https://ria.ru/20230102/retsessiya-1842800402.html

Риск глобальной рецессии в 2023 году снизился, считает эксперт

Риск глобальной рецессии в 2023 году снизился, считает эксперт - РИА Новости, 02.01.2023

Риск глобальной рецессии в 2023 году снизился, считает эксперт

Риск глобальной рецессии в 2023 году сейчас стал ниже благодаря стабилизации глобальных сырьевых цен, смягчению энергокризиса в Европе и уменьшению негативных... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:49

2023-01-02T09:49

2023-01-02T09:49

экономика

евгений миронюк

сша

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Риск глобальной рецессии в 2023 году сейчас стал ниже благодаря стабилизации глобальных сырьевых цен, смягчению энергокризиса в Европе и уменьшению негативных факторов в экономике США, заявил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. В декабре Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии повысили свои ключевые ставки на 50 базисных пунктов. ЦБ также подтвердили, что ожидают дальнейших повышений. Такая политика регуляторов приводит к замедлению экономического роста и подогревает опасения инвесторов по поводу глобальной рецессии. "В декабре риск глобальной рецессии начал снижаться. Предпосылки к этому проявились при смягчении последствий энергокризиса в Европе, стабилизации глобальных сырьевых цен, снижении рисков для экономики США", - считает аналитик. Миронюк напомнил, что наступление рецессии происходит, когда ВВП снижается более чем два квартала подряд. При этом, например, в США в третьем квартале был зафиксирован рост экономики после двух кварталов спада. Одним из важнейших "сигналов" для вероятной рецессии была инфляция. При том Миронюк указывает, что сейчас инфляция в мире замедляется, хотя и остается высокой. "Пик инфляции возможно уже пройден, приближается пик процентных ставок, после чего ожидается их снижение", - указывает эксперт. Кроме того, сейчас индекс сырьевых товаров приближается к нижней границе диапазона, а последнее движение связано в том числе с волной падения цен на газ. "Стабилизация цен уменьшает инфляционное давление и способствует восстановлению производства", - заключил Миронюк.

https://ria.ru/20230102/energetika-1842799683.html

https://ria.ru/20230102/energetika-1842792982.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, евгений миронюк, сша