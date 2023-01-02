https://ria.ru/20230102/renner-1842800153.html

Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая

Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая - РИА Новости, 02.01.2023

Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая

Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер находится в критическом... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:41

2023-01-02T09:41

2023-01-02T16:36

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер находится в критическом состоянии в результате несчастного случая, сообщает издание Deadline.Согласно данным представителя звезды, Реннер в "критическом, но стабильном состоянии после получения травм в результате связанного с погодными условиями несчастного случая при уборке снега". Как пишет издание, актера по воздуху доставили в больницу.

https://ria.ru/20211016/hawkeye-1754698161.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джереми реннер, шоу-бизнес, в мире