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Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая - РИА Новости, 02.01.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230102/renner-1842800153.html
Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая
Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая - РИА Новости, 02.01.2023
Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая
Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер находится в критическом... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:41
2023-01-02T16:36
шоубиз
джереми реннер
шоу-бизнес
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер находится в критическом состоянии в результате несчастного случая, сообщает издание Deadline.Согласно данным представителя звезды, Реннер в "критическом, но стабильном состоянии после получения травм в результате связанного с погодными условиями несчастного случая при уборке снега". Как пишет издание, актера по воздуху доставили в больницу.
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джереми реннер, шоу-бизнес, в мире
Шоубиз, Джереми Реннер, Шоу-бизнес, В мире
09:41 02.01.2023 (обновлено: 16:36 02.01.2023)
 
Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая

Звезда Marvel Джереми Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая

© AP Photo / Vianney Le CaerАктер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Vianney Le Caer
Актер Джереми Реннер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер находится в критическом состоянии в результате несчастного случая, сообщает издание Deadline.
Согласно данным представителя звезды, Реннер в "критическом, но стабильном состоянии после получения травм в результате связанного с погодными условиями несчастного случая при уборке снега".
Как пишет издание, актера по воздуху доставили в больницу.
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