https://ria.ru/20230102/proval-1842786902.html

В США рассказали о провале из-за Украины

В США рассказали о провале из-за Украины - РИА Новости, 02.01.2023

В США рассказали о провале из-за Украины

Республиканцы в США не в состоянии противостоять распространяющейся в стране ультралиберальной и "прогрессивной" "воук-культуре", при этом их лидер в сенате... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T04:09

2023-01-02T04:09

2023-01-02T04:09

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митч макконнелл

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Республиканцы в США не в состоянии противостоять распространяющейся в стране ультралиберальной и "прогрессивной" "воук-культуре", при этом их лидер в сенате поддерживает накачку оружием Украины, что ставит вопрос о том, нужна ли Америке такая консервативная партия, пишет в статье для The American Conservative колумнист Род Дреер.Автор обратил внимание на колонку британского консерватора Дэвида Фроста, в которой тот призвал восстановить доверие избирателей к тори. Так, Фрост указал, что избиратели-консерваторы в Британии считают, что государственные институты подвели их, а правящим в стране тори не доверяют в деле выполнения порученной им работы — в охране улиц, в защите границ, в лечении больных, в обучении молодежи, в защите свободы слова."Теперь позвольте мне спросить вас, консервативных читателей: вы верите, что американские государственные институты подвели вас? Доверяете ли вы американскому истеблишменту в деле охраны улиц, наших границ, лечении больных, обучении молодежи "без политики", защите свободы слова и борьбы со всякой модной социальной доктриной? Как вы думаете, Республиканская партия понимает или заботится о том, что вы чувствуете?" – задался вопросом автор.Как заметил Дреер, он в этом "не уверен". "В чем я уверен, так это в том, что Республиканская партия не давала людям реальной причины голосовать за них, кроме той, что они не являются демократами", - указал он, сделав оговорку, что республиканцы в США, в отличие от британских тори, все же не находятся у власти.По его словам, проблемы консерваторов в Британии схожи с тем, что происходит с республиканцами по другую сторону Атлантики, при этом американские правые даже не могут обратить в свою пользу противостояние "воук-культуре" в США. При этом он добавил, что лично его больше волнует защита американских границ."Если они понятия не имеют, что делать с "воукизацией" американского образования, и почему-то думают, что, как выразился на днях (лидер республиканского меньшинства в сенате. – ред.) Митч Макконнелл, финансирование войны на Украине является приоритетом номер один для конгресса, даже более важным, чем будущее самой Америки — ну какой смысл иметь консервативную партию? Я спрашиваю вас", - резюмировал Дреер.В конце декабря Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом и руководством конгресса в Вашингтоне. К его визиту приурочили новый пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает батарею зенитных ракетных комплексов Patriot. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842449272.html

https://ria.ru/20221229/politika-1841864670.html

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в мире, митч макконнелл, сша, украина