https://ria.ru/20230102/renner-1842800153.html
Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая
Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая - РИА Новости, 02.01.2023
Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая
Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер находится в критическом... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:41
2023-01-02T09:41
2023-01-02T16:36
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер находится в критическом состоянии в результате несчастного случая, сообщает издание Deadline.Согласно данным представителя звезды, Реннер в "критическом, но стабильном состоянии после получения травм в результате связанного с погодными условиями несчастного случая при уборке снега". Как пишет издание, актера по воздуху доставили в больницу.
https://ria.ru/20211016/hawkeye-1754698161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джереми реннер, шоу-бизнес, в мире
Шоубиз, Джереми Реннер, Шоу-бизнес, В мире
09:41 02.01.2023 (обновлено: 16:36 02.01.2023)
Актер Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая
Звезда Marvel Джереми Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая