https://ria.ru/20230102/rostekh-1842796451.html
Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации
Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации - РИА Новости, 02.01.2023
Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации
Задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия "Ростеха" будут работать в праздничные дни, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:18
2023-01-02T09:18
2023-01-02T09:18
безопасность
сергей чемезов
ростех
высокоточные комплексы
объединенная двигателестроительная корпорация
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия "Ростеха" будут работать в праздничные дни, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов. "С наступлением нового года корпорация сохраняет особый режим трудового графика, коллективы оборонных заводов выходят на работу уже 2-3 января. Речь идет, в частности, о "Высокоточных комплексах", Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, "Вертолетах России", концерне "Уралвагонзавод" и других холдингах ОПК. Взаимоотношения с рабочими коллективами регулируются в соответствии с нормами трудового законодательства", - сказал Чемезов, слова которого приводит "Ростех". Он добавил, что сегодня предприятия "Ростеха", задействованные в выполнении гособоронзаказа, работают практически круглосуточно, сотрудники демонстрируют самоотверженность и с пониманием относятся к возросшей нагрузке.
https://ria.ru/20221219/vooruzheniya-1839697425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей чемезов, ростех, высокоточные комплексы, объединенная двигателестроительная корпорация
Безопасность, Сергей Чемезов, Ростех, Высокоточные комплексы, Объединенная двигателестроительная корпорация
Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации
Глава "Ростеха" Чемезов: выполняющие гособоронзаказ заводы будут работать в праздники