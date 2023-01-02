https://ria.ru/20230102/samolet-1842834894.html
Пассажиры самолета, летевшего в Алма-Ату, пострадали из-за турбулентности
Пассажиры самолета, летевшего в Алма-Ату, пострадали из-за турбулентности - РИА Новости, 02.01.2023
Пассажиры самолета, летевшего в Алма-Ату, пострадали из-за турбулентности
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana на рейсе из Ташкента в Алма-Ату в понедельник попал в зону сильной турбулентности, травмы и ожоги получили семь... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:13
2023-01-02T14:13
2023-01-02T18:29
алма-ата
ташкент
air astana
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АЛМА-АТА, 2 янв — РИА Новости. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana на рейсе из Ташкента в Алма-Ату в понедельник попал в зону сильной турбулентности, травмы и ожоги получили семь пассажиров, сообщила пресс-служба авиаперевозчика."Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент — Алматы. <…> Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы и ожоги", — говорится в сообщении компании.Согласно пресс-релизу, авиалайнер приземлился в Алма-Ате в 16:45 (13:45 мск). "Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи", — сообщается в пресс-релизе.В сообщении отмечается, что авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами.В свою очередь, Комитет гражданской авиации (КГА) Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщил, что, по предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек."Из них от госпитализации отказались четыре пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь. Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного (отдела. — Прим. ред.) позвоночника госпитализирована бригадой скорой помощи", — говорится в сообщении КГА.
https://ria.ru/20221227/samolet-1841748184.html
https://ria.ru/20230102/aeroport-1842796576.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алма-ата, ташкент, air astana, в мире
Алма-Ата, Ташкент, Air Astana, В мире
14:13 02.01.2023 (обновлено: 18:29 02.01.2023)
Пассажиры самолета, летевшего в Алма-Ату, пострадали из-за турбулентности
Семь пассажиров самолета, летевшего в Алма-Ату, пострадали из-за сильной турбулентности
АЛМА-АТА, 2 янв — РИА Новости. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana на рейсе из Ташкента в Алма-Ату в понедельник попал в зону сильной турбулентности, травмы и ожоги получили семь пассажиров, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент — Алматы. <…> Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы и ожоги", — говорится в сообщении компании.
Согласно пресс-релизу, авиалайнер приземлился в Алма-Ате
в 16:45 (13:45 мск). "Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи", — сообщается в пресс-релизе.
В сообщении отмечается, что авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами.
В свою очередь, Комитет гражданской авиации (КГА) Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщил, что, по предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек.
"Из них от госпитализации отказались четыре пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь. Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного (отдела. — Прим. ред.) позвоночника госпитализирована бригадой скорой помощи", — говорится в сообщении КГА.