https://ria.ru/20230102/samolet-1842834894.html

Пассажиры самолета, летевшего в Алма-Ату, пострадали из-за турбулентности

Пассажиры самолета, летевшего в Алма-Ату, пострадали из-за турбулентности - РИА Новости, 02.01.2023

Пассажиры самолета, летевшего в Алма-Ату, пострадали из-за турбулентности

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana на рейсе из Ташкента в Алма-Ату в понедельник попал в зону сильной турбулентности, травмы и ожоги получили семь... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:13

2023-01-02T14:13

2023-01-02T18:29

алма-ата

ташкент

air astana

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777603924_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fbb862e4d10cd995817c635279eca31.jpg

АЛМА-АТА, 2 янв — РИА Новости. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana на рейсе из Ташкента в Алма-Ату в понедельник попал в зону сильной турбулентности, травмы и ожоги получили семь пассажиров, сообщила пресс-служба авиаперевозчика."Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент — Алматы. <…> Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы и ожоги", — говорится в сообщении компании.Согласно пресс-релизу, авиалайнер приземлился в Алма-Ате в 16:45 (13:45 мск). "Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи", — сообщается в пресс-релизе.В сообщении отмечается, что авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами.В свою очередь, Комитет гражданской авиации (КГА) Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщил, что, по предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек."Из них от госпитализации отказались четыре пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь. Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного (отдела. — Прим. ред.) позвоночника госпитализирована бригадой скорой помощи", — говорится в сообщении КГА.

https://ria.ru/20221227/samolet-1841748184.html

https://ria.ru/20230102/aeroport-1842796576.html

алма-ата

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алма-ата, ташкент, air astana, в мире