, санкции в отношении россии, в мире
Владимир Путин, Россия, Европа, США, Санкции в отношении России, В мире
06:12 02.01.2023
 
Французы назвали Европу неудачницей из-за провала санкций против России

Читатели Franceinfo заявили о выгоде России от санкций и назвали европейцев неудачниками

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБаннер ушедшей из России компании Ikea в Москве
Баннер ушедшей из России компании Ikea в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Баннер ушедшей из России компании Ikea в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели Franceinfo прокомментировали размещенную на сайте французской радиосети статью о том, что антироссийское эмбарго западных стран пошло на пользу некоторым российским производителям.
В материале также отмечается, что уход западных компаний позволил Турции и Китаю значительно увеличить экспорт в Россию.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 18:56В мире
В Венгрии высказались за пересмотр санкций в отношении России
“Европейцы – большие неудачники, потому что они выстрелили себе в ногу, надеясь одолеть Россию и сохраняя возможность вернуться на российский рынок, однако затем они осознали, что пути обратно нет. У них нет другого выбора кроме как идти до конца, а у России есть средства, чтобы преодолеть эти трудности, и она готова к этому. Украина, которая больше всего теряет, не отступит и утащит за собой вниз Европу, а ведущими выгодополучателями являются такие страны, как США и Индия”, – выразил мнение Breidex.
“Главными победителями являются крупные компании, которые хотят вытеснить российского конкурента, захватив его рынки, плюс все украинские олигархи, которым мы направляем помощь, больше всего проиграли европейские страны”, – написал комментатор leratdesvilles.
“Основными выгодоприобретателями, несомненно, являются США, особенно благодаря продажам сжиженного природного газа европейцам”, – обозначил CecildeMille.
“Главные победители: американские компании”, – отметил Mine16.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
25 декабря 2022, 10:12
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Владимир ПутинРоссияЕвропаСШАСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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