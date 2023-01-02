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Ким Чен Ын с дочерью осмотрел склад с ракетами - РИА Новости, 02.01.2023
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Ким Чен Ын с дочерью осмотрел склад с ракетами
Ким Чен Ын с дочерью осмотрел склад с ракетами - РИА Новости, 02.01.2023
Ким Чен Ын с дочерью осмотрел склад с ракетами
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд, и баллистическими ракетами средней... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:56
2023-01-02T12:45
в мире
сша
южная корея
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 2 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд, и баллистическими ракетами средней дальности "Хвасон-12", передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на кадры Центрального государственного телевидения КНДР. Как сообщает агентство, телевидение Северной Кореи опубликовало фотографии, на которых Ким Чен Ын осматривает склад с ракетами, местоположение которого не указывается, под руку с ним идет его дочь, девочка в черном пальто. На одной из фотографий они осматривают примерно 10 ракет "Хвасон-12", на другой - около 10 мобильных пусковых установок для ракет KN-23, которые называют аналогом российских ракет "Искандер". Уточняется, что кадры с девочкой и Ким Чен Ыном были показаны на телевидении без особых пояснений в сюжете о прошедшем с 26 по 31 декабря шестом пленуме партии. Агентство предполагает, что появление ребенка символизирует "будущее поколение северокорейцев" и подчеркивает необходимость ядерного оружия для КНДР как "инструмента защиты будущих поколений". Эксперты агентства считают, что такой шаг должен успокоить северокорейцев, показать "легитимность" ядерного оружия. "То, что во время сообщения о результатах пленума партии были показаны кадры осмотра (дочерью Ким Чен Ына – ред.) Ким Чжу Э ядерно-ракетной базы, - это посыл, подчеркивающий безопасность для будущих поколений, чтобы сплотить (северокорейцев – ред.)", - заявил глава центра исследований Северной Кореи Корейского института национального объединения Хон Мин. Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия. Это уже третий раз, когда дочь северокорейского лидера показалась на публике. Ким Чен Ын впервые показал народу свою "любимую дочь", когда вместе с ней и женой Ри Соль Чжу наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17" 18 ноября. Позже он вместе с девочкой сфотографировался на память с личным составом, внесшим вклад в успешный испытательный запуск МБР. Это стало первым случаем, когда официальные СМИ Северной Кореи раскрыли внешность ребенка Кима. Информация о количестве детей Ким Чен Ына, их пол или возраст тщательно скрываются. По данным разведки Южной Кореи и различных СМИ, Ри Соль Чжу рожала в 2010, 2013 и 2017 годах. По сообщению звезды американского баскетбола Денниса Родмана, посетившего Северную Корею в 2013 году, ребенок, родившийся в том году, – это девочка по имени "Ким Чжу Э". В Южной Корее и США считают, что девочка на опубликованных недавно ЦАТК фотографиях как раз может быть "Ким Чжу Э" 2013 года рождения, но точных данных нет, так как ни имя, ни возраст дочери Ким Чен Ына ни разу не были обнародованы.
https://ria.ru/20230101/kndr-1842687962.html
https://ria.ru/20230102/kndr-1842787238.html
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южная корея
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в мире, сша, южная корея, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
11:56 02.01.2023 (обновлено: 12:45 02.01.2023)
 
Ким Чен Ын с дочерью осмотрел склад с ракетами

Ким Чен Ын с дочерью осмотрел склад с ракетами, которые могут нести ядерный заряд

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 2 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд, и баллистическими ракетами средней дальности "Хвасон-12", передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на кадры Центрального государственного телевидения КНДР.
Как сообщает агентство, телевидение Северной Кореи опубликовало фотографии, на которых Ким Чен Ын осматривает склад с ракетами, местоположение которого не указывается, под руку с ним идет его дочь, девочка в черном пальто. На одной из фотографий они осматривают примерно 10 ракет "Хвасон-12", на другой - около 10 мобильных пусковых установок для ракет KN-23, которые называют аналогом российских ракет "Искандер".
Уточняется, что кадры с девочкой и Ким Чен Ыном были показаны на телевидении без особых пояснений в сюжете о прошедшем с 26 по 31 декабря шестом пленуме партии.
Агентство предполагает, что появление ребенка символизирует "будущее поколение северокорейцев" и подчеркивает необходимость ядерного оружия для КНДР как "инструмента защиты будущих поколений". Эксперты агентства считают, что такой шаг должен успокоить северокорейцев, показать "легитимность" ядерного оружия.
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"То, что во время сообщения о результатах пленума партии были показаны кадры осмотра (дочерью Ким Чен Ына – ред.) Ким Чжу Э ядерно-ракетной базы, - это посыл, подчеркивающий безопасность для будущих поколений, чтобы сплотить (северокорейцев – ред.)", - заявил глава центра исследований Северной Кореи Корейского института национального объединения Хон Мин.
Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
Это уже третий раз, когда дочь северокорейского лидера показалась на публике. Ким Чен Ын впервые показал народу свою "любимую дочь", когда вместе с ней и женой Ри Соль Чжу наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17" 18 ноября. Позже он вместе с девочкой сфотографировался на память с личным составом, внесшим вклад в успешный испытательный запуск МБР.
Это стало первым случаем, когда официальные СМИ Северной Кореи раскрыли внешность ребенка Кима. Информация о количестве детей Ким Чен Ына, их пол или возраст тщательно скрываются. По данным разведки Южной Кореи и различных СМИ, Ри Соль Чжу рожала в 2010, 2013 и 2017 годах. По сообщению звезды американского баскетбола Денниса Родмана, посетившего Северную Корею в 2013 году, ребенок, родившийся в том году, – это девочка по имени "Ким Чжу Э". В Южной Корее и США считают, что девочка на опубликованных недавно ЦАТК фотографиях как раз может быть "Ким Чжу Э" 2013 года рождения, но точных данных нет, так как ни имя, ни возраст дочери Ким Чен Ына ни разу не были обнародованы.
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