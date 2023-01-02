https://ria.ru/20230102/rostekh-1842796451.html

Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации

Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации - РИА Новости, 02.01.2023

Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации

Задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия "Ростеха" будут работать в праздничные дни, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:18

2023-01-02T09:18

2023-01-02T09:18

безопасность

сергей чемезов

ростех

высокоточные комплексы

объединенная двигателестроительная корпорация

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия "Ростеха" будут работать в праздничные дни, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов. "С наступлением нового года корпорация сохраняет особый режим трудового графика, коллективы оборонных заводов выходят на работу уже 2-3 января. Речь идет, в частности, о "Высокоточных комплексах", Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, "Вертолетах России", концерне "Уралвагонзавод" и других холдингах ОПК. Взаимоотношения с рабочими коллективами регулируются в соответствии с нормами трудового законодательства", - сказал Чемезов, слова которого приводит "Ростех". Он добавил, что сегодня предприятия "Ростеха", задействованные в выполнении гособоронзаказа, работают практически круглосуточно, сотрудники демонстрируют самоотверженность и с пониманием относятся к возросшей нагрузке.

https://ria.ru/20221219/vooruzheniya-1839697425.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей чемезов, ростех, высокоточные комплексы, объединенная двигателестроительная корпорация