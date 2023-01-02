Рейтинг@Mail.ru
Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/rostekh-1842796451.html
Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации
Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации - РИА Новости, 02.01.2023
Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации
Задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия "Ростеха" будут работать в праздничные дни, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:18
2023-01-02T09:18
безопасность
сергей чемезов
ростех
высокоточные комплексы
объединенная двигателестроительная корпорация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795490403_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_5f3dda03c1397bc7d7ded5d4b265cc95.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия "Ростеха" будут работать в праздничные дни, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов. "С наступлением нового года корпорация сохраняет особый режим трудового графика, коллективы оборонных заводов выходят на работу уже 2-3 января. Речь идет, в частности, о "Высокоточных комплексах", Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, "Вертолетах России", концерне "Уралвагонзавод" и других холдингах ОПК. Взаимоотношения с рабочими коллективами регулируются в соответствии с нормами трудового законодательства", - сказал Чемезов, слова которого приводит "Ростех". Он добавил, что сегодня предприятия "Ростеха", задействованные в выполнении гособоронзаказа, работают практически круглосуточно, сотрудники демонстрируют самоотверженность и с пониманием относятся к возросшей нагрузке.
https://ria.ru/20221219/vooruzheniya-1839697425.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795490403_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_7bc6829b33f5dc15b1ac97e7a8b60510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергей чемезов, ростех, высокоточные комплексы, объединенная двигателестроительная корпорация
Безопасность, Сергей Чемезов, Ростех, Высокоточные комплексы, Объединенная двигателестроительная корпорация
09:18 02.01.2023
 
Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации

Глава "Ростеха" Чемезов: выполняющие гособоронзаказ заводы будут работать в праздники

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд государственной корпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия "Ростеха" будут работать в праздничные дни, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов.
"С наступлением нового года корпорация сохраняет особый режим трудового графика, коллективы оборонных заводов выходят на работу уже 2-3 января. Речь идет, в частности, о "Высокоточных комплексах", Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, "Вертолетах России", концерне "Уралвагонзавод" и других холдингах ОПК. Взаимоотношения с рабочими коллективами регулируются в соответствии с нормами трудового законодательства", - сказал Чемезов, слова которого приводит "Ростех".
Он добавил, что сегодня предприятия "Ростеха", задействованные в выполнении гособоронзаказа, работают практически круглосуточно, сотрудники демонстрируют самоотверженность и с пониманием относятся к возросшей нагрузке.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 12:27Специальная военная операция на Украине
"Ростех" увеличил поставки вооружений в зону спецоперации в десятки раз
 
БезопасностьСергей ЧемезовРостехВысокоточные комплексыОбъединенная двигателестроительная корпорация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала