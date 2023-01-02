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"Изымают тысячами". Что происходит с рынком праздничной пиротехники

"Изымают тысячами". Что происходит с рынком праздничной пиротехники - РИА Новости, 02.01.2023

"Изымают тысячами". Что происходит с рынком праздничной пиротехники

В новогодние праздники от бракованной пиротехники и нарушений правил безопасности страдают десятки россиян. Продавцы не стесняются торговать без лицензии и... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T08:00

2023-01-02T08:00

2023-01-02T09:19

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МОСКВА, 02 янв — РИА Новости, Антонина Матвеева. В новогодние праздники от бракованной пиротехники и нарушений правил безопасности страдают десятки россиян. Продавцы не стесняются торговать без лицензии и запросто отпускают мощные петарды даже детям. В Госдуме уже планируют запретить продажу фейерверков несовершеннолетним."Все было в крови"Тридцатилетний Сергей из Москвы гулял в новогоднюю ночь по городу вместе с приятелями. Внезапно в молодых людей прилетело несколько петард и искр от салютов."Мою куртку прожгло — почувствовал резкую боль, — рассказывает он. — Посмотрел — а на руке ожог. Другу повезло еще меньше: снаряд попал ниже спины и повредил кожу. Так и сгореть мог".Как оказалось, пиротехнику запускали недалеко — прямо во дворе жилого дома. Причем подвыпившие любители салютов соревновались, у кого взрыв получится эффектнее.Пострадавшие и сами были под градусом, поэтому не могли оценить сразу, насколько серьезны повреждения. С поездкой в больницу решили повременить до утра. Как оказалось, напрасно.Жертвы праздникаПодобные случаи происходят ежегодно. Медики отмечают: большинство вызовов скорой в новогоднюю ночь связано с травмами от пиротехники, например, с попаданием искры в глаза или ожогами.ЧП фиксируют в разных регионах. Только за прошлый год в Москве пострадали более десяти человек, нескольких госпитализировали. Среди травмированных были и подростки.В Нижегородской области трое человек получили ожоги, еще двое — увечья из-за разрыва петард. В Рязанской области использование пиротехники и вовсе закончилось летальным исходом.Один из самых громких инцидентов произошел в Иркутске: в новогоднюю ночь из-за фейерверка загорелась обшивка девятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали 73 человека.Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что пожары из-за петард и салютов — не редкость. И в праздничное время они могут возникать с периодичностью раз в несколько минут.Больше и дорожеТем не менее спрос на пиротехнику продолжает расти. Согласно данным ресурса "Чек Индекс", с начала декабря объем продаж салютов и фейерверков увеличился на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Петард же стали покупать на 20 процентов больше.По мнению экспертов, возможно, отчасти это связано со снятием ограничений, которые вводили из-за коронавируса, и желанием ярко отметить праздник.При этом даже выросшие цены людей не отпугивают. Член Российской пиротехнической ассоциации Анатолий Воробьев уточняет, что за последний год средняя стоимость изделий увеличилась на 15 процентов — как при оптовых закупках, так и в розницу.Продавцы-нелегалыЗакон разрешает торговать пиротехникой лишь с соблюдением многочисленных строгих правил. Например, только в отдельно стоящих киосках или павильонах либо в специализированных секциях торговых центров на верхних этажах, но не возле эвакуационных выходов. Помещения должны быть надежно защищены от повышенной влажности, прилавки необходимо оборудовать так, чтобы доступ к изделиям имели только продавцы, а покупатели могли лишь прочитать инструкции — обязательно на русском.Нарушения грозят многочисленными административными статьями и штрафами. Кроме того, могут вменить статьи 171 ("Незаконное предпринимательство") и 238 ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности") УК. Штрафы по ним — до 500 тысяч рублей. В случае гибели потребителя возможно и лишение свободы на срок до шести лет, отмечает юрист Геннадий Нефедовский.Оперативники регулярно очищают улицы и подземные переходы от стихийных киосков с петардами и салютами. Однако высокий спрос подстегивает продавцов-нелегалов. Новые точки появляются как грибы после дождя, при этом изделия у таких торговцев изымают тысячами.Например, недавно полицейские Челябинска во время очередного рейда выявили более 480 единиц нелегальной продукции. Пиротехнику забрали, а продавца привлекли к ответственности.Под видом покупателя корреспондент РИА Новости расспросила уличного продавца в подмосковном Домодедово о качестве товара. Никаких документов, подтверждающих безопасность изделий, у него не оказалось."Рвануло так, что бросились врассыпную"Отдельную опасность представляет самодельная пиротехника. Анатолий Воробьев уверяет: один лишний миллиграмм взрывчатого вещества в составе может повлечь за собой смерть.Москвичу Григорию Антипину (имя изменено) чудом удалось избежать таких последствий."Бросили под коляску"Еще одна проблема — продажа пиротехники подросткам. Впрочем, иногда опасные изделия детям покупают сами родители.Елена из поселка Кардымово рассказывает: однажды подростки кинули петарду прямо под коляску, в которой спал ее ребенок."Благо малыш не пострадал, — говорит она. — Проснулся и заплакал. Я ужасно перепугалась. Потом написала заявление в полицию".По ее словам, в поселке не раз продавали пиротехнику детям. Она сама видела, как третьеклассники взрывали петарды прямо на детской площадке — в нескольких метрах от малышей."Местные продавцы закупились в "Садоводе" и хотят все распродать побыстрее, — поясняет Елена. — Вот и не ставят ни во что окружающих".В конце прошлого года депутат Госдумы Евгений Федоров призвал увеличить возрастные ограничения, запретив отпускать салюты несовершеннолетним.Безопасность превыше всегоЧтобы избежать опасных ситуаций, эксперты рекомендуют тщательно изучить пиротехнику перед покупкой.Стоит учитывать, что изделия различаются по классу опасности и радиусу поражения: любителю можно использовать с I по III. Фейерверки с более высоким уровнем должны запускать только профессионалы.Приобретая пиротехнику, нужно найти на упаковке ее импортера и номер сертификата — эти данные можно проверить на сайте Федерального агентства по аккредитации и узнать, насколько продукция безопасна.Наконец, использовать фейерверки и петарды разрешается только на улице, вдали от людей и жилых домов. Поджигать на расстоянии вытянутой руки, не наклоняясь над изделием.Выполнение этих простых инструкции позволит не испортить праздник, а в некоторых случаях — сохранит здоровье и жизнь.

https://ria.ru/20181230/1548142070.html

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общество, госдума рф, москва, пиротехника, врачи, травмы, ожоги